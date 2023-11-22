Дзагоев о Европе: «Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. После ЛЧ даже матчи с «Зенитом» и «Спартаком» казались медленными»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Алан Дзагоев Нобель Арустамян Футбол

Алан Дзагоев жалеет, что не уехал в Европу.

– Ты жалеешь? Сильно?

– Конечно. Если говорить сейчас, когда мне уже 33 года, то, конечно, жалею. Греция и чемпионат Англии – совсем разные уровни. Жалею, что не попробовал себя на топ-уровне. Да, были игры в Лиге чемпионов против грандов. Но одно дело сыграть с ними 3-4 игры в сезоне, другое дело – постоянно на протяжении года, а то и двух-трех лет.

Как бывало в Лиге чемпионов: первый тур – для тебя все быстро кажется, второй тур – ты играешь уже на этих же скоростях. Когда сыграл в Лиге чемпионов, а через три-четыре дня играешь в чемпионате России – даже со «Спартаком» и с «Зенитом», – тебе кажется, что все медленно. Ты уже быстрее принимаешь решения. Ты уже быстрее.

– Ты уверен, что заиграл бы в Англии?

– Увы, мы этого уже не узнаем (смеется). Я думаю, что да. Я быстро привыкал.

Почему Лигу чемпионов привожу в пример? Потому что в памяти хорошо отразилось: первый тур – все быстро, тяжело, второй тур – ты к этим скоростям подстраиваешься и уже не отстаешь. Что в плане мысли, что в плане скорости. Не было уже такого провала, – сказал экс-полузащитник ЦСКА.

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13 комментариев

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DanielCarvalho
Если бы не деньги РПЛ, у нас было бы больше Дзагоевых которые играют в Европе, а не Дзагоевых, которые жалеют после карьеры, что не попробовали себя там
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-7
+8
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Алексей Игоревич
Как он хорош был на Евро -2012, сыграв 3 игры, стал одним из лучших бомбардиров

А удар, после которого мяч, посланный Аланом головой в концовке с Грецией, пролетевший рядом со штангой, заполнился на всю жизнь
+5
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onegin2007
Мемчик где Вуди Харльсон плачет и утирается деньгами.
+2
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catcher69
Ответ DanielCarvalho
Если бы не деньги РПЛ, у нас было бы больше Дзагоевых которые играют в Европе, а не Дзагоевых, которые жалеют после карьеры, что не попробовали себя там
или дзагоевых полкарьеры лечившихся после каждого падения...
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Montenegro Serbian
Ответ DanielCarvalho
Если бы не деньги РПЛ, у нас было бы больше Дзагоевых которые играют в Европе, а не Дзагоевых, которые жалеют после карьеры, что не попробовали себя там
Хз, какой в этом особый смысл.
Что хочет большинство российских болельщиков? Сильный чемпионат (чтоб интересно было) и удачные выступления в еврокубках.

А если убрать из РПЛ деньги, то в итоге и леги нормальные не приезжают и свои паспортисты уезжают в Европу.
И в итоге всё ради чего? Чтобы на Спортс.ру появилась колонка по аналогии с колонкой в Спорт-Экспресс "наши в Европе?" с разной статистикой?

Какая-то бессмысленная фигня.

Единственное с чем соглашусь в теории, что развивать чемпионат почти на одни только бюджетные деньги нельзя. А так у нас просто бы был чемпионат уровня Болгарии, зато пацаны в Европе бы играли, ага.

Но в нынешней ситуации конечно нужно урезать зарплаты за паспорта. Большинство никуда не рыпнется, т.к всё равно будут получать больше чем в чемпах типа Чехии, Бельгии и прочих Швеций.
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reteka
Медленно потому, что Спартак и Зенит тоже играли пару дней назад в ЛЧ. Одним составом тяжело играть через два на третий.
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&_Bishep_&
Ответ Montenegro Serbian
Хз, какой в этом особый смысл. Что хочет большинство российских болельщиков? Сильный чемпионат (чтоб интересно было) и удачные выступления в еврокубках. А если убрать из РПЛ деньги, то в итоге и леги нормальные не приезжают и свои паспортисты уезжают в Европу. И в итоге всё ради чего? Чтобы на Спортс.ру появилась колонка по аналогии с колонкой в Спорт-Экспресс "наши в Европе?" с разной статистикой? Какая-то бессмысленная фигня. Единственное с чем соглашусь в теории, что развивать чемпионат почти на одни только бюджетные деньги нельзя. А так у нас просто бы был чемпионат уровня Болгарии, зато пацаны в Европе бы играли, ага. Но в нынешней ситуации конечно нужно урезать зарплаты за паспорта. Большинство никуда не рыпнется, т.к всё равно будут получать больше чем в чемпах типа Чехии, Бельгии и прочих Швеций.
До середины 1990-ых уезжали даже в Австрию и Израиль. Но сам чемпионат был не так уж и слаб, если смотреть по некоторым матчам в еврокубках ( Спартак-Реал, Спартак-Ливерпуль, ЦСКА-Барселона, Ротор-МЮ, Торино-Динамо, 6 побед Спартака в группе ЛЧ-95/96, 2 клуба в полуфиналах еврокубках 1998)...это не чемпионат Болгарии. Хотя, Вы правы : то были успехи на советском социалистическом багаже. Сегодня, конечно , такого количества отечественных классных футболистов и близко нет.
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