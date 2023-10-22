Александр Головин сравнял счет в матче с «Метцем», а затем вывел «Монако» вперед.

На 42-й минуте полузащитник пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Голевая передача на счету защитника .

На 55-й россиянин точно пробил со штрафного – 2:1.

Всего на счету россиянина 4 гола и один результативный пас за 8 матчей в текущем чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Canal+

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