Алена Косторная: «Я недовольна, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз»
Фигуристка Алена Косторная выразила недовольство судейскими оценками на этапе Гран-при России в Омске.
Сегодня Косторная и Георгий Куница заняли четвертое место в парном катании.
«Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен просто в унитаз», – сказала Косторная.
Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»
Успокойся и иди тренироваться.
И скажи спасибо Гоше, ваше 4-е место - в большей степени его заслуга, чем твоя.
Алена видимо думала, что через раз прыгнуть флипы достаточно для легкой победы. Пусть у Наташи Хабибуллиной спросит, сколько лет у нее ушло на то, чтоб собрать сложные прыжки и парные элементы на должном уровне
Блин, все желали Адене успеха, но ее самомнение просто отвратительно
Там нет никого, кто сказал бы, что ей надо иногда (хотя бы) держать рот на замке)?
В первое время после того, как я узнал, что она бросила одиночку и ушла в парное, в самый конкурентный вид спорта, будучи в нём нулём и имея такого же почти партнёра, я подумал, что она потеряла рассудок, потеря связь с реальностью. Потому что очевидно, что пройдут годы, прежде чем их пара станет сильной, но даже этого может не хватить для того, чтобы подняться выше 5-го места, учитывая то, каков у нас в стране уровень парного, и того, что все пары молодые, все развиваются.
Потом я подумал - ну невозможно НАСТОЛЬКО не соображать, и не понимать таких вещей, если ты сама фигуристка, если ты сама варишься в этой кухне. И тогда я решил, что Косторная просто сдалась/сломалась/смирилась, ей стало всё равно на свою карьеру, она поняла, что ничего страшного для неё нет в том, что она не реализует свой огромный талант, а просто спустит его в нкуда. Ей и так хорошо.
Но теперь, глядя на её реакцию, я понимаю, что первая версия была верной. Она реально ничего не соображает вообще.
Приятно быть правой, изначально говорила и повторю - скриньте. Конец карьеры Косторной был тогда, когда она ушла в Бракадемию. Все, больше мы спортсменку так и не увидели. И не увидим. Будет вот это вот все, а не спорт.
А судьи оценивают лояльно очень вас. Но это может прекратиться. И жалко будет только Куницу
Их даже переоценили в кп и пп. Для дебютантов 4е место за абсолютными топами - они должны от счастья прыгать! Похоже, она реально думала, что они тут же запрыгнут на пьед, а то и за первое место поборются😆
Реакция инфантильного ребёнка на столкновение с реальностью.
Будет жаль, если вся очень, очень тяжёлая работа, в том числе и самой Алёны, будет спущена в унитаз. Гоша, судя по всему, пытается Алёну стопорить, но ему кто-то должен помочь в этом благородном, но не очень благодарном деле.
Бедный Плющ и Тутба, как они эту королевишну выносили?
Наглости, Алёне, конечно не занимать.
и которые из-за этого остаются на вторых ролях, хотя должны быть оценены выше. А тут же наоборот, только что перешедшая в пары фигуристка на
первом соревновании в своей начавшейся карьере при достаточно средних прокатах уже обиделась на судей. Желала ребятам чистых прокатов, теперь желаю Алене поумерить свой пыл и самой не спустить в унитаз свою карьеру и свои семейные отношения.
Свою карьеру.
Причём ладно бы она сказала бы честно, что уходить развлекаться чисто для себя, понимая, что карьеры не выйдет из-за бана/кучитравм, мол, поймите меня, ребята. Я бы отнёсся с пониманием.
Но она спустила карьеру в унитаз с озорной улыбкой, и после этого продолжает делать вид, что всё в полном порядке, что ничего особо не изменилось от того, что она поменяла вид - это всё равно что причёску поменять по значимости.
А теперь она ещё и делает вид, что она непонятый гений. Будто бы сейчас она откатала на 80 баллов КП, а у неё с дюжину украли ни за что. Злые судьи, обидели девочку!
в общем, поболею-ка я в этом сезоне за ХК и АБ.
думала, что буду болеть за 2К, но после таких "концертов" партнёрши что-то как-то уже не хочется.
несмотря на Гошечку-хорошечку. терпения ему - это теперь его крест, ему его нести (во всех смыслах).
Подруга? Будет говорить правду перестанет быть подругой.
Тренер? Ну не знаю. Если Тутберидзе какое то время как-то держала. Другим Алёнин характер не по зубам.