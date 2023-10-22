Женский «Арсенал» раскритиковали из-за фото, где все футболистки и тренер – белые. Клуб признал нехватку разнообразия: «Приоритет – обеспечение большей инклюзивности»

«Арсенал» признал нехватку разнообразия в женской команде после критики в соцсетях.

Клуб подвергся критике из-за коллективного фото, на котором все футболистки и тренер – белые.

Один из пользователей написал: «Ни одна профессиональная команда, мужская или женская, в 2023 году не должна иметь команду, состоящую только из белых игроков».

«Все белые?! « », необходимо провести экстренное совещание и внести изменения», – написал другой пользователь.

Другие критически настроенные фанаты назвали отсутствие цветных игроков «шокирующим».

«Мы признаем, что нынешнему составу женской основной команды не хватает того разнообразия, которое существует в клубе в целом и сообществах, которые мы представляем.

Расширение участия молодых женщин и девушек из разных слоев общества является для нас ключевым приоритетом на уровне академии.

При этом принимаются конкретные меры для того, чтобы занятия футболом стали более доступными для всех.

Мы гордимся тем, что в наших командах есть игроки разного происхождения, которые внесли свой вклад в нашу историю, успех и культуру.

Приоритетом для клуба является дальнейшее обеспечение большего разнообразия и инклюзивности, а также создание чувства принадлежности для всех, кто связан с клубом», – говорится в заявлении.

Фото: сайт «Арсенала».

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