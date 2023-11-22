Дзагоев о том, почему не реализовал талант: «Не самое профессиональное отношение, отсюда травмы. Все легко получалось. Если бы следил за сном, питанием, сложилось бы по-другому»
Алан Дзагоев объяснил, почему не смог полностью реализовать талант.
– Ты дал себе ответ, почему ты так и не сумел свой талант раскрыть? Ты как большой футболист закончил гораздо раньше, чем заслуживал.
– Тут все в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу, отсюда травмы, отсюда рецидивы. В первую очередь – это я. Во вторую очередь – не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Все в совокупности.
Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже все. Когда вот ближе уже к 28 было, там уже опять-таки кресты случились.
– Не больно от этого? Мне очень обидно, больно, что ты так рано перестал прогрессировать. Мое мнение со стороны: проблема в том, что тебе все так легко давалось в России, что ты забил, подумал, что все будет легко. Чуть расслабился, ждал предложения из Европы. А потом проблемы с питанием, режимом и так далее.
– Мне кажется, ты все сам сказал, мне тут даже добавить нечего. На самом деле все так и есть.
Все легко получалось, и я думал, что тренажерный зал мне особо не нужен. Я на него вообще забивал. Думал, до тренировок мне не нужно разминаться. Конечно, в какие-то периоды я собирался и делал все это. В какой-то период – раз, опять забил.
У меня не было прям загулов. Я просто мог не очень хорошо следить за сном, тренажерный зал я вообще не воспринимал. Я раньше мог съесть две пиццы в одно рыло и глазом не моргнуть. Ну, не сразу, но съел одну, через 30 минут – еще одну.
Если бы я следил за сном, за питанием тогда, конечно, сложилось бы по-другому, было бы меньше травм. Но до 26 у меня их было не так много.
Мне кажется, того уровня игры, что я показывал, хватало для того, чтобы уехать в Европу, – сказал завершивший карьеру в 33 года экс-хавбек ЦСКА и сборной России Дзагоев в интервью Нобелю Арустамяну.
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Роналду и без выдающейся подготовки был бы классным футболистом (но вряд ли одним из величайших), но после 30 поехал бы с ярмарке, как и многие другие до него.
Но проблема врачей и физруков на первом месте.
Хотя )))
Он как Захарян сейчас - выдал свои лучшие сезоны до 20 лет, а потом спад.После 20 лет Дзагоев крепкий игрок старта РПЛ, но не прям чтобы все в Европе ему контракт на подпись пихали.А после переходного сезона вообще обычный игрок обоймы, ролевик.
Если бы не Гинер, он бы еще в лет 25 отправился играть в Ахмат или Крылья.
Правильное питание, система тренировок и восстановления никак не влияют на организм?