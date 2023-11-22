Олег Матыцин: «Надеемся, что звание чемпиона Спартакиады будет таким же весомым, как и звание чемпионов Советского Союза»

Олег Матыцин надеется, что звание чемпиона Спартакиады станет весомым.

Министр спорта РФ ответил на вопрос, может ли Спартакиада заменить Олимпийские игры.

«Мы не говорим, чтобы что-то заменить. Это совершенно самостоятельный проект. Это значимый элемент национальной системы спорта.

Наша задача – посмотреть на ресурсы регионов, на следующие поколения чемпионов, что само по себе представляет важный этап для подготовки наших спортсменов.

Что касается призовых, то это важный элемент. Правительством принято решение по призовым, мы понимаем, что это хорошая мотивация для участия.

И самое главное, что в спорте и для спортсменов, и для тренеров важно быть чемпионом. Надеемся, что звание чемпиона Спартакиады будет таким же весомым, как и звание чемпионов Советского Союза», – сказал .

Зимняя Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах России.