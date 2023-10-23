Дробязко подала жалобу на указ президента Литвы о лишении ее гражданства: «Я нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным»

Теги танцы на льду сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Политика Фигурное катание

Маргарита Дробязко сообщила, что оспорит лишение ее гражданства Литвы.

15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Причиной стало ее выступление в ледовых шоу Татьяны Навки. 

«Как известно, в сентябре 2023 года президент Литовской Республики подписал указ о лишении меня гражданства Литвы на основании рекомендации комиссии по гражданству, решившей, что я угрожаю национальной безопасности Литвы, и несмотря на то, что Департамент государственной безопасности Литовской Республики пришел к выводу что я, Маргарита Дробязко, никакой угрозы национальной безопасности Литвы не представляю.

Ранее я уже подробно описала мою позицию и причины, по которым я считаю решение о лишении меня литовского гражданства неправомерным и несправедливым.

Я знаю, что меня поддерживает большинство литовцев, ставших за те тридцать лет, что я являюсь гражданкой Литвы, такими же близкими для меня людьми, как и живущие на моей исторической родине – в России, также поддерживающие нас с Повиласом в сегодняшней ситуации.

Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Мной подана жалоба на указ Президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса.

Суд обязал Президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом.

Я верю в правосудие и в справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут так же, как и я стать жертвой недостойных политических игр», – написала Дробязко. 

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18 комментариев

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Александр Митраков
"Я нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным"

Когда поняла, что теперь придётся подаваться на шенгенскую визу
+28
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Sarumian
Перспективы жить в лучшей стране, которой все завидуют сподвигло настоящего патриота требовать паспорт Евросоюза обратно.
+15
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Sarumian
Ответ ta-tosha
После лишения гражданства страны Евросоюза - ей эту шенгенскую визу никто не даст, отказы гарантированы от любой страны ЕС на 500%
Вот и хорошо. Патриот РФ должен жить в РФ.
+12
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Pertinax Gandi
Ответ Kareglazaya
Надо было в СПЧ обращаться. Что-то не верится, что Суд Вильнюса пойдёт против президента.
Ну в СПЧ по-моему можно обращаться, когда прошёл все инстанции в своём государстве. Если ей везде откажут, дойдёт, думаю, и до СПЧ.
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Koulmann
Вполне есть шансы добиться успеха у нее.
Кстати, большинство литовцев осудило лишение Дробязко гражданства.
+8
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catcher69
как можно жаловаться на президента ?????!!!!!!!!!!!!
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ta-tosha
Ответ Александр Митраков
"Я нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным" Когда поняла, что теперь придётся подаваться на шенгенскую визу
После лишения гражданства страны Евросоюза - ей эту шенгенскую визу никто не даст, отказы гарантированы от любой страны ЕС на 500%
+7
-4
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Koulmann
Ответ Kareglazaya
Надо было в СПЧ обращаться. Что-то не верится, что Суд Вильнюса пойдёт против президента.
Понимаю, что в России этл нереально.
Но в Литве против президента "ходят" примерно все.
И в суде нередко выигрываются процессы по возврату гражданства или вмда на жительства.
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Мишка Синайский
В целом вполне понятное решение, тем более МВД местный не давал согласия на лишение гражданства, ну и жители её могут поддержать в этом вопросе. Ни один житель любой страны не должен зависеть от решения лишь одного другого человека, даже если это президент!
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Savarona25
Не очень понятно чем так Дробязко недовольна. Родилась в РФ, гражданство Литвы получила лишь в начале 90-х после распада СССР и по спортивным причинам, давно живет в РФ и зарабатывает, участвуя в ледовых шоу. Политику РФ полностью разделяет и публично поддерживает (иначе бы не участвовала в шоу Навки). Ах да, гражданство Литвы открывало бы сейчас доп. возможности по перемещению по миру и пр. Но видно придется довольствоваться лишь гражданством РФ, как и всем ее любимым соотечественникам.
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Мистер Уайт
Ответ grevestor
Э, она что, телевизор не смотрит? Там же гейропа, нато и газа нет. Что за мазохизм?)
По телевизору сейчас показывают "Однажды в Голливуде". Отличный фильм. Попереключай каналы.
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Адриана
Ответ Kareglazaya
Надо было в СПЧ обращаться. Что-то не верится, что Суд Вильнюса пойдёт против президента.
Ну это не суд Москвы, вполне может выиграть.
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Koulmann
Ответ Мишка Синайский
В целом вполне понятное решение, тем более МВД местный не давал согласия на лишение гражданства, ну и жители её могут поддержать в этом вопросе. Ни один житель любой страны не должен зависеть от решения лишь одного другого человека, даже если это президент!
От президента Литвы в Литве не так уж много зависит)
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Водяра
Ответ catcher69
как можно жаловаться на президента ?????!!!!!!!!!!!!
Да, россияне постоянно жалуются на Байдена.
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