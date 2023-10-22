Сергей Юран раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».

На 91-й минуте матча 12-го тура Мир защитник «Пари НН» получил вторую желтую карточку, сбив хавбека « » . Перед этим нигериец отмахнулся от у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр Алексей Амелин не зафиксировал фол.

«Мне очень сложно понимать вот эти моменты, вот сейчас я посмотрел специально, мне видеооператор показал. Как такое не увидеть? Мозес, #####, бьет локтем, ну в лицо попадает. Стоит боковой судья, резервный, на ВАРе… Ну, ###, господа, ну давайте мы не будем подразделять, #####: если «Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя.

В результате чего получается вторая желтая Гоцука. Ну хватит этих уже моментов. Ну эти двойные стандарты – ну немножко уже достало.

Сейчас еще пересмотрел, чтобы не громословным (так сказал Юран – Sports.ru) быть, ну действительно. Сейчас они придумают, что это не сильный удар был, как у нас любят это трактовать. Давайте мы уже как-то уберем эти двойные стандарты. В результате теряем игрока, вторая желтая, #####. Ну очевидное нарушение, локоть не находится в нижней части, а находится в этой (поднимает руку – Sports.ru) части, #####. И че?» – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ».

Юран об отмашке Мозеса: «Акцентированный удар локтем. Если бы так у «Пари НН» было, красную бы показали. Уже подташнивает»

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