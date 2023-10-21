Гран-при России. «Сердце Сибири». Ветлугин, Кондратюк, Федоров и Ерохов покажут произвольные программы
22 октября на Гран-при России в Омске мужчины покажут произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 11:30 по московскому времени
Первая разминка
1. Максим Петров
2. Александр Бородин
3. Егор Рухин
4. Иван Попов
6. Михаил Полянский
Вторая разминка
9. Михаил Терновский
10. Семен Соловьев
11. Григорий Федоров
12. Матвей Ветлугин
Положение после короткой программы
1. Матвей Ветлугин – 94,16
2. Григорий Федоров – 93,47
3. Семен Соловьев – 84,88
4. Михаил Терновский – 83,03
5. Алексей Ерохов – 82,18
6. Андрей Анисимов – 81,11
7. Михаил Полянский – 80,58
8. Марк Кондратюк – 78,96
9. Иван Попов – 69,00
10. Егор Рухин – 67,24
11. Александр Бородин – 61,63
12. Максим Петров – 57,28
Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница
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