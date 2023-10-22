Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо в матче «Зенита» и «Крыльев». Судья Чистяков не показал карточки

Хавбек «Крыльев» Амар Рахманович ударил Клаудиньо локтем в лицо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир « » – « ». На 41-й минуте выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как отдал пас.

Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, что вызвало недовольство Клаудиньо и тренера «Зенита» Сергея Семака. ВАР также изучил момент и решил, что эпизод не заслуживает карточки.

Позднее бразилец засунул палец в рот и показал кровь на нем.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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