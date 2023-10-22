«Титан» выиграл Медиалигу, сравняв счет на последней секунде в финале с «БроукБойз» Егорова и Райзена

«Титан» победил «БроукБойз» в финале четвертого сезона Winline Медиалиги.

Первый гол в матче забил капитан «Броуков» Илья Давыдов. Однако полузащитник « » Никита Кашаев сравнял в последней атаке уже по истечении чистого игрового времени.

Футболистам « » нужно было выбить мяч в аут, но Алишер Рахимов решил ударить по воротам и в итоге пробил в руки голкиперу Александру Шеплякову.

В Медиалиге чистое время, поэтому игра продолжилась. «Броукам» было нужно вывести мяч за пределы поля на чужой половине, однако «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Кашаева.

В серии буллиталити, которая сочетает буллиты и пенальти, «Титан» оказался сильнее (4:3).

Матч проходил на «Волгоград-Арене», на игре присутствовало более 15 тысяч зрителей. Перед матчем выступал рэпер Макан.

Команда бизнесмена и предпринимателя Александра Зуева впервые в своей истории выиграла медиафутбольный турнир.

«Титан» – любительская команда, основанная на базе ЛФК «Мегатитан» в 2014 году. В 2023-м она перешла в медиафутбол: в третьем сезоне МФЛ клуб вылетел в четвертьфинале.