«Реал» обеспокоен судейством в Ла Лиге. Игроки были недовольны работой арбитра матча с «Севильей»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Футбол

«Реал» обеспокоен судейством в Ла Лиге.

По данным Marca, после матча с «Севильей» работой главного арбитра Рикардо Бенгоэчеа были недовольны игроки в раздевалке «Реала».

В целом, по информации источника, в мадридском клубе обеспокоены, как судят матчи с их участием.

После матча, завершившегося вничью (1:1), Карло Анчелотти иронично заявил, что рефери Бенгоэчеа был прав в каждом эпизоде.

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39 комментариев

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ljolik888
Реал никогда не жалуется на судей .
+78
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+58
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Мукунку хороший
Занесите… и ждите)
+18
-7
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XavIniesta2008-2015
Если Реал обеспокоен, то какие эмоции должна Барселона испытывать ?
+25
-14
+11
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Антоша Спирин
Бедные сливочные. Кругом интриги коварной Барсы, несносного Атлетико и других. Кругом враги, и только Непокорный Вини гордо несет черн, ой, темно-темно-серое знамя.
+17
-7
+10
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Number_2
Как же этот нытик Хави надоел… Стоп!
+14
-5
+9
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Любезный Коссутий
предлагаю АПЛ и Ла Лиге обменяться судьями.
+12
-4
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Гари Невилл
Ответ Hans Castorp
Страх перед окончанием расследования по делу Негрейры
Что-то дело идёт долго, даже финансовые махинации Юве быстрее закончились, а вы все про Барсу, видно, что ничего не доказано и это не доказать, но такое же испанское глорье Мадрида и других клубов находит что-то из неба и доставляют проблем Барсе
+6
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ljolik888
Ответ Нос в муке
А разве есть официальное заявление клуба или тренера на эту тему?
Вы официально по своему тв про это говорите ( причём про судью , который будет судить матч ) - разве этого мало.
+4
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Гари Невилл
Ответ Vlad
тут вроде про нытьё Анчи статья, а про Хави вообще речи не было. или вы уже читать разучились?
сарказм не твоё.
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ЭкспертДиванный
Винисиус обеспокоен тем,что его мало называют черным
+7
-4
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Кулёс
Уверен, кто-то уже сказал)
Пчелы бунтуют против меда)
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AurelioDeLaurentis
Ответ ljolik888
Реал никогда не жалуется на судей .
😆😆😆
+5
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Зива Олимов
сука судью подкупила Севилья !!!
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VuNePonimaete
Надоело это нытье. Я понял бы все это если бы Реал играл феноменально и клуб наиграл бы на победу. Но вчера этого близко не было. Игра в атаке была особенно бездарной. Два бразильца соревновались в том, кто хуже себя проявит, это же они делали последние 2 матчах сборных
+1
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Stepashkin Nickita
Как всегда, никакого давления
Особенно с учётом следующего матча
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Нос в муке
Ответ ljolik888
Реал никогда не жалуется на судей .
А разве есть официальное заявление клуба или тренера на эту тему?
+12
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ljolik888
Ответ Любезный Коссутий
предлагаю АПЛ и Ла Лиге обменяться судьями.
Хороший вариант - поддерживаю !
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FCB1991
Ответ Hans Castorp
Сказал человек болеющий за клуб, который официально платил судейскому корпусу )
Так официально, что у налоговой и прокуратуры до сих пор доказательств нет?
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Гари Невилл
Ответ Vlad
с чего ты так решил? там вон пишет же один юзер про Хави, хотя о нём вообще речи нет в статье. Тогда ему тоже ответь, что зря языком не трепался
и вместо того, чтобы что-то писать, посмотри на профиль человека, он фанат Барселоны, и про Хави он обид не скажет
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yulay
Ответ Кулёс
Уверен, кто-то уже сказал) Пчелы бунтуют против меда)
Скорее, мухи против фекалий
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Alex Legend
Ответ VuNePonimaete
Надоело это нытье. Я понял бы все это если бы Реал играл феноменально и клуб наиграл бы на победу. Но вчера этого близко не было. Игра в атаке была особенно бездарной. Два бразильца соревновались в том, кто хуже себя проявит, это же они делали последние 2 матчах сборных
Только сейчас надоело или 20 лет назад? Мадридисты с приходом Флорентино только этим и занимаются. Если выиграл чашку то величайшая команда в истории и посчитайте наши кубки ЛЧ, если проигрываем то виноват судья, расисты на трибунах, Тебас, агрономы и вообще вокруг заговор. И выезжают в спорах на форумах только за счёт других ненавистников Барселоны. Клуб с самой позорной фанбазой и запятнанной репутацией.
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Гари Невилл
Ответ Vlad
с чего ты так решил? там вон пишет же один юзер про Хави, хотя о нём вообще речи нет в статье. Тогда ему тоже ответь, что зря языком не трепался
Пояснительная бригада:
он сказал это так, словами Мадридских болельщиков, типо они постоянно прессуют Хави за нытье на судейство и газон и т.д., а типо Анчи и Реал святой не жалуются на судей, и когда он написал "Стоп ..." надо уже понять, что это он написал как пример того, что Реал тоже жалуется на судей, бывает и похлеще Барсы
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distress of ignorance
Надоели ныть...
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КристинаИнстаграммовна
Реал ноет до игры и после игры, Барса хоть после игры.
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Итачи Учиха
Скажите спасибо, что Начо будет в класико, а Винисиуса не удаляют за провокации и грязные выходки в каждом матче, потому что потом этот дурак будет ныть о расизме.
+3
-3
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FCB1991
Самый судейский клуб мира обеспокоен судейством.
+6
-6
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