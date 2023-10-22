17-летний Гиу забил за «Барселону» через 35 секунд после дебюта, впервые получив мяч. Форвард принес победу над «Атлетиком»
Марк Гиу забил в первом матче за «Барселону».
Нападающий появился на поле, когда на часах было 78:40. Спустя 35 секунд он открыл счет, получив передачу от Жоау Феликса и убежав один на один с вратарем «Атлетика».
Гиу является воспитанником «блауграны». 17-летний футболист уже попадал в заявку основной команды, но на поле в официальных матчах ни разу не появлялся.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Напоминает старых добрых классических девяток, которых так не хватает в современном футболе
Сегодня на поле вышли Гиу (17 лет), Лопес (20), Ямаль (16). Про Гави с Бальде не упоминаю, это уже почти ветераны 😀
Всех Куле с победой,тяжелый матч
Марку желаю и дальше так же радовать нас
И главное без травм
VAMOS BARÇA 🫡❤️💙 VISCA BARÇA
Просто невероятный дебют
Фермин, Ямал и Гиу - уже три игрока начали играть за основу в этом сезоне
2) 5 игроков основы травмированы
Хави молодец, что поверил в него )
Фати-Ямаль-Гиу
Сейчас да машина )