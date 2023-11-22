Месси – Родриго: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?»

Стало известно, что Месси говорил Родриго во время матча Бразилия – Аргентина.

Игра началась с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы».

Капитан гостей Лионель Месси уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.

В преддверии стартового свистка у нападающего гостей и полузащитника аргентинской команды Родриго де Поля возник спор с игроком атаки хозяев Родриго, они что-то обсуждали в эмоциональной манере. В ходе спора Лео слегка прихватывал бразильца за шею сзади.

Одна из фраз, произнесенных Месси, звучала так: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?»

Отметим, что Лео, общаясь на испанском, использовал сленговое выражение cagones – однокоренное с глаголом cagar («испражняться, срать»). Одно из значений слова cagón – «трусливый или до крайности напуганный человек».

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