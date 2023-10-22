Лилиан Тюрам: «Мир строился на превосходстве белых столетиями. На выступлениях я спрашиваю: «Кто хочет, чтобы к нему относились как к чернокожему?» Никто не поднимает руку»

Теги Лилиан Тюрам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция дискриминация Футбол

Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма.

«У меня сложилось впечатление, что мы говорим о расизме поверхностно. Как будто это индивидуальное явление, касающееся «нехороших» людей. Нет, это политическая идеология с исторической глубиной!

На протяжении столетий мир строился на превосходстве белых, и все это знают.

Доказательство тому – когда я выступаю публично (Тюрам от лица своего фонда по борьбе с расизмом ведет беседы в школах, читает лекции в университетах, сотрудничает с музеями – Sports.ru), я задаю простой вопрос: «Кто здесь хотел бы, чтобы к нему относились так, как относятся в обществе к чернокожим людям? Никто не поднимает руку», – сказал экс-футболист сборной Франции в интервью Le Monde.

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84 комментария

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Квадратное личико
К чернокожему в какой период? Если года до 1970, то согласен. Если к современному - только за. Творишь, что хочешь, переезжаешь в практически любую европейскую страну, там тебе платят пособие по безработице, сбиваешься в банды с такими же, как ты, создаёшь с ними гетто, наводишь ужас на местных, а если натворишь каких-то криминальных дел, то кричи о расизме и строй из себя жертву.
Profit.
+132
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Кан и Баллак сидят в баре
Потом я спросил: "Кто хотел бы вернуться в Африку и там играть в футбол за коробку бананов,где нету этих ужасных белых? Никто не поднимает руку..."
+79
-2
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David Aprasidze
Мир строился белыми
+69
-8
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Pelerin
К китайцам лучше относятся? А их не так уж мало во Франции или США. Что-то не слышал таких речей от них... молча фигачат и не ноют. Лет через 100 потомки Лилиана будут рассказывать про китайский заговор.
+39
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Хватит ныть уже. Никто никого уже не угнетает по признаку расы.
+29
-1
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Рашпель793
Почему азиаты не ноют как чёрные? Почему азиаты имеют огромную историю с великими государствами, достижениями и сейчас плюс-минус все развиты и в целом живут достойно?
У чёрных есть континент свой, хорошо они живут? Развиваются? Процветают? Или мочат друг друга живя в нищете?
Может всё-таки стоит задуматься, что и в вас что-то не так? Того расизма повального, что был раньше уже давно нет, уже на блюдечке им всё подают, а им лишь бы в каких-нибудь беспорядках супермаркеты погромить и телеки своровать. При этом до сих пор ноют о том, что их принижают за цвет кожи.
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Writer 1
Открытие новых источников энергии (пар, уголь и т.д) Банковская система в современном виде, понятие "Свобода" личности- все это дары Западной цивилизации и они привели к прогрессу человечества в последние пару веков, которую вы пытаетесь уничтожить, ни в одной другой цивилизации нету одновременно столько достижений, а их приподносят как равные Западной. Учи базу, Маркус (Поправка, Лилиан)
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kazus
При всём уважении к чёрным, не знаю не одну страну, где бы хорошо негры жили без предводительства белых
+16
-2
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David Aprasidze
Ответ marsover
Ну так если веками грабить, насиловать, убивать, ставить диктаторов, провоцировать гражданские, выкачивать ресурсы и прочие прелести, то с чего они вдруг должны сделать качественный скачок?
Европейцы и друг друга веками грабили, убивали, провоцировали гражданские и мировые войны, которые прошлись по Европе. Но это не помешало им...
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unreality
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хватит ныть уже. Никто никого уже не угнетает по признаку расы.
Без десятка плетей он не поймёт 😎
+14
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Слончик
Что ж ты за Францию выступал, страдалец? Поехал бы в свою Гану или Гвинею, там бы речи толкал. Или стать ЧЕ и ЧМ было интереснее?
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Michael Scott
Ответ marsover
Ну так если веками грабить, насиловать, убивать, ставить диктаторов, провоцировать гражданские, выкачивать ресурсы и прочие прелести, то с чего они вдруг должны сделать качественный скачок?
Почему европейцы, которые веками грабились и контролировались Карфагеном, Римом, Арабским Халифатом, сделали качественный скачок?

Почему "азиатские тигры" – Южная Корея, Сингапур – бывшие ранее колониями европейских и других азиатских государств, сделали скачок?
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Michael Scott
Всю woke-риторику про "превосходство белых", "институциональный расизм", "привилегии" придумали белые. Демократическая партия США – белые. Розовая профессура – белые.

Таким образом, разоблачение "white supremacy" = укрепление "white supremacy".
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Люблю Марго Робби
Негры главные рассисты
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Итачи Учиха
Да кому вы нужны сейчас? Исключительно за счёт своего происхождения получаете уйму социальных выплат, квот на трудоустройство, устраиваются программы интеграции. С такими темпами через 3-4 года на западе уже будете иметь больше прав, чем коренные европейцы.
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catcher69
расскажите уже этому тюраму что в рабство негров продавали сами негры такова была традиция народов золотого берега и прочих народов чёрной африки побеждённые враги переходили в полное ан...е владение к победителям и те делали с ними всякие неприятные вещи где наиболее сильных и молодых продавали белым....
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David Aprasidze
Ответ Michael Scott
Всю woke-риторику про "превосходство белых", "институциональный расизм", "привилегии" придумали белые. Демократическая партия США – белые. Розовая профессура – белые. Таким образом, разоблачение "white supremacy" = укрепление "white supremacy".
Как феминизм - мужики.
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Женя Дерунов
Ответ tull
Так может не стоит грабить их страны, а темнокожее население в своей стране обучать и давать работу.
а они хотят обучаться и работать?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Writer 1
Открытие новых источников энергии (пар, уголь и т.д) Банковская система в современном виде, понятие "Свобода" личности- все это дары Западной цивилизации и они привели к прогрессу человечества в последние пару веков, которую вы пытаетесь уничтожить, ни в одной другой цивилизации нету одновременно столько достижений, а их приподносят как равные Западной. Учи базу, Маркус (Поправка, Лилиан)
Он Лилиан
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ARAMIS777
Как-же они задолбали.
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Алекс 777
Ответ Pelerin
К китайцам лучше относятся? А их не так уж мало во Франции или США. Что-то не слышал таких речей от них... молча фигачат и не ноют. Лет через 100 потомки Лилиана будут рассказывать про китайский заговор.
С тем же успехом мог спросить про 50% наций в мире. А как к Афганцам, Пакистанцем, Полистинцем, Евреям, Русским, Таджикам, Мексиканцам, Албанцам, и т д
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Антон Фалафель
Тюрам наоборот должен петь: Я негр и мне повезло, я негр всем белым на зло! Но он ноет сидя на чемоданах с миллионами.
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seppblatter@mail.ru
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хватит ныть уже. Никто никого уже не угнетает по признаку расы.
Так и раньше не угнетали по признаку рассы)) это превосходство оформили в Германии в 20 веке. У кого технологии, тот и угнетал. Что сделали первым делом черные, когда вернулись из США в Африку в 19 веке в организованную для них Либерию? Именно, заимели рабов) и сейчас в той же Мавритании их около 600 тысяч! Белых там не наблюдается)
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Lionel Van Damme
А кто этот мир для белых строил? Инопланетяне? Белые строили? А что строили черные?
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astz
Ответ Pelerin
К китайцам лучше относятся? А их не так уж мало во Франции или США. Что-то не слышал таких речей от них... молча фигачат и не ноют. Лет через 100 потомки Лилиана будут рассказывать про китайский заговор.
Потому что китайцы объединяли страну, а негры в Африке только и воюют, а потом едут эти тупоголовые и начинают тут ныть. Причем миллионеры, простых негров все устраивает: пособия, никто не трогает, творят беспредел и т.д.
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Kirkorofff
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Потом я спросил: "Кто хотел бы вернуться в Африку и там играть в футбол за коробку бананов,где нету этих ужасных белых? Никто не поднимает руку..."
Ахах
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Bayern2004
Можно посмотреть на то,что собой представляла Родезия до 1979 года,и чем стало современное Зимбабве.
Ну заодно почитать о том как негры забивали на мясо коров белых фермеров дающих до 40 л молока в день и захватывали их земли в ЮАР,после отмены политики "апартеида".
И как "расцвела" ЮАР под руководством негров.
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oliknep
раньше к чернокожим относился нейтрально, я просто по жизни с ними не пересекался. сейчас , за всеми этими разговорами, они меня начинают бесить. скоро я буду негров ненавидеть.....
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Alex Rhea
Ответ Otabek Ismatov
Но первый человек Разумный Homo Sapiens был из Африки
Предполагается, что он был белым. У высших приматов, например, шимпанзе кожа белая (а шимпанзе и человек сравнительно недавно имели общих предков). А чёрная кожа уже более поздняя адаптация.
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Леонид Матросов
Че хочет в итоге этот Француз?
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Сикарио
Дебил. За Барселону кстати играл.
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alisa dvoikina
Хорошо хоть в футбол беднягам играть позволяют, миллионы зарабатывать
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unreality
Ну вам до какого-то времени никто не мешал построить в Африке что угодно. Да и потом, самыми ярыми работорговцами внезапно были сами чёрные.
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Семён Жуйло
А 40000 назад люди жили в пещерах. Когда я спрашиваю: Кто хочет жить в пещерах? Никто не поднимает руку. Более того, 30 лет назад не было интернета. Кто хочет жить без интернета. И опять никто не поднимает руку.
Все меняется, дорогой Лилиан. В том числе и отношение к чернокожим. Расизм - это как раз обращать внимание на разницу в цвете кожи, и только. А у вас, у таких борцов, принцип - черный хороший, а белый не очень. Надо заставить белых любить и уважать всех черных, не особо разбираясь, что он за человек.
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Антоша Спирин
Самое интересно - он очевидно верит в ту пургу, которую несет. Во как сознание можно зашорить. Интересно, сколько минут длится его выступление - сказать, что все белые плохие и они унижают этих, ну, слово на букву ч. - это секунд 30 со всеми бе и ме. А дальше - он что, пошел по личностям?
Кения - Село такое то - дом на горе - Абе Буква - хаааароший человек, ну и тд.
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catcher69
Ответ Taddy Brain
Нэгрыы всегда не при чем)
времена были такие тогда так было принято но очень многие не могут этого понять и смотрят на всё что было в прошлом с точки зрения современной либеральнофашистской морали...
это он ще наверное не знает нравов повседневной сексуальной жизни античной "греции" ))))))))
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marsover
Ответ Рашпель793
а почему белые угнетатели такого массово не сделали с азиатами?
Изучайте опиумные войны, когда население Китая сажали на опиум.
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Трент Резнор
Пока Обама продолжает гадить в российских подъездах ничего не изменится
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ unreality
Без десятка плетей он не поймёт 😎
Зачем плеть? Посмотрел хотя-бы на миграцию в Европу и меняющийся расовый состав США.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Трент Резнор
Косметичку потерял?
Да, верни
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O S
Ответ Lionel Van Damme
А кто этот мир для белых строил? Инопланетяне? Белые строили? А что строили черные?
баскетбол и американ футбол
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Лев Бродский
Ответ Pelerin
К китайцам лучше относятся? А их не так уж мало во Франции или США. Что-то не слышал таких речей от них... молча фигачат и не ноют. Лет через 100 потомки Лилиана будут рассказывать про китайский заговор.
от кого из китайцев ты можешь услышать такую речь? Среди черных публичных популярных личностей хватает, поэтому их голос слышен. А ты много знаешь китайцев у которых есть вес и слово в публичном поле?
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Otabek Ismatov
Чернокожего реально только чернокожий поймет..
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leon01
Я бы хотел чтобы ко мне относились как к Леброну
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O S
Ответ kazus
При всём уважении к чёрным, не знаю не одну страну, где бы хорошо негры жили без предводительства белых
jamaika brat
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СержМиранэн
Ответ Квадратное личико
К чернокожему в какой период? Если года до 1970, то согласен. Если к современному - только за. Творишь, что хочешь, переезжаешь в практически любую европейскую страну, там тебе платят пособие по безработице, сбиваешься в банды с такими же, как ты, создаёшь с ними гетто, наводишь ужас на местных, а если натворишь каких-то криминальных дел, то кричи о расизме и строй из себя жертву. Profit.
Для тебя жизнь в гетто в составе банды , наводящей ужас , даже если и безнаказанно, это - круто ??? Мдааааа, как сказал Лермонтов ( погугли, кстати , это не блогер ): " Печально я гляжу на наше поколенье. Его грядущее иль пусто иль темно "
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Костя Кот
Ответ Квадратное личико
К чернокожему в какой период? Если года до 1970, то согласен. Если к современному - только за. Творишь, что хочешь, переезжаешь в практически любую европейскую страну, там тебе платят пособие по безработице, сбиваешься в банды с такими же, как ты, создаёшь с ними гетто, наводишь ужас на местных, а если натворишь каких-то криминальных дел, то кричи о расизме и строй из себя жертву. Profit.
🤌
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Женя Дерунов
Ответ Eduard Rastryopin
И к чему же это адаптировалась светлая кожа переселявшихся из африканских пустынь в северные леса Хомо сапиенсов,что вдруг светлокожие люди потемнели?
ладно кожа, но люди из теплых стран, где море еды переселились на север, где ледники были...это уже звучит как прикол.
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Michael Scott
Ответ marsover
Потому что нужно учить историю. И если уже упоминаете азиатское экономическое чудо, то изучайте досконально как эти страны включались в товарооборот западного мира, куда Африку допускали только на правах сырьевого придатка. Какой Европа сделала качественный скачок в период когда ее грабили? Например османы или там средние века. Европа, на тот момент это переферия мира, центр которой был слсредоточен в Китае и Азии. Становление Европы пришлось на период великих географических открытий и активной колонизации, которая продлилась до 20-го века.
Обычно на необходимость "изучать историю" указывают именно те, кто её не знает.

И как же азиатские страны включались в товарооборот западного мира? Южной Корее Samsung принесли американцы на блюдечке с голубой каёмочкой, назло СССР, да? 🙂

Европа сама себя "грабила" непрерывно. И качественный скачок там происходил не только "когда", но и вследствие этих процессов – как, например, было с Реформацией и Тридцатилетней войной.

Африке никто не запрещает модернизироваться. Её нынешнее состояние – это результат постколониального ресентимента.
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marsover
Ответ Рашпель793
ну и? А сейчас где китайцы?
Так изучайте историю Китая, единого государства, с кем дружили, кто за них встревал. И изучайте историю африканских государств, которых куча, может поймете почему так получилось.
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