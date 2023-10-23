Маргарита Дробязко сообщила, что оспорит лишение ее гражданства Литвы.

15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Причиной стало ее выступление в ледовых шоу Татьяны Навки.

«Как известно, в сентябре 2023 года президент Литовской Республики подписал указ о лишении меня гражданства Литвы на основании рекомендации комиссии по гражданству, решившей, что я угрожаю национальной безопасности Литвы, и несмотря на то, что Департамент государственной безопасности Литовской Республики пришел к выводу что я, , никакой угрозы национальной безопасности Литвы не представляю.

Ранее я уже подробно описала мою позицию и причины, по которым я считаю решение о лишении меня литовского гражданства неправомерным и несправедливым.

Я знаю, что меня поддерживает большинство литовцев, ставших за те тридцать лет, что я являюсь гражданкой Литвы, такими же близкими для меня людьми, как и живущие на моей исторической родине – в России, также поддерживающие нас с в сегодняшней ситуации.

Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Мной подана жалоба на указ Президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса.

Суд обязал Президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом.

Я верю в правосудие и в справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут так же, как и я стать жертвой недостойных политических игр», – написала Дробязко.

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