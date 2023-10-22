«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до 5 очков и опередил «Крылья» на 2. «Спартак» идет 4-м

Теги Спартак Локомотив Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Футбол

«Зенит» вышел на второе место в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака обыграла «Крылья Советов» (3:1) в 12-м туре и обогнала самарцев в таблице. У петербуржцев 23 очка, у их сегодняшних соперников – 21.

Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» сократилось до 5 очков.

Также в топ-4 входит «Спартак» – у него 20 очков. Красно-белые опережают «Локомотив» по дополнительным показателям.

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34 комментария

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Red_Marlboro_
Ответ Иван Новиков
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Каким образом ? 50 очков за победу дадут или как ?😃
+37
-3
+34
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Тралл из Питера
Ну что с победой! Сделали выводы после первого тайма, хорошие мячи забили, про судейство не хочу говорить, жаль только, что пропустили
+23
-2
+21
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rarog
Рубрика "Что в этой новости делает Спартак!? "
+23
-7
+16
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шатанледс 12
Во втором тайме наконец-то нормальный Зенит подъехал
+14
-1
+13
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Nick Crosier
Команды,борющиеся за чемпионство и Спартак.
+18
-5
+13
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Klinsmann32
Ответ Виктор Кульков
9 иностранцев в основе🤣🤣🤣🤣ппц еще за образ самой самой команды в России якобы борется
эти крылья вас 4-0 нагнули, помолчал бы
+8
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luu
Ждём 11 ноября, надеюсь поставят самого адекватного из судейского цирка, чтоб не угробил игру.
+7
0
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Сергей Жарковский
С победой Зенит! Всё постепенно становится на свои места. Вендела с дублем! Красавчик!👍👏
+7
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+5
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wlad wasew
Ответ rarog
Рубрика "Что в этой новости делает Спартак!? "
Находится в топе.
+8
-4
+4
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tony
В очной встрече Зенит обыграет и обойдет Краснодар в таблице
+5
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Василиус
Еще одна осечка самары и московские их сожрут и здравствуй середина таблицы для крыльев
+4
-1
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Pok_Toholo
Крылья Советов - спартак 4:0, Зенит - Крылья Советов 3:1. Путём нехитрых вычислений можем представить какой счёт будет в Питере на Зенит - спартак))
+4
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Кирилл.С-Пб
Весной Краснодар привычно поплывёт...
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Leonid73
Сижу обалдевший от «профессионализма» болтунов на матч-премьер. Взахлёб распинались с «героем» от «крыльев» после игры, напрочь отринув его хамскую вырубку зенитовца из игры. Ни извинений , ни упоминания… Да… Это уровень нашей футбольной шоблы.
+2
0
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rarog
Ответ wlad wasew
Находится в топе.
в *опе
+5
-3
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fil_spb
Вспоминая левый победный гол быков в ворота Ростова, и пропущенный пенальти в ворота Краснодара вчера, сейчас конечно должно быть у них -3 очка и Зенит на расстоянии одного матча. Жаль.
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-3
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wlad wasew
Был бы 6-м, было бы топ - 6 ?
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BET3P
Вперёд Зенит!!!
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Martin Naceri
Ответ Tom_York
Бюджет «Спартака» – 130-135 млн $ (13-14 млрд) Крыльев 2,1 миллиарда А влетели 4-0))
Ой какой ты молодец))
Только я говорю о реакции местных фанаток на победу зенита))
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Виктор Кульков
Ответ Klinsmann32
эти крылья вас 4-0 нагнули, помолчал бы
жить прошлым твой удел 🤣🤣🤣у тебя прям аш все в теле перевернулось после моего комментария🤣🤣🤣🤣а минусы от безысходности наставили.🤣🤣🤣🤣Правда глаза режит🤣🤣🤣ведь самим стыдно что иностранцы играют.
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Alias69
Ответ Иван Новиков
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ахахаххахахахахах
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Данко Лазович
так же в топ 4 входит середняк про))
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тралмейстер
Зенит с победой!!!
Вечер,проведу я дома,
С умницей женой,
А в понедельник, поеду к стадиону,
С болельщиком знакомым,
Выпьем по одной.
За наш Зенит, за клуб родной!
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Omega-3
Я так понимаю, это пояснение для тех дошкольников, кто вовсе счёту не обучен...
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Зубы Дзюбы
Вот такими матчами с факелом и балтики краснодар и выпилит себя из борьбы за трофей
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СемёнСемёныч
Конечно хорошо когда лидеры меняют, так интереснее и азартнее. Но У Зенита ПОКА отставание, а они всё-равно запрыгнуть на своё место - 1
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