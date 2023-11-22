Майкл Джордан, Шакил О’Нил и Терри Крюс попали в десятку самых сексуальных лысых мужчин планеты по версии GQ

Журнал GQ представил десятку самых сексуальных лысых мужчин на планете. В рейтинг попали две легенды баскетбола: Майкл Джордан и Шакил О’Нил, а также бывший профессиональный футболист Терри Крюс.

«Еще опущен момент, что это GQ Южной Африки, а не США. Сколько ты заплатил, чтобы попасть в этот список?» – спросил О’Нила двукратный чемпион НБА Кенни Смит.

Топ-10 самых сексуальных лысых мужчин на планете от GQ:

1. Принц Уильям

2. Вин Дизель

3. Джейсон Стэтхэм

4. Сэмюэл Л. Джексон

5. Джефф Безос

6. Майкл Джордан

7. Дуэйн Джонсон

8. Шемар Мур

9. Шакил О’Нил

10. Терри Крюс

Фото: GQ South Africa