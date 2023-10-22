«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до 5 очков и опередил «Крылья» на 2. «Спартак» идет 4-м

«Зенит» вышел на второе место в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака обыграла « » (3:1) в 12-м туре и обогнала самарцев в таблице. У петербуржцев 23 очка, у их сегодняшних соперников – 21.

Отставание « » от лидирующего « » сократилось до 5 очков.

Также в топ-4 входит « » – у него 20 очков. Красно-белые опережают « » по дополнительным показателям.

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