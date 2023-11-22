Месси – Родриго: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?»
Стало известно, что Месси говорил Родриго во время матча Бразилия – Аргентина.
Игра началась с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы».
Капитан гостей Лионель Месси уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.
В преддверии стартового свистка у нападающего гостей Лионеля Месси и полузащитника аргентинской команды Родриго де Поля возник спор с игроком атаки хозяев Родриго, они что-то обсуждали в эмоциональной манере. В ходе спора Лео слегка прихватывал бразильца за шею сзади.
Одна из фраз, произнесенных Месси, звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»
Отметим, что Лео, общаясь на испанском, использовал сленговое выражение cagones – однокоренное с глаголом cagar («испражняться, срать»). Одно из значений слова cagón – «трусливый или до крайности напуганный человек».
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Это лишь у тебя и твоих собратьев по палате подгорает.
Мальчик много на себя берет
Ахах.
В принципе воспитание экстракласса еще у него.
Так то можно было просто врезать по лицу малолетке..родрига это вообще кто? что? и откуда?
Я просто смотрел тот матч и увидел в старте звёзд мирового класса. Даже второй состав Бразилии, хотя и третий состав Бразилии просто громил бы Люксембург, Лихтенштейн и Черногорию. А потом такие как ты кричат что у Рюналду статистика круче в официальных матчах, забывая о том что у него 85% голов карликам.
Например Рюналду за всю свою карьеру забил всего 2 гола ЮА сборным. А Месси забил 29 голов Европейским сборным и тем самым показал где легче набить статистику.
Вот это точно уже не изменишь.
но слова ### и ##### без ребусов в комментах писать нельзя.
Самое жаркое и принципиальное противостояние сборных в истории футбола.
Месси против Бразилии в турнирах: 9 матчей, 0 голов, 0 ассистов.