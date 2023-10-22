«Интер» лидирует в Серии А после 9-го тура, опережая «Милан» на 1 очко, «Ювентус» – на 2

«Интер» вышел на первое место по итогам 9-го тура чемпионата Италии.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Торино» (3:0) 21 октября. У нее 22 очка после 9 матчей.

« », лидировавший до начала тура с 21 очком, уступил « » (0:1) и опустился на второе место.

Туринцы, идущие третьими, сократили отставание от «россонери» до одного балла. Догнать «Юве» может « », которая 23 октября встретится с «Эмполи».

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