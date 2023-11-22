Акинфеев о предложении жене: «Я обычный русский пацан, дней пять не понимал, как сделать. Она мыла посуду в 12 ночи в перчатках, я постучал по плечу – вот кольцо»
Игорь Акинфеев рассказал, как делал предложение жене.
Игорь и Екатерина Герун поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей: Даниила, Еву и Агату.
«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, еще что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать.
Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать. Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет».
Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», – сказал вратарь ЦСКА для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».
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Я - женщина, а не посудомойка!
И тут по плечу, вот кольцо!
Как в сказки
"Сама мой!"
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Красивая девушка без уточек и прочей фигни.
Ну так всё правильно, таких нельзя отпускать, хватать и в загс.
Wife material.