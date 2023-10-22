Александр Мостовой: «Проблема арбитров РПЛ – никогда не играли в футбол. Следует выбирать из адекватных игроков, а не брать кого попало»
Александр Мостовой назвал проблему арбитров в российском футболе.
«Спартак» победил «Пари НН» (2:0) в матче Мир РПЛ.
«Перед удалением Гоцука был фол со стороны игрока «Спартака». Но важно понять, что такие ошибки со стороны судей происходят постоянно.
Я не понимаю, почему не берут арбитров среди бывших футболистов. Следует доверить эту роль тем, кто играл в футбол.
Футболист завершает карьеру примерно в 35 лет – это отличный возраст, чтобы обучиться и начать работать арбитром.
Впрочем, следует выбирать из адекватных игроков, которые отличались умными действиями на поле, а не брать кого попало.
Вчера человеку чуть ногу не сломали в матче «Факела» и «Оренбурга». Повезло, что не было тяжелой травмы.
Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Врач плохо вылечил футболиста - он никогда не играл в футбол.
Болельщики много требуют от тренера - они никогда не играли в футбол.
Агроном вырастил плохую траву на стадионе - он никогда не играл в футбол.
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"Проблема РПЛ в том, что никто из болельщиков не играл в футбол, как я!" Мостовой.