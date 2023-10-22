Тиав получил красную за фол последней надежды, свалив Кина в 1-м тайме матча «Милан» – «Ювентус»

«Милан» остался в меньшинстве в первом тайме игры с «Ювентусом».

На 41-й минуте защитник , проиграв борьбу форварду недалеко от своей штрафной, схватил соперника за футболку и вынудил того упасть на газон.

Главный судья Маурицио Мариани показал футболисту «россонери» красную карточку.

В текущем сезоне Тиав провел в Серии А 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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