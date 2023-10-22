«Эгриси» Уткина стал бронзовым призером Медиалиги, обыграв Fight Nights Павлюченко
«Эгриси» Василия Уткина занял третье место в Winline Медиалиге.
В матче за бронзовые медали «Эгриси» обыграл на «Волгоград-Арене» Fight Nights Камила Гаджиева и Романа Павлюченко.
Решающий буллит в послематчевой серии буллиталити не реализовал СуперПав.
Для команды Уткина это лучший результат за все время выступлений в МФЛ.
В предыдущих сезонах «Эгриси» ни разу не выходил из группы.
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Что за хрень я только что прочитал?