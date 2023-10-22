Лилиан Тюрам: «Мир строился на превосходстве белых столетиями. На выступлениях я спрашиваю: «Кто хочет, чтобы к нему относились как к чернокожему?» Никто не поднимает руку»

Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма.

«У меня сложилось впечатление, что мы говорим о расизме поверхностно. Как будто это индивидуальное явление, касающееся «нехороших» людей. Нет, это политическая идеология с исторической глубиной!

На протяжении столетий мир строился на превосходстве белых, и все это знают.

Доказательство тому – когда я выступаю публично (Тюрам от лица своего фонда по борьбе с расизмом ведет беседы в школах, читает лекции в университетах, сотрудничает с музеями – Sports.ru), я задаю простой вопрос: «Кто здесь хотел бы, чтобы к нему относились так, как относятся в обществе к чернокожим людям? Никто не поднимает руку», – сказал экс-футболист сборной Франции в интервью Le Monde.

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