Ежов до крови рассек ногу Мантуану, ударив шипами ему в голень. Хавбек «Зенита» заменен

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия травмы Вячеслав Караваев Роман Ежов Здоровье Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан получил повреждение в матче «Зенита» с «Крыльями Советов».

Полузащитник самарцев Роман Ежов не попал по мячу, пытаясь добраться до него раньше бразильца, и попал тому шипами в область левой голени. Футболист петербуржцев получил рассечение.

После оказания медицинской помощи Мантуан был заменен на защитника Вячеслава Караваева. По словам комментатора «Матч Премьер», такая перестановка готовилась еще до того, как Густаво столкнулся с Ежовым.

Футболисту «Крыльев» была продемонстрирована желтая карточка.

В текущем сезоне Мантуан забил 2 гола в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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sledge-hammer
Чистое удаление, причем второе пропущенное в матче
+26
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+26
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Данко Лазович
А вроде и кровь есть. А карточки нет.
Судьи правила меняют на ходу))
+23
-1
+22
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Bring Me The Horizon
Чистейшая красная. Судья - неадекватный 😰
+18
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+18
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Nick Crosier
Там шипы прямо в колено и потом по икре и даже на красную не смотрят. Удар в лицо Клаудиньо. Там АВАР меняли? Для чего.
+8
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unreality
Ответ Tom_York
Ну справедливости ради ЖК он дал, на большее там не тянул, но вот момент с ударом локтем это...п****ц
Тянуло. Он не успел и очень опасно ударил его. Он вполне мог ногу убрать. Так реально можно очень тяжёлую травму нанести, это красная карточка должна быть.
+8
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ТрактоПоктер
Как сказал Чистяков - не убил и ладно
+6
0
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Валерий Анташов
Шипами рассекает колено и голень, разве это не красная ?
+4
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Виталик Украинский
Чесслово, не ожидал такой грязной игры от Крыльев. Сегодня это были быдланы из подворотни. Ежов и не пытался "добраться до мяча", он тупо лепил по ноге соперника, благо судейка позволял это сделать. Удар локтем в лицо Клаудиньо судья "разрешил", почему нельзя скосить выходящего в атаку соперника? Судьи опускают РПЛ на дно днищенское.
+1
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Shinco
Был на игре, думал ногу ему оторвало 😳
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