«Реал» обеспокоен судейством в Ла Лиге. Игроки были недовольны работой арбитра матча с «Севильей»

«Реал» обеспокоен судейством в Ла Лиге.

По данным Marca, после матча с «Севильей» работой главного арбитра Рикардо Бенгоэчеа были недовольны игроки в раздевалке «Реала».

В целом, по информации источника, в мадридском клубе обеспокоены, как судят матчи с их участием.

После матча, завершившегося вничью (1:1), Карло Анчелотти иронично заявил, что рефери был прав в каждом эпизоде.

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