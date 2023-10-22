«В России это желтая карточка🤦‍♂️». Мантуан показал порез во всю голень после игры «Зенита» с «Крыльями»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Артем Чистяков Роман Ежов Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан недоволен судейством в Мир РПЛ.

Сегодня полузащитник «Зенита» получил рассечение голени после столкновения с хавбеком «Крыльев Советов» Романом Ежовым. Главный судья Артем Чистяков предупредил нарушителя.

«Это желтая карточка в России🤦‍♂️.

Плюс 3 очка на своем поле! Давай-давай!» – написал полузащитник, опубликовав фотографию ноги.

Изображение: instagram.com/mantuan

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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68 комментариев

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Vićtor Diaź
Считаю надо было давать желтую Мантуану. Мог и шипы Ежову переломать все…
+125
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+117
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TIMOXA1979 TIMOXIN
да чиркнуло немного по касательной, кость цела, вообще игровой эпизод:)))
+93
-5
+88
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Доктор Верховцев
Ответ Дмитрий Четвериков
Комментарий скрыт
При чём тут намерение? А если бы он колено раздробил без «намерения», то что?
+43
-5
+38
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Артём Шевченко
Я честно давно такого не видел.
Это не плохое судейство – это хз что, человек видит всё, кроме хамства. Задержка двумя руками – тишина, локоть – ну все всё видели, фол Евгеньева – нет жёлтой, Ежов на полчаса опоздал – не кк. Феномен какой-то.
+33
-2
+31
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igls54
Судья Чистяков очень не чисто отсудил
+29
-8
+21
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superbro
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
да чиркнуло немного по касательной, кость цела, вообще игровой эпизод:)))
Нога на месте, чего ныть
+16
-2
+14
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Baltika39
Нога на месте - желтая, ноги нет красная все просто же!
+12
0
+12
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svaz
Ответ mihrutkanik
Я такие ссадины получал на каждой тренировке играя во дворе и мне никто не отваливал миллионы. Так что пусть он не рассказывает как он несчастный.
всем без разницы где и что ты получал, во дворе и ноги ломают иногда, если без головы играть. так и тут футбол это игра, а не костеломня. и красные карточки придуманы для защиты техничных игроков, которые привлекают зрителей на стадионы.
+12
-2
+10
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Мюллер89
Щас тарасовские обьяснят Мантуану, что всё справделиво и вообще он сам виноват.
+28
-19
+9
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Торт Спартак
#Мантуанживи!
+12
-5
+7
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Mi}{AH
Сегодня вообще феерия судейских чудес, только что показали момент с Мозесом и его отмашкой в матче с НН, боковой судья в двух метрах, но ничего не видит) Густаво же здоровья!
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Костя Кот
Ответ Дмитрий Четвериков
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какая ##### разница было намерение или нет? это красная
+8
-1
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Михаил Иванов
Ответ Дмитрий Четвериков
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Конечно не было, мяч же на уровне коленной чашечки был..)
+10
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Доктор Верховцев
Ответ Евгений. с
ну вот пусть и едет обратно в Бразилию причем вместе со своим "зинитом"
Он-то может поехать. Хоть в Бразилию, хоть в Австралию, хоть с Зенитом, хоть с семьёй. А вот ты, Евгений. с, так и просидишь всю жизнь в своём селе.
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svaz
Ответ soldat2212
А что это? Красная чтоль? С каких пор? Есть продавливание? Игра прямой ногой? Риск тяжёлой травмы? С чего вот это вот должно караться красной? Да мы все с этими царапками в детстве каждый день с коробки приходили.
у нас за такую игру морду бы набили, но вы же бруталы, ноги друг другу ломаете во дворе. мясные конечно те еще 🤡
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Мелехов
Чистяков косячил хуже Карася, весь матч ошибался Карточек желтых должно было быть штук восемь. Непонятный какой то самодур...
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Владимир Абрамов
Ответ mihrutkanik
Я такие ссадины получал на каждой тренировке играя во дворе и мне никто не отваливал миллионы. Так что пусть он не рассказывает как он несчастный.
Ну видишь, ты совершенно правильно сказал:"играя во дворе". Играя во дворе, ты рискуешь своим здоровьем, отвечаешь перед собой, и единственная гарантия для тебя разумность других людей. Ну и то, что чаще никто из них не профессионал. И поэтому не может влететь в тебя на очень высокой скорости, нанеся тебе очень серьезные травмы. А профессиональный футболист это вид финансового актива на очень рисковом рынке. Он должен работать и расти в цене, а не сидеть в лазарете и заканчивать карьеру раньше, чем вы отобьете трансферную стоимость. Именно поэтому правила ИФАБ предполагают ряд гарантий и штрафных санкций против предумышленной грубой игры. Для того, чтобы просто убивать людей в мясо, есть какие-нибудь полуподпольные лиги на условных Филиппинах. С подобными твоим идеями можно обращаться туда.
+2
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Тимур Галимзянов
Ходить же может! Это и на желтую то с трудом тянет - так прокомментировали этот эпизод в судейском корпусе)
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Роман Скаков
Ответ Evergreen
Вроде богатые люди, работа зачастую в других странах, а репетитора по английскому нанять себе не могут
так ленивые же
+1
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balander09
Ответ Evergreen
Вроде богатые люди, работа зачастую в других странах, а репетитора по английскому нанять себе не могут
гугл переводчик наше все)
+1
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Vipera
Судейство днище
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jdrk
Ответ soldat2212
А что это? Красная чтоль? С каких пор? Есть продавливание? Игра прямой ногой? Риск тяжёлой травмы? С чего вот это вот должно караться красной? Да мы все с этими царапками в детстве каждый день с коробки приходили.
Типичный фанат Спартака
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mihrutkanik
Ответ svaz
всем без разницы где и что ты получал, во дворе и ноги ломают иногда, если без головы играть. так и тут футбол это игра, а не костеломня. и красные карточки придуманы для защиты техничных игроков, которые привлекают зрителей на стадионы.
Что ты несёшь умник? Он гладиатор. Ему отваливают миллионы именно потому что он завтра может закончить играть. Считай это аванс и плата за риск.
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Мелехов
Ответ Владислав88
Ладно жёлтые, но две красные краснее некуда и оба раз ВАР ни посчитал это явноц ошибкой. Это как вообще? Годову с ногой оторвут, тогда обращайтесь???
да точно
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Evergreen
Ответ goldmanalyst
Комментарий удален пользователем
In home тебя не смутило, лол?
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goldmanalyst
Ответ Evergreen
Вроде богатые люди, работа зачастую в других странах, а репетитора по английскому нанять себе не могут
Комментарий удален пользователем
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Виталик Украинский
Ответ Куй Бышевец
Комментарий скрыт
Этот факт не отменяет сегодняшней потери КС своей репутации как играющий команды. Вместе с Осинькиным, который в одночасье из одного из лучших тренеров Лиги превратился в УГ, физрука, для которого все мерзкие средства хороши чтобы "составить конкуренцию Зениту". Все было в истории КС, но такого позора...
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mihrutkanik
Ответ Владимир Абрамов
Ну видишь, ты совершенно правильно сказал:"играя во дворе". Играя во дворе, ты рискуешь своим здоровьем, отвечаешь перед собой, и единственная гарантия для тебя разумность других людей. Ну и то, что чаще никто из них не профессионал. И поэтому не может влететь в тебя на очень высокой скорости, нанеся тебе очень серьезные травмы. А профессиональный футболист это вид финансового актива на очень рисковом рынке. Он должен работать и расти в цене, а не сидеть в лазарете и заканчивать карьеру раньше, чем вы отобьете трансферную стоимость. Именно поэтому правила ИФАБ предполагают ряд гарантий и штрафных санкций против предумышленной грубой игры. Для того, чтобы просто убивать людей в мясо, есть какие-нибудь полуподпольные лиги на условных Филиппинах. С подобными твоим идеями можно обращаться туда.
Играя во дворе ломаются не меньше. И ты походу не догоняешь. Если ломается обычный школьник во дворе он инвалид до конца жизни без копейки в кармане. А вот эти хлопцы получают миллионы и уже защищены до конца жизни. Он смертник. Должен идти на риск это его работа. Именно за это ему и платят таки е бабки. Что он мне показывает царапинку? Для меня это никакого значения не имеет. Ты получаешь бабки большие бабки вот иди и умирай за футбол.
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Владислав88
Ответ Мелехов
Чистяков косячил хуже Карася, весь матч ошибался Карточек желтых должно было быть штук восемь. Непонятный какой то самодур...
Ладно жёлтые, но две красные краснее некуда и оба раз ВАР ни посчитал это явноц ошибкой. Это как вообще? Годову с ногой оторвут, тогда обращайтесь???
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Виталик Украинский
Ответ madjer163
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Царапина - то что у тебя под кепкой.
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Виктор
Ответ madjer163
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Хочешь себе такую? Можем устроить. Во всю рожу.
+8
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Катя_СПб
Ответ fussballer
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Его Дюков подговорил.
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mihrutkanik
Пусть едет в Бразилию и жуёт фасоль в местном чемпионате. Там ходят пешком и ласкают мяч. В России играют жёстко но справедливо. И за такие бабки у него пар из ушей должен стоять. Чтоб я таких постов больше не видел. Нюни распустил.
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nolan_90
Почему это красная? Два игрока идут на мяч, один хочет его выбить подальше, другой пробить. Успевает Мантуан, получает по ноге, это желтая. Было бы наоборот, Мантуан бы сам получил желтую. Болельщики Крыльев требовали бы красной тоже, и фанаты Зенита справедливо бы им обратили внимание, что тут нет состава преступления на прямую красную. Но было бы возможно в той вселенной, где фэны Зенита обладают адекватностью.
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mitos
Да это даже на желтую не тянет! Погорячился судья!
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Владислав88
Сразу дураку было ясно, что это красная, такая же красиво ая каки на Размановиче. Судьи на матчах Зенита вообше охренели в конец в году. Миронов шипами по голени Клауда бежит - фола нет, Клауда двумя ногами игрок Факел рубит - фола нет, Клауда в кадык прописывают - фола нет, Клауда клотям а челюсть - фола и Красной нет, Манту ну по всей голени шипами проехали - судьч очень нехотя жёлтую вынул, Макаров всю игра без основки шипами лупасил и наступал - только одна жёлтая, Барриос слуючацно по касательной попал - ВАР тут же проснулся и соащую прямая красная, со Спартаком мяч по мезинц чирикнул - пенальти. Но купил все равно всё Газпром. Всё же очевидно....
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А я ясные дни оставляю себе
Посмотрел момент. Со стороны Мантуана это безрассудная игра прыгать в ноги игроку, который акцентировано замахивался для удара по мячу. Ему не ноги надо фотографировать, а мозг.
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Борис Лопатин
В том футболе, к которому я привык это желтая. Ежов замахивался по мячу. Густаво красавчик, выдернулся и успел проткнуть на опасную контратаку. Болею за Зенит, но футбол не балет
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Caledon Hockley
Вообще смотрелось очень страшно, скажу честно, что Густаво ещё повезло, мог и колено выбить или мясо распороть. Но судьям...я не знаю, что должно было случиться в этом матче, чтобы красную дали
Вот, интересно. Фол на Клауде зафиксирован не был, то есть по идее этот эпизод и рассматривать не станут. А значит и отложенного наказания с дисквой игрок крыльев за умышленный удар не получит. Думаю, что так
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Григ77
Рассечение из за того что нападающий убрал ногу чтобы не сломать соперника и прошелся шипами по голени
Было очень грубо, может и заслужил красную , но то что он старался не ломать это было очевидно .
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jdrk
Столько бредовых комментариев в этой новости, я давно не читал… особенно удивляет (нет) что их написали фанаты спартака
+3
-3
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An Kr
Иногент
+1
-1
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mihrutkanik
Я такие ссадины получал на каждой тренировке играя во дворе и мне никто не отваливал миллионы. Так что пусть он не рассказывает как он несчастный.
+11
-11
0
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lazar
в АПЛ это тоже жёлтая скорее всего была бы. другое дело, что надо тогда все так же судить, чтоб все могли играть жестко
+4
-4
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