Экс-форвард «Зенита» Панюков: «Жить на 33 тысячи в Москве – можно с 20-го этажа прыгать, у меня как раз там квартира. 120 минимум»

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Андрей Панюков деньги Футбол

Андрей Панюков рассказал, какую сумму считает необходимой для жизни в Москве.

– Ты говорил, что у твоей бабушки пенсия в Москве 26 тысяч…

– Повысили! 33 тысячи. Шикует!

– Ты смог бы прожить на 33 тысячи в Москве?

– Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира. Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же еще семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него, – сказал бывший форвард «Зенита» и «Урала».

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31 комментарий

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Артём Стёпин
на 33 и не в Москве не очень-то проживешь.
+19
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+19
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Dimario
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
кто-то должен делать непопулярную работу, чтобы ты кушать элементарно мог и не болеть.
не может все общество айтишниками работать.
Нужны и лесники, и медсестры, и колхозники и прочие
+15
-3
+12
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Dimario
33 тысячи - это 350$.
уровень беднешйих стран мира, и у нас такие деньги ещё даже не везде получают люди в провинции.
спасибо, ладим ладимыч
+21
-10
+11
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JENNINGS
Какой 33 тыс в Москве, если одна хата (аренда либо ипотека) в среднем полтинник в месяц выходит?!
+6
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+6
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yesp
Ответ Groznyi2024
а 10 лет назад это 1000 долларов, и? А еще можно посчитать лиры, форинты, франки, эскудо, боливары
А 10 лет назад пенсия тоже 33000 была?
+7
-2
+5
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Dimario
Ответ Андрей Федоров
Комментарий скрыт
250 км от питера отъезжал -- тракторист в "колхозе" -- 16к рублей
+6
-2
+4
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Dimario
Ответ Nik Yeremich
да на все можно прожить, если не баловать себя постоянно
баловать на 33 рублей.
Это не доширак покупать, а просрочку?
+6
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Иван Турко
Перспективная новость для комментов.
+2
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Nik Yeremich
да на все можно прожить, если не баловать себя постоянно
+6
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Dimario
Ответ Groznyi2024
А 10 лет назад молоко по 65 было? Все измеряется ППС. А по ППС 10 лет назад на среднюю зп можно было купить 600 литров молока, теперь порядка 800 литров молока. А про цены на нормальное мясо в Штатах, а не соевую #####, я вообще молчу. Даже средний класс в хорошем его понимании в Штатах не может позволить себе каждый день есть натуральное мясо
чушь не неси. нормальную говядину в ЛА(не самом дешевом горде) можно купить за 20-30 долларов кг.
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n666
Ответ Ильдарик Ххх
Зарабатываю сотку. У меня двое детей, жена. Одной рукой баранку кручу, другой слезы вытираю (шутка). Конечно не проживешь)))
Совсем все туго стало после ухода с должности Премьер-министра ?)
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Бронислав Каминский
Ответ Nik Yeremich
да на все можно прожить, если не баловать себя постоянно
То бишь не покупать себе нормальную одежду,не ходить в кафешки,кино с девушками и т.д. Чисто коммуналку оплатить,интернет,кинуть бабки на тлф/проезд и несколько раз за продуктами сходить
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Eric_Cartman
Кто такой Панюков, что у него квартира в Москве в новостройке? Или в новой Москве? 🤔
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Красная стрела
Пенсии - это беспредел. Особенно на фоне сверх доходов многих предпринимателей и чиновников. Если пенсионер один - это просто квест на выживание. А если ещё и болезней много, то выиграть невозможно.
Да, с хороших работ пенсия может быть и 50, 60 тысяч. Существует множество надбавок. Но во как быть тем, кто проработал на нужных, но низкооплачиваемых работах?🤷🏿‍♂️Которые сутками пахали, с переработками. Зарабатывают хронические, им ещё и выплачивают копеечную пенсию....
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LaffyTaffy
на 33 т.р - это не жизнь а выживание, и не важно, Москва или село.
может на базовые потребности и хватит, но на семью, нормальную одежду, подарки друзьям, гаджеты, тусовки, отдых, автомобиль - никогда в жизни не хватит без кучи кредитов
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Jlaw
Ему бы жаловаться
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riverman1980
перефразируя классический анекдот "в наше время на 33 тысячи баксов попробуй проживи".
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Н.Ф.
Ответ Dimario
кто-то должен делать непопулярную работу, чтобы ты кушать элементарно мог и не болеть. не может все общество айтишниками работать. Нужны и лесники, и медсестры, и колхозники и прочие
Вот именно поэтому НИКОГДА все не будут жить богато.
Богатый человек не будет делать всё сам, а будет нанимать кого-то. Для грязных/тяжёлых/неинтересных работ. А кого нанимать, если все богатые? Правильно, некого. Круг замкнулся.
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Dimario
Ответ Groznyi2024
Название колхоза, год, время работы тракториста в день? А то я тоже могу сказать, что отъехал 100 км от Калифорнии, зарплата агронома 500 баксов
Колхоз "Россия", д. Горки, 2021 год, время работы с 8 утра до 17.00.

Еще вопрсоы?
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SadButTrue
Ответ Groznyi2024
А 10 лет назад молоко по 65 было? Все измеряется ППС. А по ППС 10 лет назад на среднюю зп можно было купить 600 литров молока, теперь порядка 800 литров молока. А про цены на нормальное мясо в Штатах, а не соевую #####, я вообще молчу. Даже средний класс в хорошем его понимании в Штатах не может позволить себе каждый день есть натуральное мясо
Какое враньё, поразительно
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Ильдарик Ххх
Ответ Артём Стёпин
на 33 и не в Москве не очень-то проживешь.
Зарабатываю сотку. У меня двое детей, жена. Одной рукой баранку кручу, другой слезы вытираю (шутка). Конечно не проживешь)))
+2
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n666
Ответ JENNINGS
Какой 33 тыс в Москве, если одна хата (аренда либо ипотека) в среднем полтинник в месяц выходит?!
Если повезло получить квартиру при СССР, то с образом жизни обычного российского пенсионера, который только смотрит телевизор и иногда куда-то выбирается, то прожить можно. Но все равно очень трудно. Да и грустно, что так живет наш среднестатистический гражданин
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