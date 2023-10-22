Юран об отмашке Мозеса: «#####, бьет локтем, в лицо попадает. ###, господа, давайте не будем подразделять, #####: «Спартаку» можно, нам нельзя. Двойные стандарты – уже достало»
Сергей Юран раскритиковал судейство в матче со «Спартаком».
На 91-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр Алексей Амелин не зафиксировал фол.
«Мне очень сложно понимать вот эти моменты, вот сейчас я посмотрел специально, мне видеооператор показал. Как такое не увидеть? Мозес, #####, бьет локтем, ну в лицо попадает. Стоит боковой судья, резервный, на ВАРе… Ну, ###, господа, ну давайте мы не будем подразделять, #####: если «Спартак» – им можно, если нам – нам нельзя.
В результате чего получается вторая желтая Гоцука. Ну хватит этих уже моментов. Ну эти двойные стандарты – ну немножко уже достало.
Сейчас еще пересмотрел, чтобы не громословным (так сказал Юран – Sports.ru) быть, ну действительно. Сейчас они придумают, что это не сильный удар был, как у нас любят это трактовать. Давайте мы уже как-то уберем эти двойные стандарты. В результате теряем игрока, вторая желтая, #####. Ну очевидное нарушение, локоть не находится в нижней части, а находится в этой (поднимает руку – Sports.ru) части, #####. И че?» – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ».
Юран об отмашке Мозеса: «Акцентированный удар локтем. Если бы так у «Пари НН» было, красную бы показали. Уже подташнивает»
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
По мнению ЭСК РФС, арбитр встречи Роман Галимов допустил три результативные ошибки: не назначил пенальти в ворота «Пари НН», ошибочно поставил 11-метровый удар в ворота «Крыльев» и не удалил защитника нижегородцев Виктора Александрова.
Когда не удаляют игрока НН Юран судейство не комментирует.
В створ 11-1
% Владение 70-30
В створ 11-1
% Владение 70-30
Как это Юран прокомментировал?
Рахманович с Питером посерьезней влетел..
На самом же деле Мозес, убегая от Александрова, отставил руку, не давая последнему добраться до мяча. Ладонь Мозеса была у плеча Александрова, локоть в районе шеи. Александров, почувствовав лёгкое касание подбородка, нарисовал нарушение. Примерно так же он рисовал нарушение при борьбе с Черновым в прошлом матче. Художник-симулянт.
П.с. удачи Абсаскалю, мне этот тренер импонирует!
— Ты в порядке?
А вот потом уже Юран...
Он говорит про двойные стандарты. То, что в целом ему надоело, что судейские решения супер странные.
Прошло 100 лет, а общество не поменялось
Во что должна была играть сборная России против Испании в 2018-м? Или Греция в 2004-м?
В то, что может принести результат, или в то, что удовлетворит взыскательные требования юзера под ником Eugene88?
Иначе откуда столько нервов и неконтролируемого потока брани.