«В России это желтая карточка🤦‍♂️». Мантуан показал порез во всю голень после игры «Зенита» с «Крыльями»

Густаво Мантуан недоволен судейством в Мир РПЛ.

Сегодня полузащитник « » получил рассечение голени после столкновения с хавбеком « » . Главный судья Артем Чистяков предупредил нарушителя.

«Это желтая карточка в России🤦‍♂️.

Плюс 3 очка на своем поле! Давай-давай!» – написал полузащитник, опубликовав фотографию ноги.

Изображение: instagram.com/mantuan

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