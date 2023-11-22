Месси – Родриго: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?»

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Родриго Де Поль Интер Майами Родриго брань контент Футбол

Стало известно, что Месси говорил Родриго во время матча Бразилия – Аргентина.

Игра началась с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы».

Капитан гостей Лионель Месси уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.

В преддверии стартового свистка у нападающего гостей Лионеля Месси и полузащитника аргентинской команды Родриго де Поля возник спор с игроком атаки хозяев Родриго, они что-то обсуждали в эмоциональной манере. В ходе спора Лео слегка прихватывал бразильца за шею сзади.

Одна из фраз, произнесенных Месси, звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»

Отметим, что Лео, общаясь на испанском, использовал сленговое выражение cagones – однокоренное с глаголом cagar («испражняться, срать»). Одно из значений слова cagón – «трусливый или до крайности напуганный человек».

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69 комментариев

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rej1sta
Ответ Артём Сергеев
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Липовые они только для плакс вроде тебя
+89
-34
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Антон Орехов
А спортивные новости будут или только про разговоры?
+39
-4
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DrDro
"испражняьтся, срать" теперь эти слова можно в комментах использовать?
+29
-1
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Вадим__Ситов
1. Проснуться
2. Зайти на спортс. Ожидание: почитать разбор матча Бразилия - Аргентина
3. Реальность: узнал, как на испанском будет "срать"
4. Пойти в туалет
+25
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Vinnipukh Vinni
Ответ Артём Сергеев
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Все видели великую победу Аргентины.
Это лишь у тебя и твоих собратьев по палате подгорает.
+22
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Vinnipukh Vinni
Ответ Алексей Ненахов
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Всё ещё горит? Ну терпи, терпи.
+28
-15
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Isa Babaev
Ответ Алексей Ненахов
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Держи 🧯
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rej1sta
Родриго их ссыкунами назвал?)
Мальчик много на себя берет
+21
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Вальдано
Ответ Артём Сергеев
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Все видели только у одного липовый пеналь.. Волосы тоже у него были нестандартные.. Это даже заметил чип в мячике.. Хе..
+9
-2
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Капа Карри
Ответ Пенс
Кста, нельзя не отметить очередные 0+0 против Бразилии. Даже такой Бразилии. Только величайший в истории способен на такое.
То ли дело гол Лихтенштейну, да?
+6
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Люкс
Ответ фк кабинет
За всю историю у Месси 0 голов Бразилии.Держит планку!
Помню, как-то трёшку им закинул, включая победный из-за штрафной после прохода с центра поля.
+8
-2
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Вальдано
Ответ DrDro
"испражняьтся, срать" теперь эти слова можно в комментах использовать?
Ну в тексте есть - значит и нам можно.. Но только ночью.. 😄
+6
0
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AnMe
Бразильцы как-то неадекватно ведут себя в этой ситуации? Почему-то столько поддержки вижу в такой ситуации в сторону полиции против фанатов. Совсем е? Будучи игроками вошли бы в положение фанатов, на которых держатся ваши зп. Как вообще можно осуждать аргентинских игроков, что они отложили матч и ушли в подтрибунку и назвать их трусливыми из-за этого? Не сужу всю нацию, но Родриго лютый олень. Не олень, а оленище. Я бы посмотрел на его реакцию, если бы там недалеко его семья стояла. Стулья летели по трибунам, задевая тех, кому плевать на провокаторов и остальных.
+11
-6
+5
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Станислав Л
что после этого станут говорить артемки и романы по поводу товарняков между Аргентиной и Бразилией? Это война
+5
0
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Фут.Боль
Слегка прихватывал бразильца за шею - как-будто любовный роман читаешь.
+9
-6
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ фк кабинет
Месси-Родриго:"Судья куплен.С чего это мы ссыкуны?)"
У нищих бразилов баблишка не хватило, не смогли проплатить победу на Маракане.
+4
-1
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DrDro
Ответ Вадим__Ситов
1. Проснуться 2. Зайти на спортс. Ожидание: почитать разбор матча Бразилия - Аргентина 3. Реальность: узнал, как на испанском будет "срать" 4. Пойти в туалет
Спортс познавательный☝
+3
0
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Константин Юрьевич
б....ь какими надо быть идиотами? чтобы считать ЧМ липовым??? поклониками португальского бролера!
+17
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Universal1000
Гений, даже играя за Майами далекий, находит время и место для попускать лузеров из Мадрида. Некоторые вещи никогда не меняются.

Ахах.

В принципе воспитание экстракласса еще у него.
Так то можно было просто врезать по лицу малолетке..родрига это вообще кто? что? и откуда?
+16
-13
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Собака хаски в маске
Ответ DrDro
"испражняьтся, срать" теперь эти слова можно в комментах использовать?
незнаю как слова, но именно эти действия в комментах часто делают
+2
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Greatest Of All Time
Ответ фк кабинет
Товарищеская игра это была,в официальных 0 голов.
Можно имена игроков того тов матча против Бразилии????
Я просто смотрел тот матч и увидел в старте звёзд мирового класса. Даже второй состав Бразилии, хотя и третий состав Бразилии просто громил бы Люксембург, Лихтенштейн и Черногорию. А потом такие как ты кричат что у Рюналду статистика круче в официальных матчах, забывая о том что у него 85% голов карликам.
Например Рюналду за всю свою карьеру забил всего 2 гола ЮА сборным. А Месси забил 29 голов Европейским сборным и тем самым показал где легче набить статистику.
+2
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Никита Китаев
Ответ Алексей Ненахов
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Смешно видеть такие комменты от персофанов Роналду и сборной Португалии. Че, как там в 2016 было без единой победы в основное время?
+2
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Вальдано
Молодой мадридист не тех назвал ссыкунами.. Ой, не тех.. Пообщались.. Хе..
+6
-4
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Greatest Of All Time
Ответ Born is the King
Месси какой-то дерзкий, когда рядом его 6ка Де Поль
Прям как ты, когда рядом стобой Артемка)))
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Сергей Штырков
Ответ Никита Китаев
Смешно видеть такие комменты от персофанов Роналду и сборной Португалии. Че, как там в 2016 было без единой победы в основное время?
Факт остаётся фактом чемпионат 2014 запомнится перфомансом Германии и Нойером, ЧМ 2018 запомнится сборной России и то как рвал и метал мбаппе, ЧМ 2022 запомнился 5ю пенальти это уже не изменишь
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Alexander S
Ответ DrDro
"испражняьтся, срать" теперь эти слова можно в комментах использовать?
Эти же вещи естественны
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max1983
Уроки испанского на спортсе. А вы говорите, что пишут только про сиськи жопы. Вот, новый лексикон, заучиваем
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muslim95
Ответ Vinnipukh Vinni
Всё ещё горит? Ну терпи, терпи.
Не заживает, похоже быль сильный взрыв
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Vinnipukh Vinni
Ответ Сергей Штырков
Факт остаётся фактом чемпионат 2014 запомнится перфомансом Германии и Нойером, ЧМ 2018 запомнится сборной России и то как рвал и метал мбаппе, ЧМ 2022 запомнился 5ю пенальти это уже не изменишь
ЧМ 2014 запомнился перформансом Месси, его признали лучшим игроком турнира, ЧМ-22 тоже великий турнир Месси и приз лучшему игроку, а также титулом Аргентины.
Вот это точно уже не изменишь.
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Франческо Тортик
Ответ Domian
Они все понимают, просто принять факт что Месси Чемпион Мира им больно, поэтому они защищают психику теориями заговоров.
Никаких теорий заговора. То, что Аргентина должна стать и станет чемпионом мира писали еще до начала ЧМ, включая представителей ФИФА.
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muslim95
Ответ Пенс
Кста, нельзя не отметить очередные 0+0 против Бразилии. Даже такой Бразилии. Только величайший в истории способен на такое.
Величайший забивает Лихтенштейнам и прочим карликам и весь матч тужится из з статы))
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Артём Сергеев
Ответ Станислав Л
что после этого станут говорить артемки и романы по поводу товарняков между Аргентиной и Бразилией? Это война
Артемки и Романы получается не правы? Одни Стасики правы?
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Станислав Л
Ответ фк кабинет
Товарищеская игра это была,в официальных 0 голов.
товарищеская - тоже официальная, идет в зачет статистики.
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DrDro
Ответ Собака хаски в маске
незнаю как слова, но именно эти действия в комментах часто делают
Это да. Тут мы все мастера😎
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DrDro
Ответ Stagger Lee
Ну если это перевод сленга то в чём проблема?
Так можно и матерный сленг переводить.
но слова ### и ##### без ребусов в комментах писать нельзя.
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Пылесос
Ответ Фут.Боль
Слегка прихватывал бразильца за шею - как-будто любовный роман читаешь.
И слегка при этом покусывая за ушко.
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Не уверен!!
Интересно, а Месси все ещё ждёт тот угловой от Ливерпуля?!
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XavIniesta2008-2015
Родриго-распиаренный неадекват. Кто он такой, чтобы Месси высказывать подобное ?
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Кино Музыка
Бог с ним, этим конфликтом. Заинтриговало, что Месси отдал штрафные и угловые партнерам. Похоже, натаскивает.
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Франческо Тортик
Бразилия - Аргентина
Самое жаркое и принципиальное противостояние сборных в истории футбола.
Месси против Бразилии в турнирах: 9 матчей, 0 голов, 0 ассистов.
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Александр Иванов
Ну, одно бразильцев может утешить - с новым президентом-весельчаком Аргентине скоро станет совсем весело, мало никому не покажется))
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Алексей Алекс
На Местного напали , ссыкуны!
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