Глава Kick It Out о том, что английские клубы не наняли нужное число темнокожих, азиатов и женщин: «Нужны санкции и цели многообразия в правилах FA и АПЛ»

Теги премьер-лига Англия женский футбол чемпионшип Футбольная ассоциация Англии дискриминация Футбол

В Англии призвали наказывать клубы за несоблюдение Кодекса многообразия.

В 2020 году Футбольная ассоциация Англии (FA) создала Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию, предполагающий приглашение на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022 году английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев.

Как сегодня сообщили в FA, клубы, которые обещали поработать над этническим и гендерным разнообразием, коллективно не смогли достичь ни одной из своих ежегодных целей. Поэтому со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии в мужском футболе и двух лучших дивизионов в женском футболе будут обязаны публиковать информацию об этническом и гендерном составе сотрудников.

Тони Бернетт, исполнительный директор организации Kick It Out, занимающейся борьбой с дискриминацией в футболе, предложил публиковать подобные данные дважды в год.

«Также нужны санкции за несоблюдение требований. И нужны будущие цели многообразия, заложенные в правилах FA, Премьер-лиги и Английской футбольной лиги.

Без этого мы не сможем узнать истинный масштаб проблемы и не сможем найти решения, которые сделают футбол более представительным для людей, которые любят эту игру», – сказал Бернетт.

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32 комментария

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Roman
Тони Бернетт, исполнительный директор организации Kick It Out: "Ненавижу две вещи: расизм и белых"
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Jan Paskel
Ответ Док163
Какой де кринж. Это все. Искусственное создание превосходства кого-то над кем-то не ведёт ни к чему хорошему. Мир кончается там , где меньшинство имеет преимущество над Большинством.
консерваторию по классу скрипки на 10 мест 100 претендентов:
10 евреев и 90 русских. Собрался ректорат, решают, кого взять, чтобы
по справедливости.
Проректор-патриот: - Надо взять 10 русских.
Проректор-коммунист: - Надо взять 9 русских и одного еврея.
Проректор-демократ: - Надо взять 5 евреев и 5 русских.
Проректор-сионист: - Надо взять 9 евреев и одного русского.
Ректор: - А вы все, оказывается, националисты.
Все: - Ни фига себе! А кого же, по-твоему, надо брать?
Ректор: - Тех, кто лучше играет на скрипке.
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Док163
Какой де кринж. Это все. Искусственное создание превосходства кого-то над кем-то не ведёт ни к чему хорошему. Мир кончается там , где меньшинство имеет преимущество над Большинством.
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Tybalt
пора бы судебную систему запустить клубам и устаканить эту нечисть.
Дело Эвертона должно запустить эффект домино и разжечь серию громких судебных процессов.
В стране рока и дерзких людей стала царить ересь.
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Нейтральный критик
Ответ Nicolas Erfe
Ну когда белые начнут снова гасить черных, азиатов и прочих, снова начнутся погромы, эти идиоты поймут, что натворили. Чистый расизм
Они не идиоты и, как в анекдоте, даже не спят. Идет целенаправленный слом старого мира через колено. И да, уже поздно, на Западе выросло новое толерантное поколение, которому с пеленок втюхивали, что лгбт и смена пола – якобы нормуль, черные лорды в фильмах про 18 век – это правда, а беженцев нужно селить к себе домой.
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вкус крабовых чипсов
Ответ окечуква
Чем больше будет таких высказываний и давления, тем сильнее будет расизм и дискриминация. Это ясно даже ясельнику, поэтому не очень понятно кому выгодна такая реакция общества.
Тем кто разделяет и властвует, конечно
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Dr.aydar
Ответ Док163
Какой де кринж. Это все. Искусственное создание превосходства кого-то над кем-то не ведёт ни к чему хорошему. Мир кончается там , где меньшинство имеет преимущество над Большинством.
Я уверен, что это кому то выгодно. Все эти блмы, толерантности
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Болельщик Дима
Прям как в старые времена, которые Ильф и Петров описали в романе "Золотой Теленок" - арифметическая задача про количество коммунистов, комсомольцев и беспартийных на трех станциях.
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Александр Иткин
Как они определяют расу, если у кандидата, например, и европейские, и африканские корни? Линейкой форму черепа замеряют, как в нацистской Германии?
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Антиглор17
Люди, вы начинаете притеснять белых мужчин натуралов.
Очнитесь! Иначе подам в суд!
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Новиков, скажи честно, ты дергаешь на такие высказывания?)
Эстонский парламент (Рийгикогу) проголосовал за легализацию в стране однополых браков — новое законодательство вступит в силу с 1 января 2024 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как отмечает агентство, Эстония стала первым на постсоветском пространстве государством, узаконившим ЛГБТ-браки
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Дренажная вода 4
Ответ Dr.aydar
Я уверен, что это кому то выгодно. Все эти блмы, толерантности
Не кому-то, а левакам всяким. Леваки всегда ищут угнетенных, чтобы на них получить себе политический капитал.
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GuruFutbola
Новиков, скажи честно, ты дергаешь на такие высказывания?)
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Безумный Макс
позорная свора под названием kick it out начала дискриминацию белого населения Англии
и все молчат...
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Евгений Михайлов
Стыдоба, бесчестье, позорище, срамота, бесславие, безнравственность
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Jan Paskel
это ещё ерунда, а вот квоты на чернокожих в НХЛ выглядели явно забавнее
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Клирик
А на кой клубу 25 условных китайцев?
Это же в принципе просто абсурдно.
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Фан Рубина
Kick It Out всяких Бернеттов надо в первую очередь.
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sema mixajlov
Какой ужас)
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Дональд Трефузис
Больше санкций миру санкций!
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Плевал я
Ответ Roman
Тони Бернетт, исполнительный директор организации Kick It Out: "Ненавижу две вещи: расизм и белых"
" Я не расист, но негров не люблю" ©
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Никита Алексеев
Одной перепродажи чернокожих среди клубов им мало?
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rigobersong
Вот она демократия!:)🤣🤣🤣
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Roflmac
"Кодекс — это просто свод указаний, а не жёстких законов..."
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Sema32
А готов ли этот деятель затем платить клубам из своего кармана за убытки, после того как очередной ‘’этнически и гендерно правильный человек’’ обделается на тренерском мостике и спустит сезон в унитаз?
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Виктор Иваненко
Какой то 🙈
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Вячеслав Тимофеев
Про трансов забыли
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Pertinax Gandi
И Леонида Слуцкого необоснованно уволили из чемпионшипа. Считаю, это расизм.
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окечуква
Чем больше будет таких высказываний и давления, тем сильнее будет расизм и дискриминация. Это ясно даже ясельнику, поэтому не очень понятно кому выгодна такая реакция общества.
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Nicolas Erfe
Ну когда белые начнут снова гасить черных, азиатов и прочих, снова начнутся погромы, эти идиоты поймут, что натворили. Чистый расизм
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Кирилл.С-Пб
Больше πдаров, эгегеееей! Мир сошел с ума...
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