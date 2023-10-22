Экс-форвард «Зенита» Панюков: «Жить на 33 тысячи в Москве – можно с 20-го этажа прыгать, у меня как раз там квартира. 120 минимум»

Андрей Панюков рассказал, какую сумму считает необходимой для жизни в Москве.

– Ты говорил, что у твоей бабушки пенсия в Москве 26 тысяч…

– Повысили! 33 тысячи. Шикует!

– Ты смог бы прожить на 33 тысячи в Москве?

– Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира. Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же еще семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него, – сказал бывший форвард « » и « ».

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