«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17

Алан Дзагоев высказался о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17.

«Раз в год и палка стреляет. Мне нравится, что ни тренер у « », каждый раз судья виноват», – сказал бывший футболист ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.

Бóльшую часть карьеры провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?