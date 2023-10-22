Алена Косторная: «Я недовольна, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз»

Фигуристка Алена Косторная выразила недовольство судейскими оценками на этапе Гран-при России в Омске.

Сегодня Косторная и Георгий Куница заняли четвертое место в парном катании.

«Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен просто в унитаз», – сказала Косторная.

Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»