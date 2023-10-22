Алена Косторная: «Я недовольна, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная выразила недовольство судейскими оценками на этапе Гран-при России в Омске.

Сегодня Косторная и Георгий Куница заняли четвертое место в парном катании.

«Я недовольна тем, как был оценен наш труд. Он был спущен просто в унитаз», – сказала Косторная.

Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»

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170 комментариев

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Revery
Господи, Алёна, ваш труд в унитаз спускают твои комментарии.
Успокойся и иди тренироваться.
И скажи спасибо Гоше, ваше 4-е место - в большей степени его заслуга, чем твоя.
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Streetbor
Она с таким настроем скоро и в парном закончит). Мужику её терпения и молоко за вредность.
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Софья Серебрякова
Во всей этой истории очень жаль Георгия Куницу
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Vendetta4111323
Я помню, как Кавагути билась за сумму 190 плюс. Пробовала четверные выбросы, а парные делала не в пример лучше Косторной
Алена видимо думала, что через раз прыгнуть флипы достаточно для легкой победы. Пусть у Наташи Хабибуллиной спросит, сколько лет у нее ушло на то, чтоб собрать сложные прыжки и парные элементы на должном уровне

Блин, все желали Адене успеха, но ее самомнение просто отвратительно
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Андрей Рыбалко
Респект ТШТ за то, что смогли довести девушку с такими мозгами и характером до международных подиумов
+71
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Anisu
Косторная, свой труд, а теперь и труд Куницы, ты сама спускаешь в унитаз. Без году неделя в парах, а самомнение такое, как будто 3 олимпийских золота на груди висят. Ей нужно 2х томник уже издать, как испортить себе карьеру, просто открыв рот. Такая перспективная фигуристка, и такая дырявая голова и куча спеси. Не верю в их успех, но очень бы хотелось ошибаться, на льду они классные.
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мистер бин
Похоже, сегодня мы ее видели последний раз на соревнованиях.
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Airelend
Одно интересно. Она реально думает что катается на уровне топов, или просто набрасывает для того, чтоб не забывали?
+43
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Мороженко
Блин, а я за них болела. Теперь не хочется. Вот только Гошу жаль, вдруг Алёне всё это надоест и она бросит парное, а может не только парное...
+44
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TheWitcher
Ответ мистер бин
Похоже, сегодня мы ее видели последний раз на соревнованиях.
Развод и переход в танцы?) Ангелопол свободен, а Алёнка подрабатывает в АП)
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Charliz
Алена такая Алена)

Там нет никого, кто сказал бы, что ей надо иногда (хотя бы) держать рот на замке)?
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N-fox
Она просто неумная девушка.... Надеюсь, тренеры с ней побеседуют и объяснят что к чему.
+28
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Defender64
Я в шоке от того создания, в которое превратилась фигуристка, которой я восхищался, за которую переживал как за близкого человека.

В первое время после того, как я узнал, что она бросила одиночку и ушла в парное, в самый конкурентный вид спорта, будучи в нём нулём и имея такого же почти партнёра, я подумал, что она потеряла рассудок, потеря связь с реальностью. Потому что очевидно, что пройдут годы, прежде чем их пара станет сильной, но даже этого может не хватить для того, чтобы подняться выше 5-го места, учитывая то, каков у нас в стране уровень парного, и того, что все пары молодые, все развиваются.
Потом я подумал - ну невозможно НАСТОЛЬКО не соображать, и не понимать таких вещей, если ты сама фигуристка, если ты сама варишься в этой кухне. И тогда я решил, что Косторная просто сдалась/сломалась/смирилась, ей стало всё равно на свою карьеру, она поняла, что ничего страшного для неё нет в том, что она не реализует свой огромный талант, а просто спустит его в нкуда. Ей и так хорошо.

Но теперь, глядя на её реакцию, я понимаю, что первая версия была верной. Она реально ничего не соображает вообще.
+28
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Delirium
Ответ Airelend
Одно интересно. Она реально думает что катается на уровне топов, или просто набрасывает для того, чтоб не забывали?
Она просто неумная девушка. Меня тут яростно минусовали за эти слова в 19-20 годах, но сейчас 23-й, а Алена все та же.
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Элла Бурс
Ахахахаха))
Приятно быть правой, изначально говорила и повторю - скриньте. Конец карьеры Косторной был тогда, когда она ушла в Бракадемию. Все, больше мы спортсменку так и не увидели. И не увидим. Будет вот это вот все, а не спорт.
+29
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Соль.
Капец.... им ещё много дали. То, что они показали - только зачатки парного катания. На что она рассчитывала?
+25
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AAPolyansky
оценивают не труд, а результат - и пока этот результат оценок выше не заслуживает, судьи еще довольно либерально оценили
+24
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imaxim
Алена, в унитаз все спускаешь только ты, своими вечными претензиями ко всем, кроме себя.

А судьи оценивают лояльно очень вас. Но это может прекратиться. И жалко будет только Куницу
+23
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N-fox
Ответ Андрей Рыбалко
Респект ТШТ за то, что смогли довести девушку с такими мозгами и характером до международных подиумов
И правильно потом попросили на выход. Видимо, всех довела.
+25
-3
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Алеся Ткаченко
Ответ TheWitcher
Развод и переход в танцы?) Ангелопол свободен, а Алёнка подрабатывает в АП)
Ааааааа,нееет!От такого количества ЧСВ каток треснет!
+20
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Агата Вемура
Алёна навалила кринжа. Так-то она права: кого-то действительно жмут, кого-то грибуют... но в случае их пары это просто смех да и только.
Их даже переоценили в кп и пп. Для дебютантов 4е место за абсолютными топами - они должны от счастья прыгать! Похоже, она реально думала, что они тут же запрыгнут на пьед, а то и за первое место поборются😆
Реакция инфантильного ребёнка на столкновение с реальностью.
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Алё? Алёна
Начиталась на ночь Елены Вайцеховской))
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Katerina Sunny
Такими высказываниями Алёнка может спустить туда не только свой труд, но и всей команды, которая с ней работает.
+18
-1
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galik55
Очень не красиво. Ален, получили, то , что честно заработали
+16
-1
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Алеся Ткаченко
Заклейте ей рот кто-нибудь.Так вопит,как будто ОИ проиграла
+16
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Yamaha555
Страшно представить какого размера достигла бы ее корона, если бы она кроме Чемпионата Европы выиграла еще какие либо международные соревнования
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4x Qqqq
Росляков, вам надо серьёзно поговорить с Алёной. Не жёстко (не потому что это жестоко, а потому что не поможет), но внятно объяснить, что так не делается. Да, судьи у нас не зря аттестацию не прошли, мягко скажем, но Куницам это только на пользу пошло, по-хорошему, судить должны были строже. Надо радоваться, что обошли АР на своём первом этапе в жизни. А, даже если бы судили строго, таких комментариев точно давать не надо было.
Будет жаль, если вся очень, очень тяжёлая работа, в том числе и самой Алёны, будет спущена в унитаз. Гоша, судя по всему, пытается Алёну стопорить, но ему кто-то должен помочь в этом благородном, но не очень благодарном деле.
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Orange carrot
Вот это бомбалейло😬
Бедный Плющ и Тутба, как они эту королевишну выносили?
+13
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Мурманчанин37
Без обид, но сегодня твой труд нельзя было бы смыть. Такое не тонет
+19
-6
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alexnew
Ответ Airelend
Одно интересно. Она реально думает что катается на уровне топов, или просто набрасывает для того, чтоб не забывали?
Я думаю, она вполне серьезна и это печально.
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NataliaB.3003
Что то смеюсь... )
Наглости, Алёне, конечно не занимать.
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Татьяна Макарова
Даа… Что-то уже и болеть за нее не хочется. Вот Гоша попал.
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Mion
Ответ Мороженко
Блин, а я за них болела. Теперь не хочется. Вот только Гошу жаль, вдруг Алёне всё это надоест и она бросит парное, а может не только парное...
Гоша за эти полгода тоже классно прокачался. Думаю, если он захочет продолжать, то найдет, с кем
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Adeline
Спускает в унитаз сейчас Алёна Георгия. Парень подтянулся, улучшился, помогает Алёне во всем. А в парном ещё работать и работать, над всем, включая прыжковые
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Airelend
Мда... Вот прям даже и слов цензурных нет. Алена проще нужно быть.
+10
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Marina Syrovova
Алена, успокойся и посмотри, как другие пары катаются, вы два одиночника пока, парные элементы на очень низком уровне, вам и так поставили много
+11
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ЮИ
Неужели нет человека, который может сказать ей в глаза правду и остановить этот поток бреда?! Родители? Тренер? Муж? Подруга - классная парница?!
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Ваша Фантазия
Мда, после контрольных прокатов наивно казалось, что Алена повзрослела и нацелилась на упорный труд, совершенствование и долгую карьеру. Это действительно было наивно и даже глупо с моей стороны)) Интересно, а если в следующий раз Гоша завалит прокат, что будет тогда, и в каком настроении она со льда уйдёт? Но такому самомнению как у Алены конечно надо поучиться. Вот бывает в жизни, смотришь на умных, талантливых людей, которым не хватает этого напора, уверенности, немного наглости
и которые из-за этого остаются на вторых ролях, хотя должны быть оценены выше. А тут же наоборот, только что перешедшая в пары фигуристка на
первом соревновании в своей начавшейся карьере при достаточно средних прокатах уже обиделась на судей. Желала ребятам чистых прокатов, теперь желаю Алене поумерить свой пыл и самой не спустить в унитаз свою карьеру и свои семейные отношения.
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Defender64
Ответ imaxim
Алена, в унитаз все спускаешь только ты, своими вечными претензиями ко всем, кроме себя. А судьи оценивают лояльно очень вас. Но это может прекратиться. И жалко будет только Куницу
Да уж. Если кто и спустил что-то в унитаз, то только Косторная.
Свою карьеру.
Причём ладно бы она сказала бы честно, что уходить развлекаться чисто для себя, понимая, что карьеры не выйдет из-за бана/кучитравм, мол, поймите меня, ребята. Я бы отнёсся с пониманием.
Но она спустила карьеру в унитаз с озорной улыбкой, и после этого продолжает делать вид, что всё в полном порядке, что ничего особо не изменилось от того, что она поменяла вид - это всё равно что причёску поменять по значимости.
А теперь она ещё и делает вид, что она непонятый гений. Будто бы сейчас она откатала на 80 баллов КП, а у неё с дюжину украли ни за что. Злые судьи, обидели девочку!
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Defender64
Ответ nina1212
ага) тут уже предлагали с Валерой встать в пару. Термоядерная пара будет)
Они прям в Кике сцепятся. Я бы поставил на Алёнку.
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nina1212
Ответ Беглый*
Надо в танцах попробовать Косторке, там уж точно должно всё получиться
ага) тут уже предлагали с Валерой встать в пару. Термоядерная пара будет)
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Елена Готье
Очень странно такое слышать от человеку, который только начинает свой путь в парном. Неужели она хотела баллы СХ с Олимпиады?
+9
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Jessi
У Гоши сегодня будет непростой вечер
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Mion
Ответ nina1212
где ее тренеры интересно? Тренеры согласны с тем, что Аленка озвучивает? Они вообще несут ответственность за пару?
Там тренер в КИКе сидел с таким выражением, как будто сейчас слово скажет - бомба взорвется 😅😅😅 думаю, он не авторитет для нее
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Guess The Song
Ладно бы она только свою карьеру рушила наездами, Гошу и его репутацию жалко
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Anton_Right
Алёна Косторная - это Златан Ибрагимович от фигурного катания. ) По крайней мере, по искренности. )
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Алеся Ткаченко
Блин,Косторная только на лед в новом качестве со своим мужем вышла пусть скажет спасибо что их катание вообще кому-то из судей понравилось.Могли поставить еще меньше,как ноунеймам,тем более у них было к чему придраться.
+8
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Мира Массарская
н-да...
в общем, поболею-ка я в этом сезоне за ХК и АБ.
думала, что буду болеть за 2К, но после таких "концертов" партнёрши что-то как-то уже не хочется.
несмотря на Гошечку-хорошечку. терпения ему - это теперь его крест, ему его нести (во всех смыслах).
+8
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Kareglazaya
Оказывается, баллы нужно ставить не за хорошо выполненные элементы, а за старание на тренировках)))
+7
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Михаил Михайлов
Ответ ЮИ
Неужели нет человека, который может сказать ей в глаза правду и остановить этот поток бреда?! Родители? Тренер? Муж? Подруга - классная парница?!
Муж точно не может. Будет только большой семейный скандал.
Подруга? Будет говорить правду перестанет быть подругой.
Тренер? Ну не знаю. Если Тутберидзе какое то время как-то держала. Другим Алёнин характер не по зубам.
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