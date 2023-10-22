Женский «Арсенал» раскритиковали из-за фото, где все футболистки и тренер – белые. Клуб признал нехватку разнообразия: «Приоритет – обеспечение большей инклюзивности»

Теги премьер-лига Англия Арсенал женский футбол болельщики соцсети дискриминация Футбол

«Арсенал» признал нехватку разнообразия в женской команде после критики в соцсетях.

Клуб подвергся критике из-за коллективного фото, на котором все футболистки и тренер – белые.

Один из пользователей написал: «Ни одна профессиональная команда, мужская или женская, в 2023 году не должна иметь команду, состоящую только из белых игроков».

«Все белые?! «Арсенал», необходимо провести экстренное совещание и внести изменения», – написал другой пользователь. 

Другие критически настроенные фанаты назвали отсутствие цветных игроков «шокирующим».

«Мы признаем, что нынешнему составу женской основной команды не хватает того разнообразия, которое существует в клубе в целом и сообществах, которые мы представляем.

Расширение участия молодых женщин и девушек из разных слоев общества является для нас ключевым приоритетом на уровне академии.

При этом принимаются конкретные меры для того, чтобы занятия футболом стали более доступными для всех.

Мы гордимся тем, что в наших командах есть игроки разного происхождения, которые внесли свой вклад в нашу историю, успех и культуру.

Приоритетом для клуба является дальнейшее обеспечение большего разнообразия и инклюзивности, а также создание чувства принадлежности для всех, кто связан с клубом», – говорится в заявлении. 

Фото: сайт «Арсенала». 

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32 комментария

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Филипп Петров
Судя по приведенным комментариям, они повелись на троллинг
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Rudenzik
Смотришь на фото, аж глаза радуются
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dum dam
И гетры с шортами и рукавами былые. Вообще уже.
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Morning Again
Вот это реальная проблема!
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Gunner_14
Совсем свихнулись
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Oleg Olegov
Это фото мечта перфекциониста
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Artem Piatkov
Ну не знаю
Открываю командное фото сборной Конго - все игроки только чёрные.

Где белые игроки? Почему нет "инклюзивности"???
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Алексей Толстюк
Нужно половину автозагаром намазать.
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Ashnoet
Специалист по боди-арту уже выехал
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Рашпель793
Вся эта заварушка с БЛМ показала, что главные расисты планеты - это как раз чёрные.
Добиться места где-либо своим трудом, доказывая, что ты достоин этого места именно своей работой, а не цветом кожи? ❌
Ныть о том, что тебе все обязаны исключительно потому, что ты чёрный и 100+ лет твоих предков кто-то угнетал? ✅
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Сан Икер
У нас на работе сокращение. Сейчас стоит вопрос кого из 8 человек увольнять. Сказали что по закону должен быть гендерный баланс. Начальник категорически против - хочет уволить 3 девушке. Потому что мягко говоря - тупость у них зашкаливает. Ничего не успевают, постоянные опоздания. Всего боятся. Зато гендерный баланс 😂
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Кори Тэйлор
И ни одной азиатки, ужас-то какой
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Max9999
Ну могли бы парочку гуталином намазать. Для разнообразия и инклюзивности.
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justbored
Ответ Oleg Olegov
Это фото мечта перфекциониста
Обычно эти люди иначе называются ))
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Ебздрогыч
Мир сходит с ума. Следующий вопрос - все стройные, где бодипозитивщицы? Все молодые - так вы боретесь с эйджизмом? Где трансгендеры, квир-персоны?
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shishovv
Услада для глаз))
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Wekil Halylow
Ответ Филипп Петров
Судя по приведенным комментариям, они повелись на троллинг
а ешё у Бен Уайта имя не правилно + он даже волоси блондинам стал это не терпимо надо его повесит во имя BLM!!!
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Владислав Романов
Ответ Oleg Olegov
Это фото мечта перфекциониста
мечта нациста😁
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kunaguero
Нормальное фото.
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topsatan
Даже если белые все в составе сильнее черных, но инклюзивность должна присутствовать, свихнулась уже
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Bayern2004
А если на фото ещё и все умные?
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Андрей Тихонов
Ждём мнение Лукомского.
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di Malkovich
Аки сборная Аргентины
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Хызыр
Надо добавить пункт в контракты: обязательное посещение солярия
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Вячеслав Смирнов
Мерзость, пусть черные сами хоть что то придумают, хоть один вид спорта для начала.
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Ярославец75
А представители лгбт че возмущаются, или все же есть лесбиянки в команде?
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Alex Slobodskikh
И шорты белые. Они же отказывались от белых шорт
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marco -81
Потому они и выбыли в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов! А то я думал ФК Париж просто сильнее:)))
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lazna
Я думал, приоритет — качество игры...
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Ernest Imamov
как им не надоело, или пользователи троллят?
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alexman1996
Ахахаха, клоуны.
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Слончик
Англичане сами виноваты - начали приседать на колено, запустили всю эту американскую грязь в свой спорт. Теперь извинятесь, что у вас англичанки в английской команде.
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