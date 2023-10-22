Юран об отмашке Мозеса: «#####, бьет локтем, в лицо попадает. ###, господа, давайте не будем подразделять, #####: «Спартаку» можно, нам нельзя. Двойные стандарты – уже достало»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Сергей Юран Виктор Мозес Кирилл Гоцук видеоповторы Алексей Амелин Пари НН Матч ТВ Виктор Александров контент Футбол

Сергей Юран раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».

На 91-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр Алексей Амелин не зафиксировал фол.

«Мне очень сложно понимать вот эти моменты, вот сейчас я посмотрел специально, мне видеооператор показал. Как такое не увидеть? Мозес, #####, бьет локтем, ну в лицо попадает. Стоит боковой судья, резервный, на ВАРе… Ну, ###, господа, ну давайте мы не будем подразделять, #####: если «Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя.

В результате чего получается вторая желтая Гоцука. Ну хватит этих уже моментов. Ну эти двойные стандарты – ну немножко уже достало.

Сейчас еще пересмотрел, чтобы не громословным (так сказал Юран – Sports.ru) быть, ну действительно. Сейчас они придумают, что это не сильный удар был, как у нас любят это трактовать. Давайте мы уже как-то уберем эти двойные стандарты. В результате теряем игрока, вторая желтая, #####. Ну очевидное нарушение, локоть не находится в нижней части, а находится в этой (поднимает руку – Sports.ru) части, #####. И че?» – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ».

Юран об отмашке Мозеса: «Акцентированный удар локтем. Если бы так у «Пари НН» было, красную бы показали. Уже подташнивает»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

122 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Юран: «Я тренер — я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам — не ко мне. По футбольным — пожалуйста».
По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Роман Галимов допустил три результативные ошибки: не назначил пенальти в ворота «Пари НН», ошибочно поставил 11-метровый удар в ворота «Крыльев» и не удалил защитника нижегородцев Виктора Александрова.

Когда не удаляют игрока НН Юран судейство не комментирует.
+68
-7
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Согласен. А про то, что Спартак весь матч возил Пари об газон, будет что-нибудь сказано?
+111
-51
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
Ответ Bartez1986
Согласен. А про то, что Спартак весь матч возил Пари об газон, будет что-нибудь сказано?
это же Барсик , он к одному моменту прицепился и всё, теперь неделю будет ныть
+67
-12
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kalc1976@list.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Удары 23-7
В створ 11-1
% Владение 70-30
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атакующий Юран
Удары 23-7
В створ 11-1
% Владение 70-30
Как это Юран прокомментировал?
+31
-7
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madjer163
Мерзкий персонаж, в прошлом туре косое судейство его устроило)))
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
Ну там отмашка не на столько чтоб со звездочками был монолог.
Рахманович с Питером посерьезней влетел..
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кузнецов
Ответ Bartez1986
Согласен. А про то, что Спартак весь матч возил Пари об газон, будет что-нибудь сказано?
Сидел вставлял слова Юрана вместо звездочек, по смыслу не все получается в тему.)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
\\\ VORON ///
А я думал, что, когда локтем бьют, руку в локте сгибают...

На самом же деле Мозес, убегая от Александрова, отставил руку, не давая последнему добраться до мяча. Ладонь Мозеса была у плеча Александрова, локоть в районе шеи. Александров, почувствовав лёгкое касание подбородка, нарисовал нарушение. Примерно так же он рисовал нарушение при борьбе с Черновым в прошлом матче. Художник-симулянт.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Симоняну 97-лет , что он решает ? хоть бы подумал что пишешь
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Его команда играет в автобус с первой секунды матча(причем довольно плохо организованный), а его все эпизод на 89й минуте волнует
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Против вейперов и маню
Назовёте все слова целиком или будете угадывать по буквам?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
А Дюков не решает?кто такой Симонян ?))
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ Evgeny Trifonov
Буква "Б" точно есть.
Крутите барабан дальше )
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexman1996
Ответ Гамарджоба Генацвале
Юран: «Я тренер — я тренирую. Я не бывший судья. Поэтому по судейским вопросам — не ко мне. По футбольным — пожалуйста». По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Роман Галимов допустил три результативные ошибки: не назначил пенальти в ворота «Пари НН», ошибочно поставил 11-метровый удар в ворота «Крыльев» и не удалил защитника нижегородцев Виктора Александрова. Когда не удаляют игрока НН Юран судейство не комментирует.
Это другое!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
а не пора ли за публичные маты на разных футбольных деятелей уже десквалиыицировать и штрафовать
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burefan
На спортсе Юрана давно бы забанили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Ответ Tespik
Так, Юран не говорит о результате или об этом фоле, который якобы решил исход игры. Он говорит про двойные стандарты. То, что в целом ему надоело, что судейские решения супер странные.
в пользу команды Юрана тоже принимали странные судейские решения. почему после них он говорил, что не комментирует судейство?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
Это он еще не видел матч Зенита и Крыльев,где просто с локтя прописали и ничего.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArtMen
Не представляю, когда Юран станет тренером Спартака, что он будет говорить? А ведь такое через пару лет будет господа, *****, точно говорю , господа, *****, поверьте мне!)))
П.с. удачи Абсаскалю, мне этот тренер импонирует!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Монолог как у одно из персонажей Тарантино. Но начаться он должен был с фразы :
— Ты в порядке?
А вот потом уже Юран...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kreator.vvv
Ответ Bartez1986
Согласен. А про то, что Спартак весь матч возил Пари об газон, будет что-нибудь сказано?
неудобные вопросы задаёте ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БилльХансен
Ответ madjer163
Мерзкий персонаж, в прошлом туре косое судейство его устроило)))
персонаж он может и мерзкий, но он прав. Мозес отмахнулся, остановка игры, штрафной и никакого удаления.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Bartez1986
Согласен. А про то, что Спартак весь матч возил Пари об газон, будет что-нибудь сказано?
При чем тут это 🙈 Вы там на самом деле в своей реальности. Он говорит про КОНКРЕТНЫЙ момент. Он же не говорит, что иначе они бы выиграли. А момент реально вопиющий.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tespik
Ответ Bartez1986
Согласен. А про то, что Спартак весь матч возил Пари об газон, будет что-нибудь сказано?
Так, Юран не говорит о результате или об этом фоле, который якобы решил исход игры.
Он говорит про двойные стандарты. То, что в целом ему надоело, что судейские решения супер странные.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Петров
Значит если бы не отмашка Мозеса пари эту игру выиграли бы?Я видел худший сегодня матч команды Юрана в сезоне, надо было это просто признать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Все как по Булгакову - всякие Шариковы и Швондеры манипулируют словом "господа".
Прошло 100 лет, а общество не поменялось
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vir_Cotto
Ответ Eugene88
Его команда играет в автобус с первой секунды матча(причем довольно плохо организованный), а его все эпизод на 89й минуте волнует
Во что, по-вашему, должна играть команда с предпоследним бюджетом лиги в гостях против команды со вторым бюджетом лиги?
Во что должна была играть сборная России против Испании в 2018-м? Или Греция в 2004-м?
В то, что может принести результат, или в то, что удовлетворит взыскательные требования юзера под ником Eugene88?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Буква "Б" точно есть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MikhaL
Новая порция ребусов от Спортса подъехала. Откройте букву Б.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Бабулькин
Ответ Против вейперов и маню
Назовёте все слова целиком или будете угадывать по буквам?
Там он слово "война" говорил. Его нельзя произносить, поэтому "запикали"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bedLaM
гацюка должны были удалить еще за то что, он судью за руку схватил. А вообще этот чудак должен страдать, за что то он сделал с Айртоном.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Myach
Юран круто работает в Нино
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lyrastars
Ответ Vir_Cotto
Во что, по-вашему, должна играть команда с предпоследним бюджетом лиги в гостях против команды со вторым бюджетом лиги? Во что должна была играть сборная России против Испании в 2018-м? Или Греция в 2004-м? В то, что может принести результат, или в то, что удовлетворит взыскательные требования юзера под ником Eugene88?
В футбол
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Valyaev
Судьи отмашку Мозеса не увидели, но ВАР не отменяет желтую, если ранее было пропущенное нарушение. Гоцук сфолил на вторую желтую, получил красную - в этом не было ошибки никакой. Не мог ВАР заставить арбитра пересмотреть эпизод, чтобы Мозесу дали желтую, а Гоцуку отменили - такого протокола даже нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
укротитель троллей
оперкот разбушевался ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ Recreated
Победа с душком!
победа чистейшая.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ Pok_Toholo
тушинские сейчас скажут что это другое, и вообще не вздумай теперь приходить в спартак
обычная желтая за отмашку там была. но рассказывать, что это вынудило гоцука сыграть на желтую и поэтому его удалили - бред.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
Ответ unreality
При чем тут это 🙈 Вы там на самом деле в своей реальности. Он говорит про КОНКРЕТНЫЙ момент. Он же не говорит, что иначе они бы выиграли. А момент реально вопиющий.
так, к слову, в одном из своих комментариев по игре писал, что вопрос с Мозесом ну очень спорный. но от Юрана хотелось бы услышать и что-то про игру, а не только судейство. конкретно в этом матче судейство точно не было определяющим фактором поражения НН. и, кстати, Гоцук не был бы удален, если бы для него это была первая ЖК. а первую он заработал, когда налетел на судью с вопросами по поводу чистейшего фола на соболе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Добрый_Ээх
Ответ Евгений Заманов
Это тренер команды или быдло подзаборное, *****?
Он тренер команды, ###!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Zinkov
Ответ Против вейперов и маню
Назовёте все слова целиком или будете угадывать по буквам?
По сравнению с нынешними девчатами Сергей вообщем-то не матерится почти, да и вставляет данную лексику к месту.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Видимо в игроцкую карьеру он и правда прикладывался к бутылке.
Иначе откуда столько нервов и неконтролируемого потока брани.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Заманов
Это тренер команды или быдло подзаборное, *****?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Громословным не страшно быть, надо быть не голословным.... Пусть Юран весь матч просмотрит. Судья планку единоборств поднял высоко, и ударов локтями хватало у всех. А вот как капитан нижегородцев орал и пихал на судью, это тренер видел ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Рвачев
Ответ Кондитер
это же Барсик , он к одному моменту прицепился и всё, теперь неделю будет ныть
Ну, он же не сказал, что из-за этого проиграли? А насчёт трактовок, то я хренею! Ты видел,что нес Лапочкин, после игры Зиньки с Крыльями, объясняя не удаление в спорном моменте? Посмотри в обзоре - комедия!😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илнур Кара
Ответ Evgeny Trifonov
Буква "Б" точно есть.
откройте букву "Б"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
Ответ bamboocha
Там вторая жёлтая должна была быть когда он судью за руку схватил, пусть скажут спасибо что всего 10 минут вдесятером играли
Согласен. Наши судьи не уважают себя. Вспоминаю, как Игорьку Акинфееву в еврокубках за один момент дали две желтые и удаление, за фол и за эмоции. Но для этого судья должен быть уверенным в себе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Без работы не останется, сапожники в цене.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар Фарукшин
Дежавю. Юран это вроде было. А так 3 игра. Этот лучший матч от Спартака . А так Юран хорошая команда создал х
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав88
Ответ Nick Crosier
Это он еще не видел матч Зенита и Крыльев,где просто с локтя прописали и ничего.
Это рука газпрома так работает, что никто не догадался!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий