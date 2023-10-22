Тиав получил красную за фол последней надежды, свалив Кина в 1-м тайме матча «Милан» – «Ювентус»

Теги Милан Ювентус серия А Италия дисквалификации судьи Маурицио Мариани Мойзе Кин Малик Тиав Футбол

«Милан» остался в меньшинстве в первом тайме игры с «Ювентусом».

На 41-й минуте защитник Малик Тиав, проиграв борьбу форварду Мойзе Кину недалеко от своей штрафной, схватил соперника за футболку и вынудил того упасть на газон.

Главный судья Маурицио Мариани показал футболисту «россонери» красную карточку.

В текущем сезоне Тиав провел в Серии А 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Mykytka
Увы, но красная заслуженная. Кин один возит Милан. Надо Пиоли что-то срочно придумывать, можно и в 10 выигрывать, но будет очень сложно…
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Buharoid
Кин очень хорош. Настоящая первобытная необузданная мускулистая чёрная мощь.
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ForzaGandzasar
Думаю, что ничего не понятно в этой игре, так еще больше шансов будет у Леао удачно контратаковать Юве.
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Kubinec_
Кин даже в пустые бы не забил, но Тиав об этом не знает походу
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Прогресс Восточной конференции
Ответ Mykytka
Увы, но красная заслуженная. Кин один возит Милан. Надо Пиоли что-то срочно придумывать, можно и в 10 выигрывать, но будет очень сложно…
На 30-ой минуте у всего Ювентуса было 66 пасов. У Кина едва ли там пять касаний набралось
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juventus
Вот выход Кьезы,а значит надежда на некую активность а атаке.Но в лю ом случае страх от Аллегри играть в атаку вызывает вопросы.
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Mykytka
Ответ juventus
позор в первую очередь Аллегри,так пассивно и безидейно играть против Милана ещё постараться надо уч тывая что нас не ждёт евронеделя.
Ну команды сейчас все равно на разных уровнях, как ни крути.
Не умоляю исторические заслуги Юве, я про конкретно сейчас.
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Mykytka
Ответ juventus
все верно,но у нас нет матча посреди недели и нет Кьезы,но есть Аллегри,а значит у Милана есть шанс и очень большой,а нам с сожалением слушать "о трудностях команды".Несмотря на гол Локателли.
Да Милан не может ничего сделать, увы. Леао песни сочиняет бегает наверное. Все в … ногах Юве. Можно забить второй и закрыть игру.
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juventus
Ответ Mykytka
Да Милан не может ничего сделать, увы. Леао песни сочиняет бегает наверное. Все в … ногах Юве. Можно забить второй и закрыть игру.
не теперешний Юве,увы 😒
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Mykytka
Ответ juventus
не теперешний Юве,увы 😒
Когда-нибудь Аллегри уйдет и снова Ювентус будет бороться за высшие награды.
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juventus
Ответ Mykytka
Когда-нибудь Аллегри уйдет и снова Ювентус будет бороться за высшие награды.
когда нибудь,пока смотрим некую суету на поле.
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Roman Betenya
Ответ Голубая Эскадра
Тиав? Почему тогда не Зиав, «Тн» все таки читается как «З». Малик Тшау он, ТШАУ…
"Th" не читается как "з".
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Биомеханоид
Ответ Голубая Эскадра
Тиав? Почему тогда не Зиав, «Тн» все таки читается как «З». Малик Тшау он, ТШАУ…
Куча различных Тиагу передаёт тебе привет
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