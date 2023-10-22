Лилиан Тюрам: «Мир строился на превосходстве белых столетиями. На выступлениях я спрашиваю: «Кто хочет, чтобы к нему относились как к чернокожему?» Никто не поднимает руку»
Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма.
«У меня сложилось впечатление, что мы говорим о расизме поверхностно. Как будто это индивидуальное явление, касающееся «нехороших» людей. Нет, это политическая идеология с исторической глубиной!
На протяжении столетий мир строился на превосходстве белых, и все это знают.
Доказательство тому – когда я выступаю публично (Тюрам от лица своего фонда по борьбе с расизмом ведет беседы в школах, читает лекции в университетах, сотрудничает с музеями – Sports.ru), я задаю простой вопрос: «Кто здесь хотел бы, чтобы к нему относились так, как относятся в обществе к чернокожим людям? Никто не поднимает руку», – сказал экс-футболист сборной Франции в интервью Le Monde.
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Profit.
У чёрных есть континент свой, хорошо они живут? Развиваются? Процветают? Или мочат друг друга живя в нищете?
Может всё-таки стоит задуматься, что и в вас что-то не так? Того расизма повального, что был раньше уже давно нет, уже на блюдечке им всё подают, а им лишь бы в каких-нибудь беспорядках супермаркеты погромить и телеки своровать. При этом до сих пор ноют о том, что их принижают за цвет кожи.
Почему "азиатские тигры" – Южная Корея, Сингапур – бывшие ранее колониями европейских и других азиатских государств, сделали скачок?
Таким образом, разоблачение "white supremacy" = укрепление "white supremacy".
Ну заодно почитать о том как негры забивали на мясо коров белых фермеров дающих до 40 л молока в день и захватывали их земли в ЮАР,после отмены политики "апартеида".
И как "расцвела" ЮАР под руководством негров.
Все меняется, дорогой Лилиан. В том числе и отношение к чернокожим. Расизм - это как раз обращать внимание на разницу в цвете кожи, и только. А у вас, у таких борцов, принцип - черный хороший, а белый не очень. Надо заставить белых любить и уважать всех черных, не особо разбираясь, что он за человек.
Кения - Село такое то - дом на горе - Абе Буква - хаааароший человек, ну и тд.
это он ще наверное не знает нравов повседневной сексуальной жизни античной "греции" ))))))))
И как же азиатские страны включались в товарооборот западного мира? Южной Корее Samsung принесли американцы на блюдечке с голубой каёмочкой, назло СССР, да? 🙂
Европа сама себя "грабила" непрерывно. И качественный скачок там происходил не только "когда", но и вследствие этих процессов – как, например, было с Реформацией и Тридцатилетней войной.
Африке никто не запрещает модернизироваться. Её нынешнее состояние – это результат постколониального ресентимента.