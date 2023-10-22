«Жирона» догнала лидирующий «Реал» – у них по 25 очков. У «Атлетико» 22 при матче в запасе

«Жирона» сравнялась с «Реалом» по набранным в Ла Лиге очкам.

Сегодня команда разгромила «Альмерию» (5:2) в 10-м туре.

С 25 очками каталонцы идут на втором месте в чемпионате , уступая « » лишь по дополнительным показателям. Есть шансы сравняться с ними и у «Атлетико» – 22 очка при матче в запасе.

« » на данный момент занимает четвертое место с 21 баллом. Сегодня она сыграет с « », начало – в 22:00 по московскому времени.

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