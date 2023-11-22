Минин получил награду лучшему медиафутбольному комментатору года. Дурасов и Шнякин – в топ-3

Станислав Минин – лучший комментатор медиафутбола в 2023 году.

Он получил приз . В голосовании Минин набрал 38 баллов.

Вторым стал Сергей Дурасов с результатом 16,5 балла. Замкнул тройку Дмитрий Шнякин – 7,5 балла.

Сам Минин не приехал на церемонию вручения наград по итогам года, вместо него приз на сцене получали его коллеги-комментаторы.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.