«Эгриси» Уткина стал бронзовым призером Медиалиги, обыграв Fight Nights Павлюченко

«Эгриси» Василия Уткина занял третье место в Winline Медиалиге.

В матче за бронзовые медали « » обыграл на «Волгоград-Арене» Fight Nights Камила Гаджиева и Романа Павлюченко.

Решающий буллит в послематчевой серии буллиталити не реализовал СуперПав.

Для команды это лучший результат за все время выступлений в МФЛ.

В предыдущих сезонах «Эгриси» ни разу не выходил из группы.

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