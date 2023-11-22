Правительство Швеции поддержало заявку на проведение Олимпиады-2030 в Стокгольме

Теги МОК Паралимпийские игры Олимпиада-2030 Биатлон

Шведское правительство поддержало заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 в Стокгольме.

Также инициативу по организации Игр поддержал Муниципальный совет Стокгольма. 

Предполагается, что Олимпийские и Паралимпийские игры, помимо столицы Швеции, пройдут в Эстерсунде, Оре и Фалуне. 

Стокгольм принимал летнюю Олимпиаду в 1912 году, но ни разу не проводил зимние Игры, несмотря на многочисленную подачу заявок. 

Международный олимпийский комитет объявит столицу Игр-2030 в 2024 году на сессии МОК в Париже. 

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10 комментариев

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Георгий Большаков
Ответ KMR
Ну хоть тут без арабов. А то уже тенденции были...
Без большинства населения Швеции?
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fbd
Ответ goshforever
Там другие кандидаты-то вообще остались? Судя по некоторым новостям, какое-то эконом-позорище намечается "Недовольство МОК вызывает отсутствие в Швеции объектов для конькобежного спорта, а также бобслея, санного спорта и скелетона. Вернее, тот факт, что шведы не хотят тратиться на их строительство и предлагают включить в свою заявку объекты в Нидерландах, Норвегии и Латвии. Похожую стратегию с включением в свои планы бобслейной трассы в латвийской Сигулде Швеция выставляла и в рамках борьбы за ОИ-2026. Ее отклонили из-за сложной логистики"
Ну вообще логичный шаг. С точки зрения расстояний Нидерланды, Норвегия и Швеция очень близко друг к другу находятся. Зачем шведам вбухивать кучу денег во всякие бобслейные трассы, если они им нафиг не нужны?
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Рекорд в наших сердцах
только при условии не надевать форму сборной Швеции спортсменам и болельщикам
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Юрий Костыгин
Можно расслабиться и не париться подготовкой и в следующем олимпийском цикле после 2026.
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Артём Кочешев
Палестинские лыжники вошли в чат
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Монсеньор Мартинес
Олимпиада в стиле лагом
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goshforever
Там другие кандидаты-то вообще остались?

Судя по некоторым новостям, какое-то эконом-позорище намечается
"Недовольство МОК вызывает отсутствие в Швеции объектов для конькобежного спорта, а также бобслея, санного спорта и скелетона. Вернее, тот факт, что шведы не хотят тратиться на их строительство и предлагают включить в свою заявку объекты в Нидерландах, Норвегии и Латвии. Похожую стратегию с включением в свои планы бобслейной трассы в латвийской Сигулде Швеция выставляла и в рамках борьбы за ОИ-2026. Ее отклонили из-за сложной логистики"
+1
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rumasta
Пора бы уже наконец..
Но если будут заявки не из Европы, то шансы Швеции после Италии в 26м уменьшаются.
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Сергей Галынский
Ответ Артём Кочешев
Палестинские лыжники вошли в чат
Скорее биотлонисты
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