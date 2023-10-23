«Барселона» до 1 очка сократила отставание от «Реала» в Ла Лиге. Они встретятся 28 октября

«Барселона» на одно очко отстает от лидирующих «Реала» и «Жироны».

Команда Хави одолела «Атлетик» (1:0) в 10-м туре чемпионата и сократила отставание от идущего на первой строчке « ». Мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (1:1)

На счету «блауграны» 24 очка. У «Реала» и «Жироны», разгромившей «Альмерию» (5:2), по 25 баллов.

Следует отметить, что 22 очка набрал « », имеющий матч в запасе.

В следующем туре « » примет «Реал» – это произойдет 28 октября. « » 27-го встретится с «Сельтой».

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