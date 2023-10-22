Головин забил «Метцу» дальним ударом в девятку и со штрафного. У хавбека «Монако» 4 гола и ассист за 8 игр в Лиге 1
Александр Головин сравнял счет в матче с «Метцем», а затем вывел «Монако» вперед.
На 42-й минуте полузащитник пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Голевая передача на счету защитника Крислена Матсима.
На 55-й россиянин точно пробил со штрафного – 2:1.
Всего на счету россиянина 4 гола и один результативный пас за 8 матчей в текущем чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции Canal+
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https://vk.com/video-204664888_456240313
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Ну Головин выдает )
У вратаря вообще никаких шансов не было вытащить такой удар )