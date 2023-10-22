У Мухина разрыв «крестов». Хавбеку ЦСКА предстоит операция в Германии

Максим Мухин выбыл на длительный срок из-за травмы ноги.

Полузащитник ЦСКА получил повреждение в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ.

«По результатам МРТ у Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция», – сообщили армейцы.

В текущем сезоне хавбек провел 12 игр в чемпионате России и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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