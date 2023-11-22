Правительство Швеции поддержало заявку на проведение Олимпиады-2030 в Стокгольме
Шведское правительство поддержало заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 в Стокгольме.
Также инициативу по организации Игр поддержал Муниципальный совет Стокгольма.
Предполагается, что Олимпийские и Паралимпийские игры, помимо столицы Швеции, пройдут в Эстерсунде, Оре и Фалуне.
Стокгольм принимал летнюю Олимпиаду в 1912 году, но ни разу не проводил зимние Игры, несмотря на многочисленную подачу заявок.
Международный олимпийский комитет объявит столицу Игр-2030 в 2024 году на сессии МОК в Париже.
Судя по некоторым новостям, какое-то эконом-позорище намечается
"Недовольство МОК вызывает отсутствие в Швеции объектов для конькобежного спорта, а также бобслея, санного спорта и скелетона. Вернее, тот факт, что шведы не хотят тратиться на их строительство и предлагают включить в свою заявку объекты в Нидерландах, Норвегии и Латвии. Похожую стратегию с включением в свои планы бобслейной трассы в латвийской Сигулде Швеция выставляла и в рамках борьбы за ОИ-2026. Ее отклонили из-за сложной логистики"
Но если будут заявки не из Европы, то шансы Швеции после Италии в 26м уменьшаются.