«Раз в год и палка стреляет». Дзагоев о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17
Алан Дзагоев высказался о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17.
«Раз в год и палка стреляет. Мне нравится, что ни тренер у «Спартака», каждый раз судья виноват», – сказал бывший футболист ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.
Бóльшую часть карьеры Дзагоев провел в ЦСКА. У него 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах за клуб. С ЦСКА Дзагоев трижды стал чемпионом России, по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Полную статистику бывшего полузащитника сборной России можно найти здесь.
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Так что тут Дзагоев просто показывает лишний раз себя не самым умным человеком, которым и является. Не даром его партнеры всегда смеются над тем, какой Дзагоев прям очень и очень неумный. Самое умное для Дзагоева - это не раздавать интервью. Он как открывает рот, то сразу показывает свое не очень умное лицо.
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Менталитет глупенького, обиженного подростка.
У Спартака за 20+ лет одно чемпионство, и это факт. А ворох трофеев былых времен - история, к нынешним временам имеющая отношение очень небольшое. Так что палка тут вполне подходит.
И чë? У самого ЦСКА то много палок выстрелило с последней победы?)
Да, в идеале все болелы хотят команду-династию. Но получается как получается.
Команды бьются каждый ГОД за победу в турнире у которого есть конкретные цифры хоть 16/17, хоть 20/21, хоть 95/96.
Стала конкретная команда чемпионом в конкретный год, так и останется в истории. Всё.
P. s если что я и близко не болельщик Спартака, просто не люблю подобную браваду.
А ведь Лукойл вместо того, чтобы вкладываться в клуб, вполне мог бы вложить эти деньги в тот народ, который Спартак поддерживает, и от этого было бы больше толку)))