Тебас формально уйдет с поста главы Ла Лиги, чтобы переизбраться на 4-й срок. Он будет единственным кандидатом

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас уйдет с поста главы Ла Лиги ради переизбрания на 4-й срок.

Тебас формально покинет пост президента Ла Лиги. Нынешний срок его полномочий истекает 26 декабря. Хавьер уходит в отставку, чтобы инициировать новые выборы и переизбраться на четвертый срок.

Тебас рассчитывает, что это случится до конца 2023 года – вероятно, 21 декабря.

Изначально планировалось, что выборы пройдут в 2024 году. Теперь этот вопрос собираются решить в декабре. Как ожидается, Тебас будет единственным кандидатом.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. В 2016-м с ним пытался конкурировать бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль, но не набрал необходимое количество подписей для выдвижения. В 2019-м у Тебаса не было конкурента на выборах.

Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42 – «Реал» среди них

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43 комментария

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alexmixer9
Поздравим лол лигу с дальнейшим опусканием на дно)
+70
-3
+67
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Евгений Михайлов
Временно исполняющим обязанности президента Ла Лиги будет Дмитриньо Медведьерро
+53
-3
+50
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GuruFutbola
Других кандидатов нашли под мостом в пакетах)
+38
-5
+33
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Dmitry Orlov
Ответ Дядя ТУРА
там где единственный кандидат ничего хорошего не бывает
Сегодня, именно сегодня, альтернативы Ельцину нет. Завтра будет. А сегодня нет. (с) Ельцин
+26
0
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Дядя ТУРА
там где единственный кандидат ничего хорошего не бывает
+29
-4
+25
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headmaster
А кто в этом виноват? Правильно, ПСЖ и АПЛ))
+23
-2
+21
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Тимур666
Обнулит себе срок, так сказать 😁
+17
-1
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M93
Зарплату увеличил, конкурентов нет. Красавец. Можно продолжать писать ехидные твиты про Переса, Суперлигу и ПСЖ с Сити и делать вид, что он заботится об испанском футболе.
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Hans Castorp
Демократия и меритократия по испански) Лига цветет и развивается , поэтому заслужил ! Надо пожизненно ему этот пост оставить
+7
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schwein
Вот в цветущем саду нормальные выборы, не то, что в этих ваших диких странах.
+8
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Ихарь Окенфэйлов
Кто вообще понимает что там у них происходит? Чемпионат стабильно деградирует, уходят звезды, судьи хуже некуда, при этом один единственый вечный кандидат. Как это возможно?
+5
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Roman Araslanov
Владимир Владимирович Тебас
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messi_leo
Демократия во всей красе
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Ophiomorph
Ну зачем уходить-то? Можно другой марионетке дать один срок порулить, а потом триумфально вернуться.
+3
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Булат Кошкимбаев
Как вообще такое возможно?)
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SergSV
Демократия 👍
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LaffyTaffy
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Кто вообще понимает что там у них происходит? Чемпионат стабильно деградирует, уходят звезды, судьи хуже некуда, при этом один единственый вечный кандидат. Как это возможно?
Слово «мафия» вам знакомо?
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Syndycate
Это несменяемость власти, или это другое?)
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MK
Мучение клубы из Ла Лиги продолжается, это просто п…дец
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zaebarca
Как-то очень сильно напоминает одну до боли знакомую страну.
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NartApsua
Что ж, пусть тогда испанские клубы ни на что не жалуются, раз готовы молча сидеть и дальше терпеть этого самодура.
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Российский пользователь
ну осталось за малым главный закон Ла Лиги переписать на пеньках и в багажнике
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BuTaMuH
А чё так можно было???🤣🤣🤣
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SaH4r.
поздравляю фанатов Реала
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Классный руководитель
Что то напоминает,,,,кто если не он!
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Кино Музыка
Пора ему поцеловать девушку.
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fcb812
Даст бог эта Жаба навсегда покинет этот пост и все что связано с футболом
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Homelender_666
Хавьер Тебас - молодец, политик, лидер и борец:)
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James Franc
Ждем продолжение плавного превращения Ла Лиги в Серию А
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Дмитрий Рабко
Хавьер уходит в отставку, чтобы инициировать новые выборы и переизбраться на четвертый срок.

А что, поста премьер-министра у них не предусмотрено ?
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Rachid
Бессмертный Тебас:)
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BurBon
Фанат маргарина, единственный кандидат, все что нужно знать про эту лигу.
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leon01
Типа обнулится)
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catcher69
кто если не он ???
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Николай Васильков
Демократия и сменяемость власти в цивилизованной Европе, всё как борцы с режимом завещали.
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ta-tosha
Да Лиге - R.I.P.
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Guillermo
Ответ schwein
Вот в цветущем саду нормальные выборы, не то, что в этих ваших диких странах.
Сменяемость власти опять же
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Дороф
Ответ BurBon
Фанат маргарина, единственный кандидат, все что нужно знать про эту лигу.
Настолько "маргариновый", что их представители на голосованиях за очередные плюшки Тебасу голосуют против(вместе с Атлетиком из Бильбао).
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