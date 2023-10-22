Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо в матче «Зенита» и «Крыльев». Судья Чистяков не показал карточки
Хавбек «Крыльев» Амар Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо.
Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов». На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас.
Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, что вызвало недовольство Клаудиньо и тренера «Зенита» Сергея Семака. ВАР также изучил момент и решил, что эпизод не заслуживает карточки.
Позднее бразилец засунул палец в рот и показал кровь на нем.
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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жду комментарии в стиле «фся страна видила!!1», «да отдайте им уже золотые медали!!» и т.д.)
п.с. шучу. чистейшая КК. и дисква матча на 4 по-хорошему
Умышленно ударил. Это КК и долгая дисквалификация. Вообще без вариантов. Традиционный вопрос - где, блин, газпромовский админресурс? Видимо как всегда исключительно в устах Борзыкина и ко.
За это судьи должны быть пожизненно дисквалифицированы.
Они и это оправдают и скажут что Клаудиньо сам лицом бил в локоть этого неуклюжего балканца
А вот Рахмановичу надо было не только красную выписать, но и дисквалификацию матча на три-четыре, ничего общего даже с попыткой сыграть во что угодно там не было.
Это безобразное судейство 😡
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