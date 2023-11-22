Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17. Форвард французской сборной Иссуфу играл за Нигер в квалификации
Франция может быть дисквалифицирована с чемпионата мира U17.
Отстранение от турнира грозит команде из-за нападающего «Монпелье» Янниса Иссуфу. В квалификации к турниру футболист выступал в составе сборной Нигера. По данным Sport News Africa, в Федерации футбола Франции не знали об этом.
Поскольку правила ФИФА категорически запрещают играть за разные сборные в рамках одного турнира, французской сборной грозит дисквалификация. Отмечается, что сборная Буркина-Фасо, не вышедшая из группы со сборной Франции, может подать апелляцию.
Иссуфу принял участие в трех матчах за сборную Франции на групповом этапе юношеского чемпионата мира, в том числе в 1-м туре против Буркина-Фасо (3:0).
За Нигер Иссусу провел два матча в Гане в 2022 году – против Кот-д’Ивуара и Бенина. В игре с ивуарийцами он забил гол, а в матче с Бенином был признан лучшим игроком встречи.
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Чё, не смешно больше?Дальше переживаем за Францию?