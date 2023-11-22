Глава Kick It Out о том, что английские клубы не наняли нужное число темнокожих, азиатов и женщин: «Нужны санкции и цели многообразия в правилах FA и АПЛ»
В Англии призвали наказывать клубы за несоблюдение Кодекса многообразия.
В 2020 году Футбольная ассоциация Англии (FA) создала Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию, предполагающий приглашение на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022 году английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев.
Как сегодня сообщили в FA, клубы, которые обещали поработать над этническим и гендерным разнообразием, коллективно не смогли достичь ни одной из своих ежегодных целей. Поэтому со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии в мужском футболе и двух лучших дивизионов в женском футболе будут обязаны публиковать информацию об этническом и гендерном составе сотрудников.
Тони Бернетт, исполнительный директор организации Kick It Out, занимающейся борьбой с дискриминацией в футболе, предложил публиковать подобные данные дважды в год.
«Также нужны санкции за несоблюдение требований. И нужны будущие цели многообразия, заложенные в правилах FA, Премьер-лиги и Английской футбольной лиги.
Без этого мы не сможем узнать истинный масштаб проблемы и не сможем найти решения, которые сделают футбол более представительным для людей, которые любят эту игру», – сказал Бернетт.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
10 евреев и 90 русских. Собрался ректорат, решают, кого взять, чтобы
по справедливости.
Проректор-патриот: - Надо взять 10 русских.
Проректор-коммунист: - Надо взять 9 русских и одного еврея.
Проректор-демократ: - Надо взять 5 евреев и 5 русских.
Проректор-сионист: - Надо взять 9 евреев и одного русского.
Ректор: - А вы все, оказывается, националисты.
Все: - Ни фига себе! А кого же, по-твоему, надо брать?
Ректор: - Тех, кто лучше играет на скрипке.
Дело Эвертона должно запустить эффект домино и разжечь серию громких судебных процессов.
В стране рока и дерзких людей стала царить ересь.
Очнитесь! Иначе подам в суд!
и все молчат...
Это же в принципе просто абсурдно.