У Мухина разрыв «крестов». Хавбеку ЦСКА предстоит операция в Германии
Максим Мухин выбыл на длительный срок из-за травмы ноги.
Полузащитник ЦСКА получил повреждение в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ.
«По результатам МРТ у Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция», – сообщили армейцы.
В текущем сезоне хавбек провел 12 игр в чемпионате России и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Здоровья и скорейшего возвращения на поле !
Но мне другое интересно: в такой аховой ситуации с ЦЗ, когда вылетела даже затычка, Федотов доверит Лукину либо новое извращенство придумает?
Аспиликуэта в 21.
Лам в 21.
Дель Пьеро в 23.
Акинфеев в 21 и в 25.
Роналдо в 24.
Нистелрой в 24.
Все вернулись и у всех главные достижения в карьере были впереди.
А вот против Оренбурга в Кубке и НН с Факелом в Чемпионате может даст возможность Лукину.
Теперь уже только к следующему сезону ждать…
Что за ненастье.
Пусть вернется еще сильнее.
А ТШ очередная боль в поиске игроков. Причем по сути в каждую линию.