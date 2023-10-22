Ежов до крови рассек ногу Мантуану, ударив шипами ему в голень. Хавбек «Зенита» заменен
Густаво Мантуан получил повреждение в матче «Зенита» с «Крыльями Советов».
Полузащитник самарцев Роман Ежов не попал по мячу, пытаясь добраться до него раньше бразильца, и попал тому шипами в область левой голени. Футболист петербуржцев получил рассечение.
После оказания медицинской помощи Мантуан был заменен на защитника Вячеслава Караваева. По словам комментатора «Матч Премьер», такая перестановка готовилась еще до того, как Густаво столкнулся с Ежовым.
Футболисту «Крыльев» была продемонстрирована желтая карточка.
В текущем сезоне Мантуан забил 2 гола в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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