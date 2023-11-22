Никита Джигурда: «Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Надеюсь, когда-нибудь соединим наши жанры в космическом шоу»

Теги сборная России женское катание Никита Джигурда Алина Загитова Фигурное катание

Певец Никита Джигурда назвал Алину Загитовой самой сексуальной спортсменкой России.

«Алина Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка России! Она умница, что пробует себя в разных ипостасях — не каждая чемпионка на это способна.

Я любуюсь на наших фигуристок: Валиеву, Загитову и Медведеву! Они все красотки — новое поколение, которое показывает шоу и за пределами льда. Это не то, что было лет тридцать назад.

Хейтеры всегда будут осуждать за откровенные фотосессии. Для меня Алина — фаворит красоты и сексуальности! Да, это обратная сторона медали шоу-бизнеса, но без этого индустрия не может существовать. Главное, что Загитова смелая девчонка и не боится экспериментировать.

Надеюсь, когда-нибудь споем вместе и соединим наши жанры в космическом шоу!

Алине надо забить на хейтеров. Ветер в харю, а она пусть шпарит! Обосрали — обтекай, не умеешь — впитывай!» — сказал Джигурда.

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35 комментариев

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Владислав Никонов
В один микрофон на двоих.
+15
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Olga.t
Ответ esctyyyyy
Волочкова и Джигурда - прям полный комплект Алина собрала, достойная компания, не хватает только Прохора Шаляпина наверное ))
Большой шлем?))
+16
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+12
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esctyyyyy
Волочкова и Джигурда - прям полный комплект Алина собрала, достойная компания, не хватает только Прохора Шаляпина наверное ))
+15
-5
+10
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Иван Прошкин
Соединим наши жанры - это он про половые органы ? 🤔
+9
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Алеся Ткаченко
Вот это действительно успех))))
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Тайга86
Даже представила, как он это сказал своим голосом...может даже зарычал в конце. Это, считаю, успех. Так и представляю это трио: на сцене Алинка с Джигурдой пытаются в дуэт, на заднем фоне подтанцовка в виде Волочковой в шпагате, а в первом ряду сидит Бузова...плачет от счастья и аплодирует)
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Arty Novikoff
"Обосрали — обтекай, не умеешь — впитывай!"

Советы великих.
+9
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Howard Norfolk
Джигурда у вас есть кринж, я к вам спешу.
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люблю тутберят
Свят-свят🙈
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Анастасия Лукьянова
Анисина: не поняла щас
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andrey kaluga
Он обещал устроить шоу ледовое и он устроит))))
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Olga.t
Загитовой нужна такая поддержка от Джигурды? Надеюсь, что нет.
Хотя.. возможны варианты))
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KMR
Жаль текст не передает его рёва,когда он это говорил 😂
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KMR
Ответ Анастасия Лукьянова
Анисина: не поняла щас
Она уже давно все поняла.
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Фрэнк Канистра
куда к детям лезешь?! старый ты черт)
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Renki
Опа, Джигурда...
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esctyyyyy
Ответ Olga.t
Большой шлем?))
…русского шоубиза ))
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помню джанашия
Ответ esctyyyyy
Волочкова и Джигурда - прям полный комплект Алина собрала, достойная компания, не хватает только Прохора Шаляпина наверное ))
Да ладно. Прохор к малолеткам равнодушен. Вот к Тарасовой....)
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Bartez1986
не надо
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Montenegro Serbian
3 года назад его бы порвали за такие слова с криками "ты чë старый, ей даже 18 нет, пэдофил рычащий!"
А щас можно, да)
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HRYNDEL
Во кого из дурки выпустили, ни чё себе!!!
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Pema
Ответ Алеся Ткаченко
Вот это действительно успех))))
Для Джигурды точно, уже на спортс прорвался.
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esctyyyyy
Ответ помню джанашия
Да ладно. Прохор к малолеткам равнодушен. Вот к Тарасовой....)
Ахххаххах, и то верно 😂 Но все равно, все таки друг выше названных))
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Виктор Войнов
Ответ esctyyyyy
Волочкова и Джигурда - прям полный комплект Алина собрала, достойная компания, не хватает только Прохора Шаляпина наверное ))
для Прохора она ещё молода.
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Ольга Ив
Ответ Olgacher
А Алина тут причём? Что она собрала? Это сми опрашивают такой контингент ради хейта и хайпа, не более.того. . Почему Джигурду и Волочкову не спросили, например, про Трусову или Медведеву? Валиева на подходе...
Кстати, он их (Валиеву и Медведеву) тоже отметил. Так их болельщики решили это не заметить 😄
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