«Титан» выиграл Медиалигу, сравняв счет на последней секунде в финале с «БроукБойз» Егорова и Райзена

Теги Волгоград-Арена Никита Кашаев Дмитрий Егоров контент Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Илья Давыдов ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

«Титан» победил «БроукБойз» в финале четвертого сезона Winline Медиалиги.

Первый гол в матче забил капитан «Броуков» Илья Давыдов. Однако полузащитник «Титана» Никита Кашаев сравнял в последней атаке уже по истечении чистого игрового времени.

Футболистам «Броуков» нужно было выбить мяч в аут, но Алишер Рахимов решил ударить по воротам и в итоге пробил в руки голкиперу Александру Шеплякову.

В Медиалиге чистое время, поэтому игра продолжилась. «Броукам» было нужно вывести мяч за пределы поля на чужой половине, однако «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Кашаева.

В серии буллиталити, которая сочетает буллиты и пенальти, «Титан» оказался сильнее (4:3).

Матч проходил на «Волгоград-Арене», на игре присутствовало более 15 тысяч зрителей. Перед матчем выступал рэпер Макан.

Команда бизнесмена и предпринимателя Александра Зуева впервые в своей истории выиграла медиафутбольный турнир.

«Титан» – любительская команда, основанная на базе ЛФК «Мегатитан» в 2014 году. В 2023-м она перешла в медиафутбол: в третьем сезоне МФЛ клуб вылетел в четвертьфинале.

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18 комментариев

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Nissan 0123
Я так угорал, когда Титан забил)) просто выбей в аут и ты чемпион, чувак в итоге захотел прославиться))
+33
0
+33
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А.Д.
Ответ Nissan 0123
Я так угорал, когда Титан забил)) просто выбей в аут и ты чемпион, чувак в итоге захотел прославиться))
ну он и "прославился "))
+18
0
+18
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bukvoed33
Ответ Vseznaika
главное не победа броуков с их "веселым" райзоном и душным е. справедливость
Да, неприятные личности. Ведут себя неадекватно
+14
0
+14
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Sekir
Что-то не так с этой командой, бб. Причем, футбол они показывают неплохой. Но владельцы е*бобо. Не жалко их
+13
0
+13
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Borillaz
Эгриси: Ауф!
Райзен: Ау!
Броуки: Ау-у-ут!

Карма. Бессердечная ж ты ...!)
+11
0
+11
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Константин Ловков
Ответ Sergeev55
не везёт, так не везёт Броукам
Это не про везение, это про гораздо более рациональное
+9
0
+9
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Vseznaika
главное не победа броуков с их "веселым" райзоном и душным е.
справедливость
+9
-1
+8
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dereds
Ну и отлично хоть меньше контента про этот бол будет на ютубе
+10
-4
+6
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Антон Савельев
Аут, аут, аут, аут, аут
+2
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Честный контроль
Видимо игроки ББ были заняты тем же, чем и их президент - написанием постов для колонки Заремы.
+1
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Nissan 0123
Ответ А.Д.
ну он и "прославился "))
наверное, не совсем так, как хотел изначально ))
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xj62jj4qtm
Ответ Sergeev55
не везёт, так не везёт Броукам
Справедливо, столько от них желчи и прочей ереси, в сравнении с Титаном. Но тут все субъективно и неоднозначно. Титан с победой, вива ЗУЕВ
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Дмитрий Воронцов
Ответ Sergeev55
не везёт, так не везёт Броукам
Это карма. С одной стороны мерзкий Маврин, с другой стороны Егоров и Райзен. Вторая чаша дерьма все же ой как перевешивает. Поэтому все справедливо.
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закрыт по беспределу
Теперь нужен триумф Титана в АПЛ
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Men77
Там же вроде 2 фаворита вечные были 2 дротс и еще кто то. Гегемония закончилась что ли?
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Константин Ловков
Ответ Men77
Там же вроде 2 фаворита вечные были 2 дротс и еще кто то. Гегемония закончилась что ли?
Еще в прошлом сезоне поменялся чемпион, 2drots в этот раз даже до полуфинала не дошли
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