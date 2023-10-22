«В России это желтая карточка🤦♂️». Мантуан показал порез во всю голень после игры «Зенита» с «Крыльями»
Густаво Мантуан недоволен судейством в Мир РПЛ.
Сегодня полузащитник «Зенита» получил рассечение голени после столкновения с хавбеком «Крыльев Советов» Романом Ежовым. Главный судья Артем Чистяков предупредил нарушителя.
«Это желтая карточка в России🤦♂️.
Плюс 3 очка на своем поле! Давай-давай!» – написал полузащитник, опубликовав фотографию ноги.
Изображение: instagram.com/mantuan
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Это не плохое судейство – это хз что, человек видит всё, кроме хамства. Задержка двумя руками – тишина, локоть – ну все всё видели, фол Евгеньева – нет жёлтой, Ежов на полчаса опоздал – не кк. Феномен какой-то.
Вот, интересно. Фол на Клауде зафиксирован не был, то есть по идее этот эпизод и рассматривать не станут. А значит и отложенного наказания с дисквой игрок крыльев за умышленный удар не получит. Думаю, что так
Было очень грубо, может и заслужил красную , но то что он старался не ломать это было очевидно .