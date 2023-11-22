Францию могут дисквалифицировать с ЧМ U17. Форвард французской сборной Иссуфу играл за Нигер в квалификации

Теги Сборная Франции по футболу сборная Франции U-17 лига 1 Франция дисквалификации ФИФА Монпелье Федерация футбола Франции сборная Нигера U-17 ЧМ U-17 Янис Иссуфу Футбол

Франция может быть дисквалифицирована с чемпионата мира U17.

Отстранение от турнира грозит команде из-за нападающего «Монпелье» Янниса Иссуфу. В квалификации к турниру футболист выступал в составе сборной Нигера. По данным Sport News Africa, в Федерации футбола Франции не знали об этом.

Поскольку правила ФИФА категорически запрещают играть за разные сборные в рамках одного турнира, французской сборной грозит дисквалификация. Отмечается, что сборная Буркина-Фасо, не вышедшая из группы со сборной Франции, может подать апелляцию.

Иссуфу принял участие в трех матчах за сборную Франции на групповом этапе юношеского чемпионата мира, в том числе в 1-м туре против Буркина-Фасо (3:0).

За Нигер Иссусу провел два матча в Гане в 2022 году – против Кот-д’Ивуара и Бенина. В игре с ивуарийцами он забил гол, а в матче с Бенином был признан лучшим игроком встречи.

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32 комментария

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tolobas
Еще выяснилось, что ему 27 лет
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Alex1104
Ответ tolobas
Еще выяснилось, что ему 27 лет
Было три года назад
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n9mn977m27
Ахахахаха, уже даже в U-17 сборная состоит из одних угольков, а вы и дальше смейтесь над теорией великого замещения!
+39
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Jan Paskel
Ответ Cearvm
А форварду самому как, нормально было? Не зародилось никаких подозрений сказать тренеру?
а адмиристрация ФФФ нужна только для того, что б организовывать только перелёты и гостиницы?
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дима кушов
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Ошиблись негром
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Cearvm
А форварду самому как, нормально было? Не зародилось никаких подозрений сказать тренеру?
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Антон Фалафель
Оправдание: почти все молодые негры на одно лицо.
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Alex1104
Ответ Cearvm
А форварду самому как, нормально было? Не зародилось никаких подозрений сказать тренеру?
Вы серьезно думаете, что 17-летний уроженец Нигера знает такие вещи? Мало того, ещё и футболист...
+6
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Marcus-light
Ответ n9mn977m27
Ахахахаха, уже даже в U-17 сборная состоит из одних угольков, а вы и дальше смейтесь над теорией великого замещения!
Ба, еще один расист, посмотрите. А вы жителей ближнего востока, которые вас окружают, как называете?
+17
-12
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Alex1104
Ответ Антон Фалафель
Оправдание: почти все молодые негры на одно лицо.
Афрофранцузы!
+6
-2
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Evgeniy 72
Нормально так, Францию всего лишь могут дисквалифицировать. А вообще то обязаны. Но если подмазать чиновников из Буркина - Фасо, то те могут отказаться от жалобы, и наказания не будет.
+4
0
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Dura Ace Di2
Ответ n9mn977m27
Ахахахаха, уже даже в U-17 сборная состоит из одних угольков, а вы и дальше смейтесь над теорией великого замещения!
Самое популярное имя для новорождённых в Люберцах в 2023 году — Муххаммад

Согласно данным ЗАГСа, на втором месте по популярности имя Анастасия, на третьем Артём, на четвёртом Фатима, а на пятом — Бибисоро.

Чё, не смешно больше?Дальше переживаем за Францию?
+5
-2
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ОттоДракула
Нигер за Нигер.
+6
-3
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sp.msk.86
Ответ Alex1104
Было три года назад
Когда отмечал сорокалетие
+3
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Alex1104
Узбекистану ковровую дорожку расстилают!
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кабан галльский
Ответ n9mn977m27
Ахахахаха, уже даже в U-17 сборная состоит из одних угольков, а вы и дальше смейтесь над теорией великого замещения!
Ну так это проблемы белых. Если они не хотят плодиться, то почему я должен черных ненавидеть.
+8
-7
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Beloded2007
Что этот себе позволяет?
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Гегенпрессинг Рангника
Нигер играл за нигер)
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feelthedroom@mail.ru
Что себе этот нигер позволяет?
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gukmamop
что этот Нигер себе позволяет
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Verhovn
Думали прокатит и никто не заметит))
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Ruscello
Наконец то "французы" прокололись...)) Эпический фейл для такого скаутинга...всего, что блестит.
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Medik99
Наивный пацан, думал, что проканает. Куда взрослые смотрели?
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Shemyakinnen
Ответ tolobas
Еще выяснилось, что ему 27 лет
C Дзагоевым начинали
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