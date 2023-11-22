Дзагоев о Европе: «Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. После ЛЧ даже матчи с «Зенитом» и «Спартаком» казались медленными»

Алан Дзагоев жалеет, что не уехал в Европу.

– Ты жалеешь? Сильно?

– Конечно. Если говорить сейчас, когда мне уже 33 года, то, конечно, жалею. Греция и чемпионат Англии – совсем разные уровни. Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. Да, были игры в Лиге чемпионов против грандов. Но одно дело сыграть с ними 3-4 игры в сезоне, другое дело – постоянно на протяжении года, а то и двух-трех лет.

Как бывало в Лиге чемпионов: первый тур – для тебя все быстро кажется, второй тур – ты играешь уже на этих же скоростях. Когда сыграл в Лиге чемпионов, а через три-четыре дня играешь в чемпионате России – даже со «Спартаком» и с «Зенитом», – тебе кажется, что все медленно. Ты уже быстрее принимаешь решения. Ты уже быстрее.

– Ты уверен, что заиграл бы в Англии?

– Увы, мы этого уже не узнаем (смеется). Я думаю, что да. Я быстро привыкал.

Почему Лигу чемпионов привожу в пример? Потому что в памяти хорошо отразилось: первый тур – все быстро, тяжело, второй тур – ты к этим скоростям подстраиваешься и уже не отстаешь. Что в плане мысли, что в плане скорости. Не было уже такого провала, – сказал экс-полузащитник .

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