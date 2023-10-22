17-летний Гиу забил за «Барселону» через 35 секунд после дебюта, впервые получив мяч. Форвард принес победу над «Атлетиком»

Марк Гиу забил в первом матче за «Барселону».

Нападающий появился на поле, когда на часах было 78:40. Спустя 35 секунд он открыл счет, получив передачу от и убежав один на один с вратарем « ».

Гиу является воспитанником «блауграны». 17-летний футболист уже попадал в заявку основной команды, но на поле в официальных матчах ни разу не появлялся.

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