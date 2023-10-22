«Эгриси» Уткина стал бронзовым призером Медиалиги, обыграв Fight Nights Павлюченко

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

«Эгриси» Василия Уткина занял третье место в Winline Медиалиге.

В матче за бронзовые медали «Эгриси» обыграл на «Волгоград-Арене» Fight Nights Камила Гаджиева и Романа Павлюченко.

Решающий буллит в послематчевой серии буллиталити не реализовал СуперПав.

Для команды Уткина это лучший результат за все время выступлений в МФЛ.

В предыдущих сезонах «Эгриси» ни разу не выходил из группы.

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10 комментариев

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T622222
Ну Вася заслужил так вложил не только деньги, но и душу!
+25
-2
+23
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пвп вавиви
Васю после игры качали?)
+19
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+19
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Artur Sekhian
красавцы
+10
-2
+8
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Трент Резнор
С бронзой, Вась.
+5
0
+5
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космонавт на дереве
Ответ пвп вавиви
Васю после игры качали?)
Обняли всей командой как большое дерево
+5
0
+5
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circassian*
"Решающий буллит в послематчевой серии буллиталити не реализовал СуперПав."

Что за хрень я только что прочитал?
+4
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+4
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ValmontZ
СуперПав не смог забить буллит..
+2
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+2
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ymuller
Браво! Даже и близко в начале сезона не казалось что это возможно, сказка какая-то!
+1
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+1
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Зубы Дзюбы
Куда дели Мостового? Хоть деревянные медали бы получил...
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Green grass
Ответ circassian*
"Решающий буллит в послематчевой серии буллиталити не реализовал СуперПав." Что за хрень я только что прочитал?
СуперПав не смог оформить фаталити в решающей серии буллиталити
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