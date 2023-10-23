«Барселона» до 1 очка сократила отставание от «Реала» в Ла Лиге. Они встретятся 28 октября

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«Барселона» на одно очко отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны».

Команда Хави одолела «Атлетик» (1:0) в 10-м туре чемпионата Испании и сократила отставание от идущего на первой строчке «Реала». Мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (1:1)

На счету «блауграны» 24 очка. У «Реала» и «Жироны», разгромившей «Альмерию» (5:2), по 25 баллов.

Следует отметить, что 22 очка набрал «Атлетико», имеющий матч в запасе.

В следующем туре «Барселона» примет «Реал» – это произойдет 28 октября. «Жирона» 27-го встретится с «Сельтой».

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49 комментариев

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Дзмітрый Фарботка
судя по составу Барселона Б в одном очке от Реала
+50
-3
+47
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BurBon
Это невероятно, с учетом этого бешенного графика, травм ключевых игроков и судей, которые украли 4 очка.
+40
-6
+34
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Улан Нурзаатбеков
Ответ fcb812
Ну что впереди Эль Классико Там и решим кто будет лидером 🔥
И тут ничья и в лидерах Жирона 😃
+31
0
+31
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Bazilic
Барсу уже дважды убили судьи, но она отстает всего на очко. Браво, Хави
+22
-5
+17
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andr d
Если бы не судейка в матче с Хетафе была бы на первом
+19
-5
+14
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Егор
Ответ andr d
Если бы не судейка в матче с Хетафе была бы на первом
Если бы гол чистейший не украли в матче с Гранадой, были бы ещё уверение на первом месте
+19
-5
+14
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fcb812
Ну что впереди Эль Классико
Там и решим кто будет лидером 🔥
+12
-3
+9
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Tristan...
Ответ fcb812
Ну что впереди Эль Классико Там и решим кто будет лидером 🔥
Жирона
+12
-3
+9
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andr d
Ответ Егор
Если бы гол чистейший не украли в матче с Гранадой, были бы ещё уверение на первом месте
Так-то да, но с Хетафе судья просто убил команду
+8
-2
+6
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инна витенберг
Даже при таком раскладе нельзя выпускать Ромео полное бревно.
+5
0
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Puyol Carles
Без Френки или Педри в полузащите будет тяжко. Все таки большая пропасть между основными и запасными, а это уже вопросы к Хави
+3
0
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Кирилл
Хави прям угадал с заменой на Гиу !
Выйти на поле и забить через 35 секунд - это очень сильно )

Надеюсь, на следующей неделе из лазарета вернутся игроки и будет качественное Эль Классико !
+7
-4
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BurBon
Ответ Кирилл
Хави прям угадал с заменой на Гиу ! Выйти на поле и забить через 35 секунд - это очень сильно ) Надеюсь, на следующей неделе из лазарета вернутся игроки и будет качественное Эль Классико !
"Выйти на поле и забить через 35 секунд - это очень сильно )" И опять в концовке 2 тайма, магия какая то на этом стадионе.
+3
-1
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Ллб
Ответ kaka10
Турнирная таблица: - 1й мадридский - 1й каталонский - 2й каталонский - 2й мадридский - 1й баскский - 2й баскский
Первый Мадридский сейчас Атлетико,фантазер, только недавно отвозили Реал в очном матче. Да и по потерянным не отстают от него.
+4
-3
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Егор
Ответ Гномович!
1-й мадридский vs 2-й каталонский
вообще-то играет Барса , а не Жирона, и с Реалом, а не Атлетико
+3
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Егор
Ответ Гномович!
знаю, поэтому и написал что 1-й мадридский vs 2-й каталонский...
Да где ты правильно написал😂, две ошибки, иди спи давай, в школу тебе завтра 🤣
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Puyol Carles
Ответ Iamliam
Я бы не сказал что это была главная проблема Барсы в матче АтлетикБ, Гюндоган, Ромеу и Гави были хороши. Барса просела в этой зоне после замены Ромеу в пользу атакующего Ямаля. Не хватило завершителя Левандовского, куча ударов мимо или во вратаря с убойных позиций.
Не сторонник увольнения Хави, но все таки третий год пошел. Команда более укомплектована и пора бы уже механизм налаживать. Пару тройка травм и нет слаженности, начинаются качели
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Егор
Ответ andr d
Так-то да, но с Хетафе судья просто убил команду
И именно тот же судья судил наш матч с Гранадой)
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ДЖИН
Держись мадридочка, порвут тебя в Барселоне...Лишь бы судейки Барсе игру не попортили своим мадритизмом.
+5
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Alejandro_27
Очень нужны хоть кто-то из травмированных на поле, но верим в лучшее, Хави играет детским садом всё-таки, удачи
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Егор
Ответ Bazilic
Барсу уже дважды убили судьи, но она отстает всего на очко. Браво, Хави
А нам всё доказывают, что его надо уволить)
угу)
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Гномович!
Ответ Егор
вообще-то играет Барса , а не Жирона, и с Реалом, а не Атлетико
знаю, поэтому и написал что 1-й мадридский vs 2-й каталонский...
+1
-1
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Егор
Ответ ДЖИН
Держись мадридочка, порвут тебя в Барселоне...Лишь бы судейки Барсе игру не попортили своим мадритизмом.
Спокойно можно повторить сценарий прошлого Классико на Камп Ноу в розыгрыше ЛаЛиги)
+3
-3
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Верховный Лорд
Ответ Егор
Почему такая тишина от маргарина?) Страшно, да?) Правильно, бойтесь. И да, не бойтесь потерять первое место, рано или поздно вы всё равно его потеряете и в очередной раз проиграете чемпионство Барсе
Хорошо, что ты пропадешь на следующей неделе, когда повторится результат последнего официального класико на спотифай арене
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Bazilic
Ответ kaka10
Турнирная таблица: - 1й мадридский - 1й каталонский - 2й каталонский - 2й мадридский - 1й баскский - 2й баскский
Завтра мадридские местами поменяются
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Алексей Иванов
Ответ Ебздрогыч
Кто следит за Ла Лигой - что в этом сезоне творит Жирона? Почему она в таком порядке?
типичные выскочки) закончат сезон где нибудь в середине
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6qf2qchxxk
Ответ Ебздрогыч
Кто следит за Ла Лигой - что в этом сезоне творит Жирона? Почему она в таком порядке?
Ребята организованны и кураж поймали со старта чемпионата, к весне скатится ниже топ 4
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Дороф
Ответ ljolik888
Впереди Шахтёр и сначала надо там добыть победу !
Шутишь? Это уже абсолютная классика, когда какая-либо украинская команда поднимает лапки кверху перед Барсой/Реалом в преддверии Эль-Классико.
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ljolik888
Ответ fcb812
Ну что впереди Эль Классико Там и решим кто будет лидером 🔥
Впереди Шахтёр и сначала надо там добыть победу !
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XavIniesta2008-2015
Очень тяжко без травмированных. Только надежда на то, что Педри, Лёва и Рафинья будут готовы к Классико
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ДЖИН
Атлетико 3 гола отгрузил второму мадридскому, о чем разговор. 🤣🤣🤣 мадритизм слабенький на память.
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Number_2
Уважаемые фанаты, Эль-Класико пишется с одной «С»!
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Егор
Почему такая тишина от маргарина?)
Страшно, да?)
Правильно, бойтесь.
И да, не бойтесь потерять первое место, рано или поздно вы всё равно его потеряете и в очередной раз проиграете чемпионство Барсе
+3
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Kaloyan Yalamov
Вообще-то четыре команды идут ноздря в ноздрю, если посчитать что у Атлетико и игра в запасе. Давно такого не было, и тем более в лидерах Жирона. 😯
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