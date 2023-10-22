«Титан» выиграл Медиалигу, сравняв счет на последней секунде в финале с «БроукБойз» Егорова и Райзена
«Титан» победил «БроукБойз» в финале четвертого сезона Winline Медиалиги.
Первый гол в матче забил капитан «Броуков» Илья Давыдов. Однако полузащитник «Титана» Никита Кашаев сравнял в последней атаке уже по истечении чистого игрового времени.
Футболистам «Броуков» нужно было выбить мяч в аут, но Алишер Рахимов решил ударить по воротам и в итоге пробил в руки голкиперу Александру Шеплякову.
В Медиалиге чистое время, поэтому игра продолжилась. «Броукам» было нужно вывести мяч за пределы поля на чужой половине, однако «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Кашаева.
В серии буллиталити, которая сочетает буллиты и пенальти, «Титан» оказался сильнее (4:3).
Матч проходил на «Волгоград-Арене», на игре присутствовало более 15 тысяч зрителей. Перед матчем выступал рэпер Макан.
Команда бизнесмена и предпринимателя Александра Зуева впервые в своей истории выиграла медиафутбольный турнир.
«Титан» – любительская команда, основанная на базе ЛФК «Мегатитан» в 2014 году. В 2023-м она перешла в медиафутбол: в третьем сезоне МФЛ клуб вылетел в четвертьфинале.
Райзен: Ау!
Броуки: Ау-у-ут!
Карма. Бессердечная ж ты ...!)
справедливость