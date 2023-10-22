«Интер» лидирует в Серии А после 9-го тура, опережая «Милан» на 1 очко, «Ювентус» – на 2

Теги Интер Милан Фиорентина Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия рейтинги Футбол

«Интер» вышел на первое место по итогам 9-го тура чемпионата Италии.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Торино» (3:0) 21 октября. У нее 22 очка после 9 матчей.

«Милан», лидировавший до начала тура с 21 очком, уступил «Ювентусу» (0:1) и опустился на второе место.

Туринцы, идущие третьими, сократили отставание от «россонери» до одного балла. Догнать «Юве» может «Фиорентина», которая 23 октября встретится с «Эмполи».

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14 комментариев

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Potomok Budulaya
у Интера хорошая стата за 9 туров по забитым мячам , в среднем 2,6 гола за матч ,самая забавная команда лиги, молодцы.
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Игорь Климов
Ювентус хороший ход набрал, но только фанаты португальского Кринжа7 этому факту не рады, по их мнению это он тащил Ювентус)
+5
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+3
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Алексей Иванов
Ответ Человек1991
У Юве если очки красть не будут , то они скорее всего выиграют Серию А , Аллегрова на дистанции топ .))
почему бы и нет? еврокубков у них нет
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Человек1991
У Юве если очки красть не будут , то они скорее всего выиграют Серию А , Аллегрова на дистанции топ .))
+8
-7
+1
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Nekrasen
Ответ Человек1991
У Юве если очки красть не будут , то они скорее всего выиграют Серию А , Аллегрова на дистанции топ .))
Работники в возрасте уже не за клуб болеют, а за своë время. Псевдоболелы) Хлеб, пиво и зрелище подавай! Если этого нет как в финале 2005 в Стамбуле, то хейтят игру или тренера, а не счёт. Завтра же в налоговую вставать ехать, а счёт 0-1 забудется!)))
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Vlados 86
Ответ Трент Резнор
В следующем туре Жозе с Лукакой. По полной выложиться придётся.
Отрезок вообще жёсткий начинается до середины декабря (Рома Аталанта, Наполи, Ювентус в перемешку с ЛЧ), пара передышек будет Фрозиноне и Удинезе.
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Трент Резнор
В следующем туре Жозе с Лукакой. По полной выложиться придётся.
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Владимир Владимирович
Вроде бы и плотная борьба в серии А, но вот какого то огонька не хватает, толи звёзд нету как это всегда было, 90-Баджо и Ко, в 2000-е Мальдини Неста Дель Пьеро Вьери Тотти Индзаги, Буффон, Каннаваро, Пирло, Гаттузо, это те имена из за которых люди сходили с ума, в хорошем смысле, ту Серию А вспоминаешь со слезами на глазах, это ещё не говоря о легионерах, а ведь вот они, Роналдо Шевченко Давидс Зеедорф Кака Марадона Кафу Батистута Зидан Дзанетти. А нынешняя Италия к сожалению сыра, нету личностей в командах, и нету таких азартов как тогда, когда матч Интер-Милан ждали будто шатл какой-то будут выпускать. Ладно пардон за много слов. Надеюсь Кварацхелия станет таким как Марадона и вернёт Серию А на топ уровень как те футболисты которых я перечисл выше
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Трент Резнор
Ответ kaka10
Ну ничего у Интера впереди Фрозиноне, Удинезе, Монца
Рома, Аталанта и 2 Ред Булла
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