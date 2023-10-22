«Жирона» догнала лидирующий «Реал» – у них по 25 очков. У «Атлетико» 22 при матче в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги Альмерия Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» сравнялась с «Реалом» по набранным в Ла Лиге очкам.

Сегодня команда Мичела Санчеса разгромила «Альмерию» (5:2) в 10-м туре.

С 25 очками каталонцы идут на втором месте в чемпионате Испании, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям. Есть шансы сравняться с ними и у «Атлетико» – 22 очка при матче в запасе.

«Барселона» на данный момент занимает четвертое место с 21 баллом. Сегодня она сыграет с «Атлетиком», начало – в 22:00 по московскому времени.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ну просто красавцы, на самом деле, Мичел проделывает отличную работу. Конечно вряд ли их хватит на весь сезон, тем не менее с Сосьедадом могут побороться за место в Лиге Чемпионов.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
"Жирона", что ты творишь?) Ахаха, продолжай!)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Вперед Жирона. Если так продолжат, то пару игроков уйдут в основной клуб летом. Тот же Савио наверное
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serik Alik
Жирона какая-то аномальная машина. Они дома нереально играют. Помню, недавно играли с Мальоркой. Пропустили первым в 1 тайме - за тот же тайм напихали 4. И сейчас, летели 0-2 в 1 тайме - на табло в перерыве 3-2. Причём 3 года забили за ~7 минут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Сказка Жироны продолжается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НИЧЕГО СМЕШНОГО
Жирона первая каталонская как ни крути. Бчк это факт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Молодцы, ничего не скажешь, но объективности ради - на весь сезон их точно не хватит. Блестящим результатом будет итоговое место в зоне еврокубков по итогу сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий