Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо в матче «Зенита» и «Крыльев». Судья Чистяков не показал карточки

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи видеоповторы Артем Чистяков Амар Рахманович Клаудиньо Футбол

Хавбек «Крыльев» Амар Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов». На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас.

Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, что вызвало недовольство Клаудиньо и тренера «Зенита» Сергея Семака. ВАР также изучил момент и решил, что эпизод не заслуживает карточки.

Позднее бразилец засунул палец в рот и показал кровь на нем.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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132 комментария

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BigLebowski
Как обычно, газпромовский админресурс во всей красе. Как же достало...
+196
-33
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Bymate
Чистейшая КК 🤡
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Игорь Новиков
Безобразное судейство!
+120
-24
+96
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unreality
Пока уроды в ЭСК будут покрывать такое судейство, они так и будут продолжать. Это красная в любом случае, там целенаправленно бил. Просто козлы. Судейство уровня любительской лиги, а все от безнаказанности.
+77
-3
+74
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bellyashe
тот самый легендарный админресурс)
жду комментарии в стиле «фся страна видила!!1», «да отдайте им уже золотые медали!!» и т.д.)
+76
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Игорь Новиков
Я понимаю отмашка в борьбе, в погоне. Тут человек подбежал и всадил локтем без всякой попытки сыграть в мяч.
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Dimario
Ох уж этот зенитовский админресурс
+44
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Ninjah
Он аж весь изогнулся, чтоб до лица дотянуться. Чистая кк. Умышленный удар в лицо.
+33
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svaz
Ответ Ivan Petrov
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это вы за судейство по понятиям, понятно привыклитв эпоху Хусаинова, мы же за честное судейство
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a.k.a. DRAGON0928
Самое забавное,что Рахманлвич еще пару раз так задевал Клаудиньо
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Шушпанов Михаил
Ответ Игорь Новиков
Безобразное судейство!
согласен красная
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dudkinrs82
Чистая красная
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Романъ Мельникъ
судьи клоуны
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ Игорь Новиков
Безобразное судейство!
Как болельщик Спартака скажу - админресурс снова в деле ! ибо исключения подтверждают правило!
п.с. шучу. чистейшая КК. и дисква матча на 4 по-хорошему
+19
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шатанледс 12
Опять Клауд получил. Намеренно же провоцируют
+21
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Шушпанов Михаил
красная железная
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azax
Даже по выражению лица Рахмановича при ударе локтем было видно, что это прямая красная! ВАР и судьи клоуны!
+20
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svaz
на варе последний матч работает человек. такое пропустить надо быть заряженным
+16
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fil_spb
"Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо в матче «Зенита» и «Крыльев»"

Умышленно ударил. Это КК и долгая дисквалификация. Вообще без вариантов. Традиционный вопрос - где, блин, газпромовский админресурс? Видимо как всегда исключительно в устах Борзыкина и ко.
+17
-4
+13
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Давид Agabekyan
Ответ Killiannnn
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Самое время когда Зенит идёт на третьем месте и неплохо отстаёт от первого. Какая же сетка
+11
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Caledon Hockley
Летел явно бить локтем. Я не знаю что там вар делал, не понимаю
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LokoTen
Ответ Ruscello
Не показал, потому что эпизод не видел. Рахманович в 70-80е наиграл бы себе на травму за такой удар.
а ВАР тоже не видел?
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Ник Гре
Ответ unreality
Пока уроды в ЭСК будут покрывать такое судейство, они так и будут продолжать. Это красная в любом случае, там целенаправленно бил. Просто козлы. Судейство уровня любительской лиги, а все от безнаказанности.
Такое впечатление, что судьи просто нулевые, уровень плинтуса, а ЭСК мстит всем недовольным, подряд, без разбору. Типа, показывают показывают кто в футбольном доме хозяин. Отвратительно всё это, мафиозные какие-то замашки...
+10
-2
+8
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zhuk88
Интересно, эпизод с Мантуаном тоже не красная? Ну ок
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igls54
Сначала чуть руку не оторвали, потом акцентированный удар локтем в челюсть. Кого угодно заведет
+11
-3
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Abush
Сложно найти слова чтобы оправдать такое судейство. Ну видит же судья что происходит на поле и игнорирует. При этом свистит через раз какую-то мелочь игровую. Клоунада
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Рашпель793
Знаменитый админресурс в деле!
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lazar
Я судью не понимаю. Вначале свистит фол Рассказову, хотя там небольшой толчок только. Потом пропускает прямой удар в лицо локтем, причем явно специальный. Естественно будет недовольство у всех. Ну ты судишь с высоким допуском, ну тогда фигню не надо свистеть, пусть рубятся. Или уже тогда карточки давай. Судь сам себя закапывает просто.
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riverman1980
Причем судья Чистяков видел удар: потом показывал Рахманович локоть, мол, в следующий раз бей Клаудиньо не так откровенно.
За это судьи должны быть пожизненно дисквалифицированы.
+10
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SMART789
Ответ unreality
Пока уроды в ЭСК будут покрывать такое судейство, они так и будут продолжать. Это красная в любом случае, там целенаправленно бил. Просто козлы. Судейство уровня любительской лиги, а все от безнаказанности.
Я уже все меньше смотрю РПЛ просто не интересно спортивный принцип давно исчез

Они и это оправдают и скажут что Клаудиньо сам лицом бил в локоть этого неуклюжего балканца
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Фантом
По итогам это две непоказанные КК: вторая на Мантуане. Там, правда, объективно несчастный случай, Ежов просто промазал по мячу, но удар шипами в колено - это красная. Без дополнительной дисквалификации, само собой.

А вот Рахмановичу надо было не только красную выписать, но и дисквалификацию матча на три-четыре, ничего общего даже с попыткой сыграть во что угодно там не было.
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Давид Agabekyan
Ответ Ivan Petrov
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Картонные это достижения Романцева
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reteka
Там ещё Мантуана чуть не сломали откровенным ударом шипами по ноге. И ещё всю бригаду VAR в длительный отпуск. Вот такой у Зенита админ ресурс.
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охотникнашалав_42
я болею против Зенита и считаю что это чистейшая красная!!!
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Сергей48
Рахманович сегодня специально провоцирует Клаудиньо! В конце, после свистка на перерыв, заметили?, он снова цеплялся к Клаудиньо?
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Rumov
Понятно, что Чистяков продажное оно. А наш Зенит с красивой победой.
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Slava Vestiaz
Ответ Шушпанов Михаил
согласен красная
Там еще Мантуану ногу шипами бутсы чуть не по всей длине пропахали, а это только желтая, хотя игрок ушел с поля из-за травмы.
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prus_3
Не ожидал таких животных поступков от Крыльев.
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АМ АМ
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Целенаправленная с ведома судейки акция против Клауда. Должен сильно психануть во втором тайме. Что и ждут КС.
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Фёдор Кузнецов
Ответ шатанледс 12
Опять Клауд получил. Намеренно же провоцируют
Не нравится соперникам что в РПЛ есть техничные игроки
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охотникнашалав_42
удаление
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Rumov
Не помогло. А ты, вонючий чистяков, больше судить не будешь. И дело против тебя откроем. И найдем тех, кто тебе заплатил. И до тещи твоей доберемся с твоим ворованным имуществом.
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Mixet.spb
Клаве терпения и гола!!!
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Bring Me The Horizon
Попади Рахманович в нос - то сломал бы его напрочь.
Это безобразное судейство 😡
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Игорь М.
Это наглый бразилец Клаудиньо ударил лицом локоть добряка Рахмановича!
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SergFed71
Зачем вар? Сидят там дзюбят слепыши
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Удар Кержакова
Так он ещё перед перерывом слегка ударил в грудь Клаудиньо. Провоцирует .
+4
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Владимир Хасанов
Ну так Газпром все купил и специально платит судьям, чтобы Зенит наказывали :-)
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Lumberjack
Это что за судейство было? На хрена вообще ВАР, если такие фолы не наказываются даже желтыми карточками?
Зенит вопреки судейке на классе разобрал крылышки
+3
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antonio banderas
Слабый судья, так и до драки не далеко.
+3
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