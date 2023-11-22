Майкл Джордан, Шакил О’Нил и Терри Крюс попали в десятку самых сексуальных лысых мужчин планеты по версии GQ

Теги светская хроника Майкл Джордан Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Журнал GQ представил десятку самых сексуальных лысых мужчин на планете. В рейтинг попали две легенды баскетбола: Майкл Джордан и Шакил О’Нил, а также бывший профессиональный футболист Терри Крюс.

«Еще опущен момент, что это GQ Южной Африки, а не США. Сколько ты заплатил, чтобы попасть в этот список?» – спросил О’Нила двукратный чемпион НБА Кенни Смит.

Топ-10 самых сексуальных лысых мужчин на планете от GQ:

1. Принц Уильям

2. Вин Дизель

3. Джейсон Стэтхэм

4. Сэмюэл Л. Джексон

5. Джефф Безос

6. Майкл Джордан

7. Дуэйн Джонсон

8. Шемар Мур

9. Шакил О’Нил

10. Терри Крюс

Фото: GQ South Africa

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26 комментариев

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Lumex
Где лысый из браззерс? Что за кидалово?
+54
-2
+52
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Эльф из ФБК
Принц Уильям, АХАХХАХАХАХАХ
+25
-1
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Тёма Тёма
Где, где мать вашу, Сергей Карасев? Требую VAR для пересмотра результатов! 😂😂😂
+15
-1
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Maturmalai
Не будь Вильям принцем, любая девушка, к которой он бы подкатил лишь неловко бы рассмеялась и тихонько удалилась бы прочь. Не будь Шак знаменитым спортсменом и мультимиллионером - сразу вызвала бы копов.
+12
-1
+11
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Эльф из ФБК
Нагиев где? Бондарчук где? Аверин где? Куценко где? Сухороков где? Валуев где?
Ни Черчесова, ни Панарина, куда они смотрят?
Кто все эти люди?
+8
-1
+7
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Чёрный тюльпан
Не понял, а где главный лысый шарлатан из Сити и наш тен Хаг? У последнего так вообще точёная пика лысины.
+6
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+6
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Light Yagami
Карусоу должен быть Топ-1 такого списка инста, но это, видимо, рейтинг 50-60+ лет.
+6
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Кирилл Дубасов
могу всех принять, кроме принца Уильяма, ещё и на первом месте...
+5
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The_Enot
Где Рома из Дома 2!
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Silky Mitts
Алё, а где Пьерлуиджи Коллина?
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Beloded2007
Во-первых, я вас приветствую
+3
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БезызбежноНаКрасный
Почему Гоши Куценко нет???
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bear7904
Что за Шеман? Или это Бондарчук так ворвался в рейтинг?
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justbored
Количество ищущих фоточки голого Безоса впечатляет.
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кандид
Короче, чем мужчина сексуальнее, тем он богаче/известнее. Мужики добиваются успеха через постель!
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Назар Игорь
Луиджи Коллина где? Лысее не бывает.
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Грозовая Тень
Где Конте?
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zastup
не буду шутить а то страшно получить карму и стать лысым
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Cruel Snake
Где Куценко? А главное Доминик Джокер!
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It’s my life
Где чык-чырык? Вот кто самый сексуальный
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Oleg Olegov
Теперь нужен список десяти самых сексуальных лысых женщин планеты
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Христиан Юла
Я тоже лысый. К счастью.
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Варлампий Варлампий
Надо уточнять, что из известных и богатых. Посмотрите на Уильяма, без слез не взглянешь, пройдитесь по большому городу, встретите десяток лысых по внешке на уровень выше.
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Философ Востока
Существует легенда, что если собрать в одном месте 100 лысых актёров, режиссёров Голливуда, то получится 100 лысых любителей детей
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Пицца с ананасами
Где Дим Юрич и Клим Саныч????
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Kira_B
Ответ Lumex
Где лысый из браззерс? Что за кидалово?
а это не Шемар Мур как раз?)))
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