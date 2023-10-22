Александр Мостовой: «Проблема арбитров РПЛ – никогда не играли в футбол. Следует выбирать из адекватных игроков, а не брать кого попало»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Пари НН Футбол

Александр Мостовой назвал проблему арбитров в российском футболе.

«Спартак» победил «Пари НН» (2:0) в матче Мир РПЛ.

«Перед удалением Гоцука был фол со стороны игрока «Спартака». Но важно понять, что такие ошибки со стороны судей происходят постоянно.

Я не понимаю, почему не берут арбитров среди бывших футболистов. Следует доверить эту роль тем, кто играл в футбол.

Футболист завершает карьеру примерно в 35 лет – это отличный возраст, чтобы обучиться и начать работать арбитром.

Впрочем, следует выбирать из адекватных игроков, которые отличались умными действиями на поле, а не брать кого попало.

Вчера человеку чуть ногу не сломали в матче «Факела» и «Оренбурга». Повезло, что не было тяжелой травмы.

Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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121 комментарий

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ПравдоРуб
Мне кажется все беды этого мира от того что многие не играли в футбол
+256
-3
+253
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Сергей Ефимов
Болельщикам тоже на футбол нельзя, потому что они не играли в футбол.
+178
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+177
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RMCF
Мне кажется он уже угорает
+88
-4
+84
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Pok_Toholo
Ответ ПравдоРуб
Мне кажется все беды этого мира от того что многие не играли в футбол
На высочайшем уровне
+62
0
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KaPZeN43
Ответ ПравдоРуб
Мне кажется все беды этого мира от того что многие не играли в футбол
А вдруг Мостовой прав? Если бы все политики играли в футбол, глядишь, был бы мир во всем мире. А так... Ну сами видите
+51
-3
+48
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dmank
В футболисты, в общем-то, тоже нужно брать только бывших футболистов. По какому праву человек в футбол играет, если он в футбол не играл?
+41
-1
+40
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gusilebedi
Почему вы думаете , что Мостовой уже просто прикалывается ? Почему никто не принимает факт о том, что процентов 90 футболистов просто глупы в виду отсутствия образования из-за тренировок с детства и отсутствия желания развиваться в моменте , когда в спорте есть успехи и деньги .
+33
-1
+32
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Radik_2.0
Ответ Сергей Ефимов
Болельщикам тоже на футбол нельзя, потому что они не играли в футбол.
не смотри футбол, если не играл в футбол. не комментируй новости на спортсе , если не играл в футбол и тд
+25
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TRUMAN88
Ответ RMCF
Мне кажется он уже угорает
А мне кажется он бухает
+22
-4
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Кирилл Смирнов
Я понял принцип. это универсальный ответ.
Врач плохо вылечил футболиста - он никогда не играл в футбол.
Болельщики много требуют от тренера - они никогда не играли в футбол.
Агроном вырастил плохую траву на стадионе - он никогда не играл в футбол.
Ждем новых новостей
+18
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Dizzod
Ответ ПравдоРуб
Мне кажется все беды этого мира от того что многие не играли в футбол
да, хоккеисты явно не справляются
+16
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superbro
Проблема Мостового - голова
+9
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Roman Roman
Ответ TRUMAN88
А мне кажется он бухает
одно другому не мешает
+8
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Victor Efremoff
Мостовой:"Проблема руководства РФС - никогда не играли в футбол"
+7
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Пользователь Huawei
Ответ gusilebedi
Почему вы думаете , что Мостовой уже просто прикалывается ? Почему никто не принимает факт о том, что процентов 90 футболистов просто глупы в виду отсутствия образования из-за тренировок с детства и отсутствия желания развиваться в моменте , когда в спорте есть успехи и деньги .
Я думаю, потомучто даже не очень умные люди не могут в вопросе на разные темы утверждать одно и тоже.
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ТТД Бубнова
Ответ Кондитер
Я в лфл гонял , мне можно смотреть футбол?
Лфл и смотри )
+5
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Кондитер
Ответ Radik_2.0
не смотри футбол, если не играл в футбол. не комментируй новости на спортсе , если не играл в футбол и тд
Я в лфл гонял , мне можно смотреть футбол?
+6
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фахитос
почему газон плохой-агроном в футбол не играл
+4
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Dizzod
Ответ dmank
В футболисты, в общем-то, тоже нужно брать только бывших футболистов. По какому праву человек в футбол играет, если он в футбол не играл?
и что бы в еврокубках играли только те кто с опытом в еврокубках
+4
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circassian*
Ответ ПравдоРуб
Мне кажется все беды этого мира от того что многие не играли в футбол
Если б Шойгу умел чеканить мячик хотя бы раз 40, уже давно Лондон, Париж и Вашингтон были бы русскими!
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catcher69
Ответ Mixos Demid
Проблема врачей - они никогда не играли в футбол на высоком уровне. Хирургов нужно набирать только из бывших футболистов.
не так жы...хирургов надо набирать из бывших больных....
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catcher69
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
чеканить надо уметь в первую очередь, остальное по жизни как то приложиться:)))
золотые слова...кто не чеканит тот и жизнь не знает !!!!!!!!!!!!!
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madaev
Ответ gusilebedi
Почему вы думаете , что Мостовой уже просто прикалывается ? Почему никто не принимает факт о том, что процентов 90 футболистов просто глупы в виду отсутствия образования из-за тренировок с детства и отсутствия желания развиваться в моменте , когда в спорте есть успехи и деньги .
А типо в других сферах люди не глупы ?
+4
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Олег Ивакин
Через один год...
"Проблема РПЛ в том, что никто из болельщиков не играл в футбол, как я!" Мостовой.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
чеканить надо уметь в первую очередь, остальное по жизни как то приложиться:)))
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Kiga
его эта фраза уже порядком бесить начинает
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Psicho
Александр Мостовой: «Проблема президента России – никогда не играли в футбол.»
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Торт Спартак
Ответ superpab
Критерии для арбитра ФИФА/тренера с лицензией Pro по Мостовому: 1. Уметь начеканить мяч хотя бы 100 раз 2. Из бывших футболистов 3. Адекватность
Боюсь, что сам Мостовой не по всем критериям проходит.)
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T622222
Ответ superbro
Проблема Мостового - голова
Большая проблема - ее отсутствие 🤣
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salnikov
Проблема нашего правительства - они никогда не играли в футбол
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spartanec25
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!"(с)
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zanuda59
Санёк понял, что в тренеры ему не пролезть, теперь в арбитры метит. Далее в администраторы, а в итоге в сторожа. Там он всем заезжающим на базу покажет, как он щеканнить может.
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Виктор Войнов
Понял что тренером не возьмут, даже если диплом получит ? Подготавливает запасной плацдарм?
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Максим 1986
Мост взял методичку Бубнова и довел ее до максимального гротеска
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ИглесиасХулио
Все таки он болен
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Тимур Рашитович
Саша переходит на новый уровень)
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catcher69
Ответ dmank
В футболисты, в общем-то, тоже нужно брать только бывших футболистов. По какому праву человек в футбол играет, если он в футбол не играл?
точно !!!!!!!!!!!!!!!
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madaev
Ответ gusilebedi
А мы на сайте , где обсуждают все профессии ?)
Мы на сайте где обсуждают всё
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Gutalin
Проблема депутатов в России - они никогда не играли в футбол. Проблема президента России - он никогда не играл в футбол. Футбол - школа жизни.
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Константин Лобандиевский
Как он заколебал...
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АРТУР АЛИЕВ
Демографический кризис в России из-за того, что наши мужики не играли в футбол. Голы забивать не умеют
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Кеды и бутса
Он так скоро и про Верхного скажет, что тот в футбол не играл...
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Evgen1979Orel
Эх, если б и большинство руководителей нашей страны играли в футбол, то давно бы были впереди планеты всей)))
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Торт Спартак
Ответ zanuda59
Санёк понял, что в тренеры ему не пролезть, теперь в арбитры метит. Далее в администраторы, а в итоге в сторожа. Там он всем заезжающим на базу покажет, как он щеканнить может.
У него не получится быть сторожем, ведь он никогда ничего не охранял. Нельзя брать в сторожей кого попало.
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umar009
Ответ Кондитер
Я в лфл гонял , мне можно смотреть футбол?
Только лфл можно
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Денис Ширинов
Узколобый мужик конечно
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Игорь Деньгин
та как ты уже достал... со своим "не играли в футбол"
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Oleg Olegov
Проблема Лишнего человека в русской литературе в том, что он никогда не играл в футбол.
+2
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ReneHoseman
Ответ Зубы Дзюбы
А сам чего в арбитры не пошёл? Ах да, бумажка ...
неохота было учиться
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haymaker
Ответ Из Парижа с любовью
Дорогой царь остановитесь уже пожалуйста. Даже экспертница так часто о Зените не думает, как вы о том, что кто-то, где-то не играл .
Не мешайте, человек работу решил найти наконец. Ищет, где бы его единственная достойная строчка в резюме пригодилась.
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