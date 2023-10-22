Тиав получил красную за фол последней надежды, свалив Кина в 1-м тайме матча «Милан» – «Ювентус»
«Милан» остался в меньшинстве в первом тайме игры с «Ювентусом».
На 41-й минуте защитник Малик Тиав, проиграв борьбу форварду Мойзе Кину недалеко от своей штрафной, схватил соперника за футболку и вынудил того упасть на газон.
Главный судья Маурицио Мариани показал футболисту «россонери» красную карточку.
В текущем сезоне Тиав провел в Серии А 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Не умоляю исторические заслуги Юве, я про конкретно сейчас.