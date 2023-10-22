У Мухина разрыв «крестов». Хавбеку ЦСКА предстоит операция в Германии

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия травмы Максим Мухин Здоровье Футбол

Максим Мухин выбыл на длительный срок из-за травмы ноги.

Полузащитник ЦСКА получил повреждение в матче с «Рубином» (0:0) в 12-м туре Мир РПЛ.

«По результатам МРТ у Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция», – сообщили армейцы.

В текущем сезоне хавбек провел 12 игр в чемпионате России и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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111 комментариев

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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Здоровья Максу, один из лучших в ЦСКА, тем более универсальный и молодой. Вернётся сильнее
+100
-6
+94
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Алексей Полиенков
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Здоровья Максу, один из лучших в ЦСКА, тем более универсальный и молодой. Вернётся сильнее
Никто после крестов не возвращается сильнее :(
+90
-8
+82
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Лев Бродский
А почему в Германии стране НАТО? не патриотичненько как-то
+60
-16
+44
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Кирилл
Ох, Макс только стал стабильно играть в старте (пусть и из-за кадровых проблем) и тут такое ..

Здоровья и скорейшего возвращения на поле !
+38
-1
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Shuller18
На моих глазах сломался, причем в жестком стыке, где сам нарушал. Несмотря ни на что, пожелаю ему здоровья, травмы всегда плохо, особенно тяжёлые.
Но мне другое интересно: в такой аховой ситуации с ЦЗ, когда вылетела даже затычка, Федотов доверит Лукину либо новое извращенство придумает?
+28
-3
+25
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Shuller18
Ответ Bucefall
В недосборной нагрузился и не восстановился....
Бред не пиши. Травма не мышечная совсем, кресты обычно на ровном месте рвутся, стоит ли только вращение дать колену.
+26
-5
+21
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Alex Muratov
Ответ Алексей Полиенков
Никто после крестов не возвращается сильнее :(
Ширер в 22 рвал.
Аспиликуэта в 21.
Лам в 21.
Дель Пьеро в 23.
Акинфеев в 21 и в 25.
Роналдо в 24.
Нистелрой в 24.
Все вернулись и у всех главные достижения в карьере были впереди.
+17
-2
+15
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Leon Petov
Почему это операция в бездуховной Германии?
+23
-11
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Dinarxxx
а че не в России?
+18
-8
+10
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Bucefall
В недосборной нагрузился и не восстановился....
+21
-12
+9
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Трент Резнор
Желаю восстановиться быстрее. УЕФА включал Мухина в топ-40 перспективных новичков Европы в 2022 году, надо оправдать авансы.
+8
-1
+7
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Камбоджа Иванов
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Здоровья Максу, один из лучших в ЦСКА, тем более универсальный и молодой. Вернётся сильнее
Не вернется он сильнее, увы. Это кресты.
+9
-3
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Богдан Трач
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
да
+7
-1
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Okaka
а где же импортозамещение?
+13
-7
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Кирилл
Ответ Shuller18
На моих глазах сломался, причем в жестком стыке, где сам нарушал. Несмотря ни на что, пожелаю ему здоровья, травмы всегда плохо, особенно тяжёлые. Но мне другое интересно: в такой аховой ситуации с ЦЗ, когда вылетела даже затычка, Федотов доверит Лукину либо новое извращенство придумает?
Всегда есть Ухажер на эту позицию - думаю, против Краснодара как раз он будет играть если до конца восстановится.

А вот против Оренбурга в Кубке и НН с Факелом в Чемпионате может даст возможность Лукину.
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akula_ka-50
Ответ Shuller18
Что там время расставило? Что оба в итоге запасные в своих клубах? У Мары удачных отрезков за Локо даже больше было.
Мара старше на два года )) а сейчас локо в центр полузащиты ставит непрофильного цп, пока Мара сидит в запасе.. и выходит на кубковые игры. Мухин вроде играет, и вызывается в сборную.
+4
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Nick Crosier
Ответ Лев Бродский
А почему в Германии стране НАТО? не патриотичненько как-то
Да еще и за клуб Армии играет.
+5
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raulka
Ответ Shuller18
На моих глазах сломался, причем в жестком стыке, где сам нарушал. Несмотря ни на что, пожелаю ему здоровья, травмы всегда плохо, особенно тяжёлые. Но мне другое интересно: в такой аховой ситуации с ЦЗ, когда вылетела даже затычка, Федотов доверит Лукину либо новое извращенство придумает?
Зделара еще опустит, хотя может это и на пользу - в обороне его бестолковость в переходящих фазах и в целом атакующих действиях не так будет заметна
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Stilet525
Позиция ЦЗ в ЦСКА проклята. Травмированы Дивеев, Набабкин, Мухин. До этого травмы получали Агапов и Мойзес. Если уж совсем не доверяет Федотов Лукину, то надо переходить на игру в два ЦЗ, а не экспериментировать с полузащитниками. Максу здоровья и скорейшего восстановления, только стал раскрываться как полноценная боевая единица в команде, и тут такая беда!
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S Works Tarmac SL7
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я вот чтото понятл не могу почему в Германии почему в Израиле или же в других странах и это во мне не патриот удивляется, а просто интересно почему такие рядовые операции проводятся не в России????
Потому что потому
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0:4 на спотифай камп ноу
Я вот чтото понятл не могу почему в Германии почему в Израиле или же в других странах и это во мне не патриот удивляется, а просто интересно почему такие рядовые операции проводятся не в России????
+8
-5
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ak80
Ответ Shuller18
Бред не пиши. Травма не мышечная совсем, кресты обычно на ровном месте рвутся, стоит ли только вращение дать колену.
Связки рвутся из-за того, что мышцы перестают держать + потеря координации из-за потери концентрации от усталости. Оба фактора зависят от усталости. Уверен, что не будь поездки в сборную, не было бы травмы
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Alex Muratov
Ширер в 22 рвал. Аспиликуэта в 21. Лам в 21. Дель Пьеро в 23. Акинфеев в 21 и в 25. Роналдо в 24. Нистелрой в 24. Все вернулись и у всех главные достижения в карьере были впереди.
Из тысячи футболистов не набралось и 10 ти
+5
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alexandr_rudolfovich
Ответ Алексей Полиенков
Никто после крестов не возвращается сильнее :(
Кучаев после крестов и половины от себя не показывает
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Данко Лазович
здоровья парню!
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Кто составил коспекты Лобановского?
За что же так с парнем, едет в загнивающую оперироваться.
+9
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Vagner01
Здоровья Максу! Только прибавил и такая хрень! Обидно!
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Камбоджа Иванов
Жесть. Здоровья пацану.
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Нога бога
Очень печальная новость! Возвращайся сильнее!
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igor.igorev
Ответ Stilet525
Позиция ЦЗ в ЦСКА проклята. Травмированы Дивеев, Набабкин, Мухин. До этого травмы получали Агапов и Мойзес. Если уж совсем не доверяет Федотов Лукину, то надо переходить на игру в два ЦЗ, а не экспериментировать с полузащитниками. Максу здоровья и скорейшего восстановления, только стал раскрываться как полноценная боевая единица в команде, и тут такая беда!
Лысый не выучил схему с двумя ЦЗ.
+2
0
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Вера Надежда
Ужас, что происходит в команде! Максу здоровья, ЦСКА - побед!
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Okaka
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
За что же так с парнем, едет в загнивающую оперироваться.
еще геем станет вдруг
+4
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akula_ka-50
Здоровья Макс!! В первое время были вопросы, что подписали его, и продали Марадишвили, но судя по всему, всё было сделано правильно. Время всё расставило на свои места.
+3
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raulka
тьфу, я так и подумал после повтора и по тому как он сам реагировал и долго не мог встать, печально, только хорошую форму набрал, здоровья
+2
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Король Крусибла
Вот тебе бабушка и МЮ
+2
0
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S Works Tarmac SL7
Ответ Федя Букин
Комментарий удален пользователем
И я про тоже.Хоккейный вообще с Z играл недавно.
+6
-4
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Krem236
Пипец!! Жили мы бедно, а потом нас ещё ограбили 😬😬😬Максу здоровья, а мы на 6 месяцев без него 🥺
+1
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Артём Павлеян
Ответ Лев Бродский
А почему в Германии стране НАТО? не патриотичненько как-то
Германия же покупает русский газ через Турцию - и ничего)
+4
-3
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Дмитрий Воронцов
Ответ FilinMD
Комментарий скрыт
Да. Негоже русским парням ездить в бездуховную загнивающую Европу! Да еще и на операции!
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ramoncarlos
Ответ leonidvinocur@gmail.com
У ЦСКА видимо все ЦЗ рано или поздно получают трансфер в немецкую больницу
Ну еще раз повтори, а то мы не поняли.
+1
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andre013chek@gmail.com
Ответ Камбоджа Иванов
Не вернется он сильнее, увы. Это кресты.
Дива тоже:(
+1
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Japonskiy Magnitofon
Капец. Здоровья Мухе!
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FlypSide
Ответ S Works Tarmac SL7
Нафиг вы тут в Германии нужны?Лечитесь в своей, самой лучшей медицине🤡 Да и вообще я лично многократно слышал, как у вас по федеральным каналам возбуждённые дядьки с пеной у рта призывали разбомбить Германию.Почему после этого наши врачи должны лечить граждан России?
так возмущаешься, как будто операция за твой счёт
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justbored
Жуть. Здоровья юноше.
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Andrey
Скорейшего выздоровления Максиму
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Pol Belov
Ответ Shuller18
Бред не пиши. Травма не мышечная совсем, кресты обычно на ровном месте рвутся, стоит ли только вращение дать колену.
сам не пиши бред, кресты легко рвутся на фоне усталости, плохой тренированности, недовосстоновленности и т.д., то бишь когда именно мышцы не способны правильно реагировать на изменение положения тела и происходит неправильна поступь ноги, что и приводит к разрыву связок... Нецид в свое время получил разрыв связок в ЦСКА на фоне холодной погоды и плохого разогрева мышц перед выходом на замену ... это азбука спортивной физиологии ... просто так связки никогда не рвутся...
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Сергей Ефимов
Печаль, беда!
Теперь уже только к следующему сезону ждать…
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Игорь Кузяев
Максим, здоровья тебе и не терять своего бесподобного чувства юмора. С твоими интервью жизнь гораздо веселее.
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bestttttttofthebest
Здоровья и скорейшего возвращения в игру)
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rb
Максу здоровья. Только отличную форму набрал.
Что за ненастье.
Пусть вернется еще сильнее.
А ТШ очередная боль в поиске игроков. Причем по сути в каждую линию.
+2
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