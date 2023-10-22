Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере: «Я продолжаю кататься, встретимся на шоу и прыжковом чемпионате»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере.

«Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали в СМИ за эти дни. Я даже не ожидала такого внимания.

Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв.

Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами.

И конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой – на прыжковом чемпионате!» – написала 26-летняя спортсменка.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021.

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29 комментариев

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Настя Розова
Лиза: особо говорить сейчас нечего, скажу просто - спасибо, что была. Такой необычной разнообразной, постоянно развивающейся и замечательной. Спасибо за твой путь.
Спасибо.
+41
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+32
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imaxim
Лиза, дорогая, спасибо тебе за все.
Это было круто, думаю тебя запомнят надолго.
Уважаю за все, что всегда боролась и становилась лучше, прогрессировала.
Удачи!
+28
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ccc6srcv2n
Лизон, спасибо за все! Это было эпично! Мы будем помнить супер стабильный триксель, канонический лутц и высокие прыжки. Мы видели твои взлеты и падения, но это и делало твою карьеру только интересней, живой, настоящей. Не могу представить ЧР без Лизона!
+23
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Vilnus
Еееесть тройной аксель! Голос Гришина до сих пор в ушах в КП на ЧМ2015 (!) года. Спасибо, Лиза. Без тебя мне будет сейчас не то в нашей женской одиночке
+11
-2
+9
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Delirium
Ответ thelittlecreature
все-таки вынудили ее пост написать, Лиза, прости дураков, от малого ума не понимают, что творят
Не думаю что прям вынудили. Просто слили в СМИ раньше времени, а сама наверняка и собиралась в Омске рассказать.
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wlad wasew
Туктик, лови сердечки ❤❤❤
+11
-6
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ВИван
Благодаря хаотичным статьям здесь то не верила, то верила, всё-таки пауза... Понимаю Лизу, желаю ей удачи во всём и до встречи на льду!
+9
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Лидия Раз
А в чем новость то?
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Shveddka
Шоу это не то)))
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Delirium
На прыжковом в капитаны, наверное, подписали.
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Jessi
И все же, до этого заявление было ощущение, что Лиза колеблется. Видимо, посмотрела на ЭГП в Уфе и Омске ( на судейство)и приняла окончательное решение
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Дружба11
Лиза возвращайся к этапам-не все ж нам на грибосян смотреть как она лед полирует, без тебя скучно))))
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Аленка_76
Лизе большой удачи!
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Shveddka
Это была славная охота, Императрица!
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Великий Алонсо
Старая уже для фигурки, бабуля.
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Юна73
Ответ Wiley Fox
Шутница Какой ей чемпионат по прыжкам?
она сказала,что в другом качестве
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Александр Шульгин
Ответ Jessi
И все же, до этого заявление было ощущение, что Лиза колеблется. Видимо, посмотрела на ЭГП в Уфе и Омске ( на судейство)и приняла окончательное решение
Какое, ее тянули бы за уши на пьедестал это точно
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