Минин получил награду лучшему медиафутбольному комментатору года. Дурасов и Шнякин – в топ-3
Станислав Минин – лучший комментатор медиафутбола в 2023 году.
Он получил приз Winline Media Football Awards. В голосовании Минин набрал 38 баллов.
Вторым стал Сергей Дурасов с результатом 16,5 балла. Замкнул тройку Дмитрий Шнякин – 7,5 балла.
Сам Минин не приехал на церемонию вручения наград по итогам года, вместо него приз на сцене получали его коллеги-комментаторы.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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