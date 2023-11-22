Дзагоев о Европе: «Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. После ЛЧ даже матчи с «Зенитом» и «Спартаком» казались медленными»
Алан Дзагоев жалеет, что не уехал в Европу.
– Ты жалеешь? Сильно?
– Конечно. Если говорить сейчас, когда мне уже 33 года, то, конечно, жалею. Греция и чемпионат Англии – совсем разные уровни. Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. Да, были игры в Лиге чемпионов против грандов. Но одно дело сыграть с ними 3-4 игры в сезоне, другое дело – постоянно на протяжении года, а то и двух-трех лет.
Как бывало в Лиге чемпионов: первый тур – для тебя все быстро кажется, второй тур – ты играешь уже на этих же скоростях. Когда сыграл в Лиге чемпионов, а через три-четыре дня играешь в чемпионате России – даже со «Спартаком» и с «Зенитом», – тебе кажется, что все медленно. Ты уже быстрее принимаешь решения. Ты уже быстрее.
– Ты уверен, что заиграл бы в Англии?
– Увы, мы этого уже не узнаем (смеется). Я думаю, что да. Я быстро привыкал.
Почему Лигу чемпионов привожу в пример? Потому что в памяти хорошо отразилось: первый тур – все быстро, тяжело, второй тур – ты к этим скоростям подстраиваешься и уже не отстаешь. Что в плане мысли, что в плане скорости. Не было уже такого провала, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.
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Что хочет большинство российских болельщиков? Сильный чемпионат (чтоб интересно было) и удачные выступления в еврокубках.
А если убрать из РПЛ деньги, то в итоге и леги нормальные не приезжают и свои паспортисты уезжают в Европу.
И в итоге всё ради чего? Чтобы на Спортс.ру появилась колонка по аналогии с колонкой в Спорт-Экспресс "наши в Европе?" с разной статистикой?
Какая-то бессмысленная фигня.
Единственное с чем соглашусь в теории, что развивать чемпионат почти на одни только бюджетные деньги нельзя. А так у нас просто бы был чемпионат уровня Болгарии, зато пацаны в Европе бы играли, ага.
Но в нынешней ситуации конечно нужно урезать зарплаты за паспорта. Большинство никуда не рыпнется, т.к всё равно будут получать больше чем в чемпах типа Чехии, Бельгии и прочих Швеций.