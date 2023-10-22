«Реал» обеспокоен судейством в Ла Лиге. Игроки были недовольны работой арбитра матча с «Севильей»
«Реал» обеспокоен судейством в Ла Лиге.
По данным Marca, после матча с «Севильей» работой главного арбитра Рикардо Бенгоэчеа были недовольны игроки в раздевалке «Реала».
В целом, по информации источника, в мадридском клубе обеспокоены, как судят матчи с их участием.
После матча, завершившегося вничью (1:1), Карло Анчелотти иронично заявил, что рефери Бенгоэчеа был прав в каждом эпизоде.
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Особенно с учётом следующего матча
он сказал это так, словами Мадридских болельщиков, типо они постоянно прессуют Хави за нытье на судейство и газон и т.д., а типо Анчи и Реал святой не жалуются на судей, и когда он написал "Стоп ..." надо уже понять, что это он написал как пример того, что Реал тоже жалуется на судей, бывает и похлеще Барсы