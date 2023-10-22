«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до 5 очков и опередил «Крылья» на 2. «Спартак» идет 4-м
«Зенит» вышел на второе место в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака обыграла «Крылья Советов» (3:1) в 12-м туре и обогнала самарцев в таблице. У петербуржцев 23 очка, у их сегодняшних соперников – 21.
Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» сократилось до 5 очков.
Также в топ-4 входит «Спартак» – у него 20 очков. Красно-белые опережают «Локомотив» по дополнительным показателям.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Только я говорю о реакции местных фанаток на победу зенита))
Вечер,проведу я дома,
С умницей женой,
А в понедельник, поеду к стадиону,
С болельщиком знакомым,
Выпьем по одной.
За наш Зенит, за клуб родной!