«Интер» лидирует в Серии А после 9-го тура, опережая «Милан» на 1 очко, «Ювентус» – на 2
«Интер» вышел на первое место по итогам 9-го тура чемпионата Италии.
Команда Симоне Индзаги разгромила «Торино» (3:0) 21 октября. У нее 22 очка после 9 матчей.
«Милан», лидировавший до начала тура с 21 очком, уступил «Ювентусу» (0:1) и опустился на второе место.
Туринцы, идущие третьими, сократили отставание от «россонери» до одного балла. Догнать «Юве» может «Фиорентина», которая 23 октября встретится с «Эмполи».
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