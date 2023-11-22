Правительство Швеции поддержало заявку на проведение Олимпиады-2030 в Стокгольме

Шведское правительство поддержало заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 в Стокгольме.

Также инициативу по организации Игр поддержал Муниципальный совет Стокгольма.

Предполагается, что Олимпийские и Паралимпийские игры, помимо столицы Швеции, пройдут в Эстерсунде, Оре и Фалуне.

Стокгольм принимал летнюю Олимпиаду в 1912 году, но ни разу не проводил зимние Игры, несмотря на многочисленную подачу заявок.

Международный олимпийский комитет объявит столицу Игр-2030 в 2024 году на сессии МОК в Париже.