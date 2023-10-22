17-летний Гиу забил за «Барселону» через 35 секунд после дебюта, впервые получив мяч. Форвард принес победу над «Атлетиком»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Жоау Феликс Марк Гиу Футбол

Марк Гиу забил в первом матче за «Барселону».

Нападающий появился на поле, когда на часах было 78:40. Спустя 35 секунд он открыл счет, получив передачу от Жоау Феликса и убежав один на один с вратарем «Атлетика».

Гиу является воспитанником «блауграны». 17-летний футболист уже попадал в заявку основной команды, но на поле в официальных матчах ни разу не появлялся.

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67 комментариев

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паяльная лампа
Огненный дебют, чем-то напомнил Фернандо Торреса
+64
-2
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Donald Subanov
Какой-то бешенный парень.
Напоминает старых добрых классических девяток, которых так не хватает в современном футболе
+53
-1
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D3SP7C1TO
Хави очередного топаря из кантеры достал 😀
Сегодня на поле вышли Гиу (17 лет), Лопес (20), Ямаль (16). Про Гави с Бальде не упоминаю, это уже почти ветераны 😀
+43
-1
+42
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fcb812
Что за Лев этот Тигр. 🔥🦁
Всех Куле с победой,тяжелый матч
Марку желаю и дальше так же радовать нас
И главное без травм
VAMOS BARÇA 🫡❤️💙 VISCA BARÇA
+39
-4
+35
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Anthony Wrynn
хоть я и болельщик Реала, но у Барсы просто огненная школа
+31
-3
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Bazilic
Спасибо, Ла Масия)
Просто невероятный дебют
Фермин, Ямал и Гиу - уже три игрока начали играть за основу в этом сезоне
+27
-4
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Манас Ырысбеков
До сих пор в шоке сижу! Вторым касанием, в дебютном матче, против крепкого соперника! Кто ты воин?!
+17
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Дзмітрый Фарботка
Ответ 72bp4cq2tr
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1) чемпион Испании топ клуб
2) 5 игроков основы травмированы
+15
-2
+13
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rigobersong
Барселона с 16-17ти летними игроками пытается выиграть Чемпионат где ее убивают на поле, а конкуренту дарят очки и не дисквалифицируют игроков, ни в одном чемпионате такой интриги нет!:)) риал будет наказан, потому что Барселона на стороне добра, и если надо вы сами знаете где может замочить риал:))
+26
-15
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Дзмітрый Фарботка
круто, когда в топ клубе своя молодёжь может приносить результат. Таких топ клубов больше нет
+14
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Raar
Ответ Iamliam
Комментарий удален пользователем
Парень в 17 лет уже выше Торреса. Что ты несешь )
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Бронислав Каминский
Ждем этого биста в старте против Шахты
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barcelonistas
Ответ Донован хозяин НБА
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Месси, Бускетсы, Хави, Иньесты, Фабрегасы, Алькантары, Альбы, Пуйоли, Пике
+10
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usman703
Ответ Bazilic
Спасибо, Ла Масия) Просто невероятный дебют Фермин, Ямал и Гиу - уже три игрока начали играть за основу в этом сезоне
Гиу только первый матч на замену вышел. Рано с Ямалем сравнивать, который из-за дисквы, а потом и травмы Рафиньи по факту стал основным правым вингером
+9
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Кирилл
Открылся, получил передачу от Феликса на грани офсайда и забил классный гол )

Хави молодец, что поверил в него )
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falkao2013
Прекрасный дебют! Марк,спасибо за эмоции!
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Как же рад, растет поколение🙏🏻💪🏻
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gPk
Барселоне нужно забирать 17-ти летнего таланта из Боруссии - Брюннера который по слухам хочет разорвать контракт с клубом . И тогда у Барселона будет тройка лучших игроков Евро до 17-ти лет. Дарвих, Брюннер, Гиуи
+9
-4
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Nacho13
Ответ Никита Смолов
Ничего что Гиу только 17, а он уже выше Торреса и физически не так уж и отличается ?
Вы давно Фернандо Торреса видели? Он сейчас раскачался как мутант какой-то.
+5
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Сергей Яскевич
Ответ Bazilic
Спасибо, Ла Масия) Просто невероятный дебют Фермин, Ямал и Гиу - уже три игрока начали играть за основу в этом сезоне
И все уже забили, что не может не радовать
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Абдул Абакаев
это самый быстрый дебютный гол в истории
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Kaloyan Yalamov
Молодца!
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Сергей Яскевич
Гиу с Ямалем ещё весной были лидерами сборной Испании до 17 лет, а уже играют в первой команде "Барселоны". Молодцы!
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Будь Мужиком
Феликс отлично вписался в Барселону. Уверен в паре с Месси, они бы наводили шороху раньше
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Гиу>вся кантера реала
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Манас Ырысбеков
Ответ 72bp4cq2tr
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Дружище, футбол наверное не твоё, раз уж ты Барселону называешь "не топ-клубом".
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Aleksey Yashin
Успеть за 35 секунд
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eyshon
Молодец и удачи👍
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Сергей Яскевич
Ла Масия в действии.
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Никита Смолов
Ответ Iamliam
Комментарий удален пользователем
Ничего что Гиу только 17, а он уже выше Торреса и физически не так уж и отличается ?
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Футбол_это_жизнь
Ответ Гномович!
Формируется огненное трио для Брайтона: Фати-Ямаль-Гиу
Тебе бы лучше заняться поиском черных игроков из чемпионата Франции. А то эти в Реале уже против 14 команды ла лиги не справляются
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Вячеслав Тотров
Задатки у парня просто бешенные. Бежит как грациозная антилопа,чепкий,настырный ,под мяч хорошо подстраивается.будет интересно за ним последить
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ljolik888
Спасибо Марк . Этот день ты запомнишь на всю жизнь !
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Гномович!
Формируется огненное трио для Брайтона:

Фати-Ямаль-Гиу
+17
-16
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Алексей Дустов
Ла масия-кузница футбольных талантов.
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A Zh
Ответ 72bp4cq2tr
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ну если Барса - не топ-клуб, будучи действующим чемпионом Ла Лиги, то кто тогда?
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Футбол_это_жизнь
Ответ 72bp4cq2tr
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Канселу, Феликс, Гюндоган, Кунде все топ на своих позициях!
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Iamliam
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Гиу>вся кантера реала
Гиу, Ямаль, Бальде точнее)
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Дороф
Ответ barcelonistas
Месси, Бускетсы, Хави, Иньесты, Фабрегасы, Алькантары, Альбы, Пуйоли, Пике
Про Алькантару надо уточнить...
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Евгений Шазиев
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Ответ Донован хозяин НБА
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А если у бабушки на лбу вырастет огурец, то она будет не бабушкой, а дедушкой.
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Suleyman Kuliev
над атлетиком*
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Natsunoss
Ответ Iamliam
А Фирмин вообще по-моему провалил матч, точнее не показал яркой игры, не забил 100 процентный момент на добивании после удара Гюндогана, странно что Хави его не поменял.
Фермин провел отличный матч. Помимо неудачи с добиванием, запомнился его отбор, который привел к опасной атаке.
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Iamliam
Ответ Bazilic
Спасибо, Ла Масия) Просто невероятный дебют Фермин, Ямал и Гиу - уже три игрока начали играть за основу в этом сезоне
А Фирмин вообще по-моему провалил матч, точнее не показал яркой игры, не забил 100 процентный момент на добивании после удара Гюндогана, странно что Хави его не поменял.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ла Масия возрождается
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Hasan_072
Ответ паяльная лампа
Огненный дебют, чем-то напомнил Фернандо Торреса
я думал мне одному такое показалось
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Никита Смолов
Ответ Nacho13
Вы давно Фернандо Торреса видели? Он сейчас раскачался как мутант какой-то.
Когда он был на пике, был совсем другой )
Сейчас да машина )
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deadjoker
Ну все. Про Ямала забыли, теперь этот новый Месси :)
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Val Smith
Человек без завтрака, ездит на автобусе и дает результат пока Лапорта транжирит деньги на суды с блогерами и космическую зарплату ветерана с фермерской лиги. Сколько можно пожимать плоды вложений Бартамеу в Ла Массию? В итоге всех собак на него скинули и выезжают на его багаже.
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УралСила
Надо отдать должное Хави, он как молодой ещё тренер проделывает феноменальную работу
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Iamliam
Ответ паяльная лампа
Огненный дебют, чем-то напомнил Фернандо Торреса
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