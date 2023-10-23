Победы «Зенита» и «Спартака», 17-летний Гиу вытащил «Барсу», «Юве» обыграл «Милан», 50-я победа Ферстаппена, дубль Головина, Петросян и Ветлугин выиграли в Омске и другие новости

1. В РПЛ «Зенит» победил «Крылья Советов» (3:1): Вендел сделал дубль, а гол Кассьерры отменили из-за руки Мантуана. Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо (судья Чистяков не показал карточки), а Ежов до крови рассек ногу Мантуану, ударив шипами ему в голень.

«Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0) благодаря голам Пруцева и Мартинса, защитник нижегородцев Гоцука удалили на 91-й минуте. «Сочи» разгромил «Урал» на выезде (4:1), а «Ростов» крупно победил «Ахмат» (3:0).

«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до 5 очков и опередил «Крылья» на 2. «Спартак» идет 4-м

2. Гол 17-летнего Марка Гиу в дебютной игре принес «Барселоне» победу над «Атлетиком» (1:0). Форвард забил вторым касанием через 35 секунд после выхода на замену. Команда Хави до 1 очка сократила отставание от «Реала» в Ла Лиге – они встретятся в класико 28 октября. У «Жироны», кстати, 25 очков – как и у «Мадрида».

3. «Ювентус» обыграл «Милан» в гостях (1:0). Малика Тиава удалили в 1-м тайме, Локателли забил после рикошета от ноги Крунича. «Интер» лидирует в Серии А после 9-го тура, опережая «Милан» на 1 очко, «Ювентус» – на 2.

4. КХЛ. «Ак Барс» обыграл ЦСКА (казанцы выиграли у ЦСКА оба матча в сезоне с общим счетом 9:3), «Металлург» проиграл «Авангарду», «Спартак» победил «Адмирал».

5. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на Гран-при США-2023, Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали, Норрис и Сайнс – на подиуме. Нидерландец выиграл 50-ю гонку в «Ф-1», это 5-й показатель в истории, до Проста – одна победа.

6. Дубль Александра Головина принес победу «Монако»: российский хавбек забил «Метцу» дальним ударом в девятку и со штрафного.

7. Аделия Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Омске, Горбачева – 2-я, Агаева – 3-я. Матвей Ветлугин выиграл соревнования мужчин, Федоров – 3-й, Кондратюк – 4-й. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в состязаниях пар.

8. У полузащитника ЦСКА Максима Мухина разрыв «крестов». Футболисту предстоит операция в Германии.

9. Павел Котов в трех сетах уступил Гаэлю Монфису в финале турнира в Стокгольме.

10. НХЛ. «Детройт» победил «Калгари», «Анахайм» проиграл «Бостону».

11. В «Спартаке» заявили, что у Соболева и Абаскаля нет конфликта. В клубе также опровергли информацию об особом отношении тренера к легионерам.

12. Фигуристка Маргарита Дробязко заявила, что подала жалобу на указ президента Литвы о лишении ее гражданства.

13. «Реал» обеспокоен судейством в Ла Лиге. Игроки были недовольны работой арбитра матча с «Севильей». Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью Бенгоэчеа, назвав его «самым ценным игроком встречи».

14. Женский «Арсенал» раскритиковали из-за фото, где все футболистки и тренер – белые. Клуб признал нехватку разнообразия: «Приоритет – обеспечение большей инклюзивности».

15. Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере: «Я продолжаю кататься, встретимся на шоу и прыжковом чемпионате».

16. «Титан» выиграл Медиалигу, сравняв счет на последней секунде в финале с «БроукБойз» Егорова и Райзена. «Эгриси» Уткина стал бронзовым призером, обыграв Fight Nights Павлюченко.

17. НФЛ. «Баффало» проиграл «Нью-Ингленд», «Атланта» победила «Тампу» и другие результаты.

Цитаты дня.

«В России это желтая карточка🤦‍♂️». Мантуан показал порез во всю голень после игры «Зенита» с «Крыльями»

Лилиан Тюрам: «Мир строился на превосходстве белых столетиями. На выступлениях я спрашиваю: «Кто хочет, чтобы к нему относились как к чернокожему?» Никто не поднимает руку»

Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»

Экс-форвард «Зенита» Панюков: «Жить на 33 тысячи в Москве – можно с 20-го этажа прыгать, у меня как раз там квартира. 120 минимум»

Юран об отмашке Мозеса: «#####, бьет локтем, в лицо попадает. ###, господа, давайте не будем подразделять, #####: «Спартаку» можно, нам нельзя. Двойные стандарты – уже достало»

Александр Мостовой: «Проблема арбитров РПЛ – никогда не играли в футбол. Следует выбирать из адекватных игроков, а не брать кого попало»

Алена Косторная: «Я недовольна, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз

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