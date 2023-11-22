Минин получил награду лучшему медиафутбольному комментатору года. Дурасов и Шнякин – в топ-3

Теги телевидение Sports.ru Дмитрий Шнякин Матч ТВ Станислав Минин Winline Медиалига Сергей Дурасов Winline Media Football Awards Медиафутбол

Станислав Минин – лучший комментатор медиафутбола в 2023 году.

Он получил приз Winline Media Football Awards. В голосовании Минин набрал 38 баллов.

Вторым стал Сергей Дурасов с результатом 16,5 балла. Замкнул тройку Дмитрий Шнякин – 7,5 балла.

Сам Минин не приехал на церемонию вручения наград по итогам года, вместо него приз на сцене получали его коллеги-комментаторы.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PFC_ZENIT
Минин один из нескольких с Матча кого слушать интересно. Грац
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий