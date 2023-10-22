Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере: «Я продолжаю кататься, встретимся на шоу и прыжковом чемпионате»
Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере.
«Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали в СМИ за эти дни. Я даже не ожидала такого внимания.
Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв.
Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами.
И конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой – на прыжковом чемпионате!» – написала 26-летняя спортсменка.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021.
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Спасибо.
Это было круто, думаю тебя запомнят надолго.
Уважаю за все, что всегда боролась и становилась лучше, прогрессировала.
Удачи!