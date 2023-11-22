Олег Матыцин: «Надеемся, что звание чемпиона Спартакиады будет таким же весомым, как и звание чемпионов Советского Союза»

Теги Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Олег Матыцин надеется, что звание чемпиона Спартакиады станет весомым.

Министр спорта РФ ответил на вопрос, может ли Спартакиада заменить Олимпийские игры. 

«Мы не говорим, чтобы что-то заменить. Это совершенно самостоятельный проект. Это значимый элемент национальной системы спорта.

Наша задача – посмотреть на ресурсы регионов, на следующие поколения чемпионов, что само по себе представляет важный этап для подготовки наших спортсменов.

Что касается призовых, то это важный элемент. Правительством принято решение по призовым, мы понимаем, что это хорошая мотивация для участия.

И самое главное, что в спорте и для спортсменов, и для тренеров важно быть чемпионом. Надеемся, что звание чемпиона Спартакиады будет таким же весомым, как и звание чемпионов Советского Союза», – сказал Матыцин.

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.

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32 комментария

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Александр Шульгин
Т.е звание чемпиона России теперь не ценится?
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Oleg Olegov
Горько осознавать, что Месси и Мэджик Джонсон так и не стали чемпионами Советского Союза.
+24
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Katerina Sunny
Старики живут прошлым и молодых туда тащат.
+21
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Наталья Кузнецова
Ответ Katerina Sunny
Старики живут прошлым и молодых туда тащат.
Или лицемерные Чудаки. С детишками и внуками в Лондоне, а электорату надо внушать.
+17
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Наталья Кузнецова
Ответ Александр Шульгин
Т.е звание чемпиона России теперь не ценится?
головой деды все в совке, там ведь мороженое по 10 коп. и соки натуральные.
+17
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+13
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Вечно в бане
Да когда же все эти деды отправятся, наконец, туда же, куда и Советский Союз? Как же это достало, Бастрыкин нынче предлагал идеологию в конституции закрепить, предлагаю в качестве идеологии, прописать ностальгию по СССР, и все, можно всей страной в дурку.

Уже даже не важно, плохая страна была, хорошая, вообще плевать. Ее больше нет, и никогда не будет. И пломбира по двадцать копеек не будет. И пока молодая аудитория матыциных этого не поймёт, так и будем жить, как живем. А пожилую аудиторию не изменить уже.
+14
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Тёма Тёма
Надейтесь.
+6
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Vasiliy S
Ответ Katerina Sunny
Старики живут прошлым и молодых туда тащат.
а молодые не сильно и против
+4
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esctyyyyy
Ответ Любитель_ФК
Матыцин , сказал просто, а те кто не помнит СССР, наверное знает или должны знать об этом из истории, которую изучают в школе. А вы сказанули так , что я прочитал три раза, но так и не понял , что хотели сказать и главное для чего вы это хотели сказать, лишь бы что-нибудь набросить .
Случайно удалила коммент, на айфоне очень неудобное приложение🤦🏻‍♀️ лично мое мнение, что это какая-то жизнь прошлым, а в школе и я изучала СССР, но зачем проводить аналогию с ним мне не до конца понятно, но Ваша точка зрения тоже имеет место быть конечно. Зачем молодых ребят тащить в совок? Я сама родилась уже после распада союза, вообще в первые годы нулевых, и мне это реально не понятно. Можно было провести аналогию с чемпионатом России, например, а СССР тут вообще не к месту, как мне кажется
+5
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cobr_71
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Между СССР и Россией есть схожесть, конечно, но разницы больше. И нынешняя власть - отнюдь не советская. Рыночники, капиталисты, антикоммунисты - это они. А вот это все, что они несут - просто пена идеологическая; есть в народе ностальгия по "идеальному" СССР - ну так будем вешать лапшу про "как в СССР".
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Заборостроитель
Взял и приравнял профессионалов к любителям😅
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несахар
Эти всё пыжатся делать хорошую мину при плохой игре
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Железная Леди
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Он что забыл в каком веке живет?
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Железная Леди
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Ответ Матрос Кот
В СССР были очень большие успехи в мировом спорте. Чемпион СССР это было весомо,но не так значимо. В СССР были сотни олимпийских чемпионов и тысячи чемпионов мира за всю историю.
Это правда, но только никто тогда чемпионам не дарил мерседесы,да и денег неособенно.
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Железная Леди
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" Посмотреть не ресурсы регионов" вот и все. Причем здесь СССР.?
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Петя Клюквин
Шаг вперёд, три шага назад! Уже было!
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sabur
Так себе звание было. В хоккее не было конкуренции, в санях, бобслее, горных лыжах вообще никого не было. Что есть чемпионат страны по биатлону и лыжам, я узнал в прошлом году. Был ли в СССР вообще какой ли бо престижный внутренний турнир по зимним видам?
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Олег Соколов
Надежда,наш компас земной....🤦
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Rumov
Как скажешь.
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Nikita Nikitin
Смех.
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KMR
Или участника сво,забыл добавить этот пополиз
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Александр
никаким весомым оно особо не было... только если среди самих спортсменов... а Спартакиады и при Союзе при пустых трибунах проводились...
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Atsuktuvas
Мотивировали, мотивировали, да не вымотивировали...
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Лариса Шевкун
Главное. чтобы были достойные призовые.
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Аврал
Ответ Oleg Olegov
Горько осознавать, что Месси и Мэджик Джонсон так и не стали чемпионами Советского Союза.
Так Матыцин тоже не стал,о чём плачет думаю каждый вечер:)Сейчас бы в карму 100 баллов.
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rdyabin@icloud.com
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vatto
ссср умер по экономическим причинам....хватит мусолить эту тему...особенно в неокрепшие умы
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leon01
Чего уж там…. чемпионов мира!
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esctyyyyy
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Железная Леди
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Ответ sabur
Так себе звание было. В хоккее не было конкуренции, в санях, бобслее, горных лыжах вообще никого не было. Что есть чемпионат страны по биатлону и лыжам, я узнал в прошлом году. Был ли в СССР вообще какой ли бо престижный внутренний турнир по зимним видам?
Были. Коньковые виды.
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