Тебас формально уйдет с поста главы Ла Лиги, чтобы переизбраться на 4-й срок. Он будет единственным кандидатом

Хавьер Тебас уйдет с поста главы Ла Лиги ради переизбрания на 4-й срок.

Тебас формально покинет пост президента . Нынешний срок его полномочий истекает 26 декабря. Хавьер уходит в отставку, чтобы инициировать новые выборы и переизбраться на четвертый срок.

Тебас рассчитывает, что это случится до конца 2023 года – вероятно, 21 декабря.

Изначально планировалось, что выборы пройдут в 2024 году. Теперь этот вопрос собираются решить в декабре. Как ожидается, Тебас будет единственным кандидатом.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. В 2016-м с ним пытался конкурировать бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль, но не набрал необходимое количество подписей для выдвижения. В 2019-м у Тебаса не было конкурента на выборах.

Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42 – «Реал» среди них

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