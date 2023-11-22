Глава Kick It Out о том, что английские клубы не наняли нужное число темнокожих, азиатов и женщин: «Нужны санкции и цели многообразия в правилах FA и АПЛ»

В Англии призвали наказывать клубы за несоблюдение Кодекса многообразия.

В 2020 году Футбольная ассоциация Англии (FA) создала Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию, предполагающий приглашение на работу определенного числа темнокожих, азиатов и женщин. В 2022 году английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев.

Как сегодня сообщили в FA, клубы, которые обещали поработать над этническим и гендерным разнообразием, коллективно не смогли достичь ни одной из своих ежегодных целей. Поэтому со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии в мужском футболе и двух лучших дивизионов в женском футболе будут обязаны публиковать информацию об этническом и гендерном составе сотрудников.

Тони Бернетт, исполнительный директор организации Kick It Out, занимающейся борьбой с дискриминацией в футболе, предложил публиковать подобные данные дважды в год.

«Также нужны санкции за несоблюдение требований. И нужны будущие цели многообразия, заложенные в правилах FA, Премьер-лиги и Английской футбольной лиги.

Без этого мы не сможем узнать истинный масштаб проблемы и не сможем найти решения, которые сделают футбол более представительным для людей, которые любят эту игру», – сказал Бернетт.

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