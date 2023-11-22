Акинфеев о предложении жене: «Я обычный русский пацан, дней пять не понимал, как сделать. Она мыла посуду в 12 ночи в перчатках, я постучал по плечу – вот кольцо»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия светская хроника Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, как делал предложение жене.

Игорь и Екатерина Герун поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей: Даниила, Еву и Агату.

«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, еще что-то. А я реально русский обычный пацан, который не понимал, как это все сделать.

Это будет дома, это будет возле подъезда, это будет в машине? Даже если это будет в машине, надо что-то сказать. Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет».

Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», – сказал вратарь ЦСКА для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон».

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22 комментария

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Cruel Snake
Стоит и думает :
Я - женщина, а не посудомойка!
И тут по плечу, вот кольцо!
Как в сказки
+34
-1
+33
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ KarLik
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Акинфеев татарин?
+16
-1
+15
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bostonKG
Уважуха👍
+10
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+9
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MstAndreev
"Ну всё, теперь ты мой!"
"Сама мой!"
+8
0
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Вадим flanec
Романтика! А не какой-то избитый ресторан или круиз 🛳 по морям и океанам.
+4
0
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torik80
Я вообще сказал: пойдем распишемся) Предложение поддержала, 20 лет живем)
+4
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maximilian_15
https://youtu.be/3f-lZ0eGG2I?si=aF41pvPFwOAmn7Hx

Вот они вместе в клипе дружбана Сереги.
Красивая девушка без уточек и прочей фигни.
+5
-2
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Dizzod
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Акинфеев татарин?
раз лучший вратарь России значит татарин. Дасаев подтвердит.
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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Акинфеев татарин?
Да. На матчах всегда «Алга» кричит
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hh88_88
Ой, типа она могла отказать. Прям нервничал.
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Max9999
В смысле помой кольцо?
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Zakal
Игорек такой романтик,надо было в перчатку для мытья посуды засунуть кольцо
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Вячеслав Тимофеев
Представь, ты, обычный русский пацан, и ты покупаешь жене кольцо
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Arty Novikoff
В 12 часов ночи, не будучи женой, мыла в перчатках посуду?

Ну так всё правильно, таких нельзя отпускать, хватать и в загс.
Wife material.
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Геннадий
А у меня всё случилось менее романтично . Я о браке , свадьбе даже не думал . Знакомы мы были меньше года и однажды моя будущая жена , не одевая перчаток , мне сказала , что беременна . Вскоре мы уже подавали заявление в ЗАГСе . Супер романтика !
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Дави На кнопы
Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, потом резко темнота... Очнулся на полу и думаю...
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Ilya Chistyakov
Ответ KarLik
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Щито?
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T622222
Графф за 12 млн ))
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