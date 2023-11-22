Дзагоев о том, почему не реализовал талант: «Не самое профессиональное отношение, отсюда травмы. Все легко получалось. Если бы следил за сном, питанием, сложилось бы по-другому»

Теги ЦСКА премьер-лига Англия Сборная России по футболу травмы Алан Дзагоев Нобель Арустамян Здоровье Питание Футбол

Алан Дзагоев объяснил, почему не смог полностью реализовать талант.

– Ты дал себе ответ, почему ты так и не сумел свой талант раскрыть? Ты как большой футболист закончил гораздо раньше, чем заслуживал.

– Тут все в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу, отсюда травмы, отсюда рецидивы. В первую очередь – это я. Во вторую очередь – не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Все в совокупности.

Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже все. Когда вот ближе уже к 28 было, там уже опять-таки кресты случились.

– Не больно от этого? Мне очень обидно, больно, что ты так рано перестал прогрессировать. Мое мнение со стороны: проблема в том, что тебе все так легко давалось в России, что ты забил, подумал, что все будет легко. Чуть расслабился, ждал предложения из Европы. А потом проблемы с питанием, режимом и так далее.

– Мне кажется, ты все сам сказал, мне тут даже добавить нечего. На самом деле все так и есть.

Все легко получалось, и я думал, что тренажерный зал мне особо не нужен. Я на него вообще забивал. Думал, до тренировок мне не нужно разминаться. Конечно, в какие-то периоды я собирался и делал все это. В какой-то период – раз, опять забил.

У меня не было прям загулов. Я просто мог не очень хорошо следить за сном, тренажерный зал я вообще не воспринимал. Я раньше мог съесть две пиццы в одно рыло и глазом не моргнуть. Ну, не сразу, но съел одну, через 30 минут – еще одну.

Если бы я следил за сном, за питанием тогда, конечно, сложилось бы по-другому, было бы меньше травм. Но до 26 у меня их было не так много.

Мне кажется, того уровня игры, что я показывал, хватало для того, чтобы уехать в Европу, – сказал завершивший карьеру в 33 года экс-хавбек ЦСКА и сборной России Дзагоев в интервью Нобелю Арустамяну.

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33 комментария

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Severfan
проще говоря, надо было жрать меньше кикеса с Ерёменко на пару
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MikhaL
Прямо учебник, как загубить собственную карьеру. Тем более в команде были и есть люди, которые очень успешно играли/играют после 35 лет.
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Nothern Lord
Ответ el ruso guapo
Да, у него он конечно на запредельно уровне, но что это даёт. Процентов 10 к его уровню игры в футбол, не более. Если ты умеешь играть в футбол, то условное пиво тут не причём.
Это дает возможность играть на топовом уровне после 30ти.
Роналду и без выдающейся подготовки был бы классным футболистом (но вряд ли одним из величайших), но после 30 поехал бы с ярмарке, как и многие другие до него.
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Про сон правильно все говорит.
Но проблема врачей и физруков на первом месте.
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AlexZhano__
То есть, слухи про "нарушение режима", причём, не только легальными способами - это не слухи?
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Shuller18
Ответ Гол в девятину
Да не сказать, что Дзагоев легко играл в РПЛ, явно не Это О, Халк, Барриос или Промес (до того как проблемы начались с судом). Он как Захарян сейчас - выдал свои лучшие сезоны до 20 лет, а потом спад.После 20 лет Дзагоев крепкий игрок старта РПЛ, но не прям чтобы все в Европе ему контракт на подпись пихали.А после переходного сезона вообще обычный игрок обоймы, ролевик. Если бы не Гинер, он бы еще в лет 25 отправился играть в Ахмат или Крылья.
Какие Ахмат и Крылья в 25, когда он в этом возрасте отбегал полностью чемпионский сезон, завершив его золотым голом? Ранний Дзагоев был ярче, более поздний стабильнее. Но ролевиком он никогда не был, лидер команды
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Гол в девятину
Ответ AlexZhano__
Вообще, ходят слухи, что когда он начинал ему было не совсем 18 лет, а немножечко больше.
Ну даже если он 87 года, то все равно в 21-22 он играл лучше, чем в 24-25.
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Бронислав Каминский
Ответ el ruso guapo
Сравниваю с лучшими. А с кем ещё сравнивать? У нас вся рпл бухает и ведёт нездоровый образ жизни.
Ты его сравниваешь с чуваками,у которых талант был межгалактического уровня.С Роналдо и Рони можно какого-нибудь Месси сравнивать,который не бухал и не кутил и сделал карьеру в 100 раз лучше,чем эта парочка
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RusSt
о, вот это честно. Молодец что признался, будет молодым урок.
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Гол в девятину
Да не сказать, что Дзагоев легко играл в РПЛ, явно не Это О, Халк, Барриос или Промес (до того как проблемы начались с судом). Он как Захарян сейчас - выдал свои лучшие сезоны до 20 лет, а потом спад.После 20 лет Дзагоев крепкий игрок старта РПЛ, но не прям чтобы все в Европе ему контракт на подпись пихали.А после переходного сезона вообще обычный игрок обоймы, ролевик. Если бы не Гинер, он бы еще в лет 25 отправился играть в Ахмат или Крылья.
То есть сезон где он 3 забил на Евро и был лучшим в сборной, это не пик карьеры ? Чемпионства с ЦСКА где он был одним из ключевых игроков и всё это было после 20, так что чушь ты сморозил
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OldRedWhite
Ответ MikhaL
Прямо учебник, как загубить собственную карьеру. Тем более в команде были и есть люди, которые очень успешно играли/играют после 35 лет.
Может быть молодые прочитают и задумаются ?
Хотя )))
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kutavlik
Беда наших молодых талантов - огромные зарплаты!!!! Не справляются они с этим, а им все равно пихают!!!
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иван кочубей
раз, два, три, Сосланушка.......раствор коварен.
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xoms
Шикарный игрок мог бы быть, жаль ума мало было, а так мог стать игроком уровня Аршавина для России, главное он был футболист с эмоциями, и даже кричалка в адрес Зенита, для меня была не столь обидна от него, в тот сезон мы её заслужили игрой в заключительном отрезке сезона.
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Гол в девятину
Да не сказать, что Дзагоев легко играл в РПЛ, явно не Это О, Халк, Барриос или Промес (до того как проблемы начались с судом).

Он как Захарян сейчас - выдал свои лучшие сезоны до 20 лет, а потом спад.После 20 лет Дзагоев крепкий игрок старта РПЛ, но не прям чтобы все в Европе ему контракт на подпись пихали.А после переходного сезона вообще обычный игрок обоймы, ролевик.

Если бы не Гинер, он бы еще в лет 25 отправился играть в Ахмат или Крылья.
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Severfan
проще говоря, надо было жрать меньше кикеса с Ерёменко на пару
а насколько этот слух имеет основания?
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Этот Райола хочет денег
У наших игроков традиционно проблемы с мотивацией и профессионального отношения к делу.Первые хорошие деньги, слава- и все, "этот рестарран, я его родственник, Вася"
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hammers
Ответ el ruso guapo
Да, у него он конечно на запредельно уровне, но что это даёт. Процентов 10 к его уровню игры в футбол, не более. Если ты умеешь играть в футбол, то условное пиво тут не причём.
с уровнем игры Рона 10% прибавки - солидно получается. но это неверная теория. неправильный образ жизни в большом спорте гарантированно ведет к травмам, что откусывает огромную долю контролируемости спортсменом своим телом. у каждого по разному, конечно, но примеров, когда отличный, замечательный даже игрок после травмы совсем не торт очень и очень много.
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Nothern Lord
Ответ el ruso guapo
С какой ярмарки? Ты провидец? Это вообще никак не влияет на организм,если ты конечно не упарываешься в хлам.
Ты из свидетелей плоской Земли что ли?
Правильное питание, система тренировок и восстановления никак не влияют на организм?
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Easy Tiger
Ответ MikhaL
Прямо учебник, как загубить собственную карьеру. Тем более в команде были и есть люди, которые очень успешно играли/играют после 35 лет.
Этому тоже лет 36 минимум
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el ruso guapo
Ответ Бронислав Каминский
Зачем ты этого местечкового инвалида сравниваешь с Роналдо и Роналдиньо,которые были сильнейшими игроками мира в свое время?Это уникумы.И тем не менее из-за своего образа жизни они,как кажется,не до конца реализовали свои таланты
Сравниваю с лучшими. А с кем ещё сравнивать? У нас вся рпл бухает и ведёт нездоровый образ жизни.
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дон_бомжови
xg огромный, правда, реализация подвела
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AlexZhano__
Ответ Гол в девятину
Да не сказать, что Дзагоев легко играл в РПЛ, явно не Это О, Халк, Барриос или Промес (до того как проблемы начались с судом). Он как Захарян сейчас - выдал свои лучшие сезоны до 20 лет, а потом спад.После 20 лет Дзагоев крепкий игрок старта РПЛ, но не прям чтобы все в Европе ему контракт на подпись пихали.А после переходного сезона вообще обычный игрок обоймы, ролевик. Если бы не Гинер, он бы еще в лет 25 отправился играть в Ахмат или Крылья.
Вообще, ходят слухи, что когда он начинал ему было не совсем 18 лет, а немножечко больше.
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pit4er
А мог бы сказать, что травмы из-за количества матчей, как это сейчас модно
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i-volk
Алан адекватный. Все признает, не спорит, что не реализовался полностью.
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Жаргал Шадапов
Жаль что так поздно это осознал. Удачи по жизни, Алан!
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МАГА 123
Ответ AlexZhano__
То есть, слухи про "нарушение режима", причём, не только легальными способами - это не слухи?
Остаются слухами. "У меня не было прям загулов. Но я мог не следить должным образом за сном и не посещать тренажерку"
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