Экс-форвард «Зенита» Панюков: «Жить на 33 тысячи в Москве – можно с 20-го этажа прыгать, у меня как раз там квартира. 120 минимум»
Андрей Панюков рассказал, какую сумму считает необходимой для жизни в Москве.
– Ты говорил, что у твоей бабушки пенсия в Москве 26 тысяч…
– Повысили! 33 тысячи. Шикует!
– Ты смог бы прожить на 33 тысячи в Москве?
– Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира. Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же еще семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него, – сказал бывший форвард «Зенита» и «Урала».
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не может все общество айтишниками работать.
Нужны и лесники, и медсестры, и колхозники и прочие
уровень беднешйих стран мира, и у нас такие деньги ещё даже не везде получают люди в провинции.
спасибо, ладим ладимыч
Это не доширак покупать, а просрочку?
Да, с хороших работ пенсия может быть и 50, 60 тысяч. Существует множество надбавок. Но во как быть тем, кто проработал на нужных, но низкооплачиваемых работах?🤷🏿♂️Которые сутками пахали, с переработками. Зарабатывают хронические, им ещё и выплачивают копеечную пенсию....
может на базовые потребности и хватит, но на семью, нормальную одежду, подарки друзьям, гаджеты, тусовки, отдых, автомобиль - никогда в жизни не хватит без кучи кредитов
Богатый человек не будет делать всё сам, а будет нанимать кого-то. Для грязных/тяжёлых/неинтересных работ. А кого нанимать, если все богатые? Правильно, некого. Круг замкнулся.
Еще вопрсоы?