«Барселона» до 1 очка сократила отставание от «Реала» в Ла Лиге. Они встретятся 28 октября
«Барселона» на одно очко отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны».
Команда Хави одолела «Атлетик» (1:0) в 10-м туре чемпионата Испании и сократила отставание от идущего на первой строчке «Реала». Мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (1:1)
На счету «блауграны» 24 очка. У «Реала» и «Жироны», разгромившей «Альмерию» (5:2), по 25 баллов.
Следует отметить, что 22 очка набрал «Атлетико», имеющий матч в запасе.
В следующем туре «Барселона» примет «Реал» – это произойдет 28 октября. «Жирона» 27-го встретится с «Сельтой».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Там и решим кто будет лидером 🔥
Выйти на поле и забить через 35 секунд - это очень сильно )
Надеюсь, на следующей неделе из лазарета вернутся игроки и будет качественное Эль Классико !
угу)
Страшно, да?)
Правильно, бойтесь.
И да, не бойтесь потерять первое место, рано или поздно вы всё равно его потеряете и в очередной раз проиграете чемпионство Барсе