«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Алан Дзагоев Нобель Арустамян Футбол

Алан Дзагоев высказался о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17.

«Раз в год и палка стреляет. Мне нравится, что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват», – сказал бывший футболист ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.

Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.

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86 комментариев

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Олег Сергеевич
Раз в год и Дзагоев играет
+280
-31
+249
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Xm.md
Ответ SPB Patriot
Дзага красиво ушел))
Как? Опять сломался?
+80
-15
+65
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Тайосич
Стоит напомнить, что ЦСКА не был чемпионом дольше Спартака.
+74
-11
+63
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Montenegro Serbian
Накинул Дзага так накинул)
+64
-19
+45
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Evgeny Valyaev
"Раз в год и палка стреляет" можно сказать про клубы-однодневки, которые единожды что-то выиграли.

Так что тут Дзагоев просто показывает лишний раз себя не самым умным человеком, которым и является. Не даром его партнеры всегда смеются над тем, какой Дзагоев прям очень и очень неумный. Самое умное для Дзагоева - это не раздавать интервью. Он как открывает рот, то сразу показывает свое не очень умное лицо.
+60
-21
+39
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denis2008able
Но ведь чемпионат раз в год и проводится🤔
+29
-3
+26
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Кирилл Андреевич
Ответ Montenegro Serbian
Накинул Дзага так накинул)
Заворотник кокаина
+34
-9
+25
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Классный руководитель
раз в год и я играл, добавил Дзагоев
+21
-1
+20
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Konstantin Zorin
Вот я не понимаю. Ну спросите его о жизни, успехах, а вы всё про Спартак. Это какая-то профнепригодность журналистская. Прав Валера, что вас мордой тычет в ваши же вопросы.
+21
-3
+18
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savik-A.M.
и к чему он это ? Так то после чемпионства Спартака ЦСКА так чемпионат же и не выигрывал и если брать отрезок с 16/17 то у Спартака так тоже на трофей больше
+15
-4
+11
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Отец Абду
Ответ Олег Сергеевич
Раз в год и Дзагоев играет
Получается, Дзагоев и Спартак чем то похожи друг на друга:)
+24
-14
+10
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RusSt
Решил в эксперты после завершения карьеры податься поэтому надо накидывать ?
+6
0
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Sergey Smolensky
Ответ Тайосич
Стоит напомнить, что ЦСКА не был чемпионом дольше Спартака.
Зато Цска взял то, что никогда Спартак не сможет - европейский кубок
+18
-12
+6
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Diyas
Спартак по бюджету уступает разве что Зениту, но 1 чемпионство за 23 года, соглашусь с Аланом.
+15
-9
+6
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RSI
И в чем он неправ?
+7
-2
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Oleg Olegov
Ответ Олег Сергеевич
Раз в год и Дзагоев играет
Давайте не будем доводить до абсурда. Писали же, что два раза играл в этом году.
+7
-2
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Aleksey Yashin
Алан, тише, Зарему разбудишь!)
+15
-10
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tnec
Раз - два в год и Аланчик ломается.
+4
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Анатолий Дмитриевич
Дзагоев: "123, Зенитушка ***". Болельщики Спартака: "Ахахаха, Дазгоев красавчик, как их уделал, а!"

Дазгоев: "Раз в год и палка стреляет". Болельщики Спартака: "Да что он себе позволяет! Да как он смеет! Хрусталь, так тебе и надо, что сломался опять!"
+12
-9
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Alexander Ilyin
Тогда и Дзагоева можно назвать палкой, которая стреляла только в молодости
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GuruFutbola
Раз в декаду)
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G.H.O.S.T.
Мужик, ну закончил ты и закончил. Негатива к тебе нет, но превращаться в унылого любителя набросить на вентилятор ради банального горения форумов - дёшево. Зачем оно тебе?
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Arty Novikoff
Дзагоеву психиатр посоветовал - не держать в себе.

Менталитет глупенького, обиженного подростка.
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Вечно в бане
Ответ Evgeny Valyaev
"Раз в год и палка стреляет" можно сказать про клубы-однодневки, которые единожды что-то выиграли. Так что тут Дзагоев просто показывает лишний раз себя не самым умным человеком, которым и является. Не даром его партнеры всегда смеются над тем, какой Дзагоев прям очень и очень неумный. Самое умное для Дзагоева - это не раздавать интервью. Он как открывает рот, то сразу показывает свое не очень умное лицо.
"Раз в год и палка стреляет" можно сказать про любые клубы, которые что-то выиграли один раз за длительный период времени.

У Спартака за 20+ лет одно чемпионство, и это факт. А ворох трофеев былых времен - история, к нынешним временам имеющая отношение очень небольшое. Так что палка тут вполне подходит.
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forest_cheb
Мистер Хрусталь отжигает, конечно.
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Вячеслав Припузов
Это он про себя, не так поняли с наводящими вопросами Арустомяна....
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Ветер
Хромая лошадь понесла.
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БолельщикСоСтажем
Жду шоу от дуэта «ГоГаДзаГа» - честно о футболе и не только от Гогниева и Дзагоева)
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Денис Ширинов
Раз в год ты с лазарета выходил
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Bartez1986
хороший футболист, глупый человек
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Montenegro Serbian
Никогда не понимал этого укора в стиле: не, ну взяли то одно чемпионство за столько лет.
И чë? У самого ЦСКА то много палок выстрелило с последней победы?)

Да, в идеале все болелы хотят команду-династию. Но получается как получается.
Команды бьются каждый ГОД за победу в турнире у которого есть конкретные цифры хоть 16/17, хоть 20/21, хоть 95/96.
Стала конкретная команда чемпионом в конкретный год, так и останется в истории. Всё.
P. s если что я и близко не болельщик Спартака, просто не люблю подобную браваду.
+6
-5
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не романцев
Ответ Тайосич
Стоит напомнить, что ЦСКА не был чемпионом дольше Спартака.
Стоит напомнить что Спартак никогда не брал евро кубок.
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RusSt
Ответ dinamika
Комментарий скрыт
Ну это просто неконструктивно и соответствует как раз уровню дискуссии экспертов которых тут постят постоянно. Так при желании и про победу ЦСКА в кубке УЕФА можно сказать
+2
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Pigmalion
Ответ Montenegro Serbian
Никогда не понимал этого укора в стиле: не, ну взяли то одно чемпионство за столько лет. И чë? У самого ЦСКА то много палок выстрелило с последней победы?) Да, в идеале все болелы хотят команду-династию. Но получается как получается. Команды бьются каждый ГОД за победу в турнире у которого есть конкретные цифры хоть 16/17, хоть 20/21, хоть 95/96. Стала конкретная команда чемпионом в конкретный год, так и останется в истории. Всё. P. s если что я и близко не болельщик Спартака, просто не люблю подобную браваду.
Ну это действительно самый случайный чемпион в 21 веке. Сложно вспомнить какой ещё команде так перло весь сезон.
+8
-7
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Karamazoff
Ответ Kloufinger
В 90-е у цска палка даже раз в год не стреляла.
Нэ правда, в 1991 г. стреляла.
+1
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wshnmn
Ответ Олег Сергеевич
Раз в год и Дзагоев играет
за живое задел? 16 лет без побед
+3
-2
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Eugene88
А армейская палка когда стреляла последний раз вообще?))
+5
-4
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Отец Абду
Получается, Дзагоев и Спартак чем то похожи друг на друга:)
две палки
+9
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hotfrog
Ответ a2wai
Да так, собственно, и есть. Сколько денег вкладывается в эту народную команду, а за 21 век выхлоп результатов - 2 титула за 23 года. А при Лукойле и вовсе 1 титул только. Речь, естественно, идет про РПЛ. А ведь Лукойл вместо того, чтобы вкладываться в клуб, вполне мог бы вложить эти деньги в тот народ, который Спартак поддерживает, и от этого было бы больше толку)))
Ну по этой логике у ЦСКА была ударная десятилетка с середины нулевых по середину десятых, а до этого раз в двадцать лет по чемпионству. И с момента последней победы прошло больше, чем после спартаковской.
+1
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Алешка Терминатор
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Загошвили явно хочет третьим артистом стендапа в шоу к толстому Лёне и Дзюбе
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vallabaza
уж точно не дзаге говорить про Раз в год. Раз в год и дзагоев здоров и хорошо играет
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Игорь Голов
Поговорка уместна именно к Дзагоеву. Молодец, самокритично!
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Все будет хорошо
Балерун голос подало.
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Вячеслав Мозговой
Раз в год и чурка (кусок дерева) летает (когда её пнуть).
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a2wai
Да так, собственно, и есть. Сколько денег вкладывается в эту народную команду, а за 21 век выхлоп результатов - 2 титула за 23 года. А при Лукойле и вовсе 1 титул только. Речь, естественно, идет про РПЛ.

А ведь Лукойл вместо того, чтобы вкладываться в клуб, вполне мог бы вложить эти деньги в тот народ, который Спартак поддерживает, и от этого было бы больше толку)))
+6
-5
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Peter Parker
Оба матча того чемпионата были за Спартаком 3:1 и 1:2. В обоих матчах Дзагоев не принимал участия.
+2
-1
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Борис Потапкин
как совпало славно, что чемпион определяется именно раз в год
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arj
Ответ Олег Сергеевич
Раз в год и Дзагоев играет
Раз в год , минут 14 ))
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Денис Забелин
Чел на больничном поднял себе состояние и титулов нахватал, я бы к нему прислушался.
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ablexs
очередной персонаж открыт ,,эксперт Дзагоев,,
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