Ежов до крови рассек ногу Мантуану, ударив шипами ему в голень. Хавбек «Зенита» заменен

Густаво Мантуан получил повреждение в матче «Зенита» с «Крыльями Советов».

Полузащитник самарцев не попал по мячу, пытаясь добраться до него раньше бразильца, и попал тому шипами в область левой голени. Футболист петербуржцев получил рассечение.

После оказания медицинской помощи был заменен на защитника . По словам комментатора «Матч Премьер», такая перестановка готовилась еще до того, как Густаво столкнулся с Ежовым.

Футболисту «Крыльев» была продемонстрирована желтая карточка.

В текущем сезоне Мантуан забил 2 гола в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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