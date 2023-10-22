Головин забил «Метцу» дальним ударом в девятку и со штрафного. У хавбека «Монако» 4 гола и ассист за 8 игр в Лиге 1

Теги Монако лига 1 Франция Метц Александр Головин Крислен Матсима Футбол

Александр Головин сравнял счет в матче с «Метцем», а затем вывел «Монако» вперед.

На 42-й минуте полузащитник пробил из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Голевая передача на счету защитника Крислена Матсима.

На 55-й россиянин точно пробил со штрафного – 2:1.

Всего на счету россиянина 4 гола и один результативный пас за 8 матчей в текущем чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Canal+

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78 комментариев

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Джульетта Джульетта
Красотень!
https://vk.com/video-204664888_456240313
+126
-1
+125
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sema mixajlov
Надеюсь в реальности этот гол такой же шикарный, каким я его у себя в голове представляю. Хайлайт по скриншоту, кайф)
+69
0
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VlaD Burulyov
красава
+58
-1
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analogia
Ответ Джульетта Джульетта
Красотень! https://vk.com/video-204664888_456240313
От души, а то спортс считает, что фото достаточно ) Головин красавчик, на сегодня это лучший российский игрок с большим отрывом, похожий гол он забивал за ЦСКА в ворота Лиона
+50
-2
+48
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0:4 на спотифай камп ноу
Я говорил и раньше и все время не устану повторять Головин лучший русский игрок. Надоело что вы время ставите мне дизлайки за это, но от своей линии я не отступлю. Головин номер один.
+56
-10
+46
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Кефтеме
Ответ Джульетта Джульетта
Красотень! https://vk.com/video-204664888_456240313
Спасибо добрый (ая) человек!
+41
0
+41
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Shuller18
Там уже дубль, со штрафного причём. Вот поэтому он и самый дорогой российский игрок
+36
-1
+35
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Tim Buk
Голова дубль уже!)
+35
0
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Diyas
cаня поставил такие удары на поток. кто еще так часто забивает в топ 5? не скажите?
+38
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Артём Амирджанян
Ответ sema mixajlov
Надеюсь в реальности этот гол такой же шикарный, каким я его у себя в голове представляю. Хайлайт по скриншоту, кайф)
Гол просто 🔥🔥🔥
+25
0
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Levaevich
Уже второй положил
+14
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corazón blanco
Почаще бы Александр бил. Удар у него поставлен, но он лучше отдаст передачу, а ведь сколько шедевров из-за такой манеры игры не досчитались.
+10
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Джульетта Джульетта
Еще один! Штампует Саня!)))
+9
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DieselV
Со штрафного уже положил прям под штангу!
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tony
Еще и со штрафного положил. Красавец
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Rojo Crio
Как же он кладёт эти дальние, как рукой, не сильно но без шансов для вратарей.
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Diyas
Ответ RE$PECT
Роббен)
больше никто
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Ихарь Окенфэйлов
Может Головин и Монако в этом сезоне чемпионами станут. Чем черт не шутит. Будем держать кулаки
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Montenegro Serbian
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я говорил и раньше и все время не устану повторять Головин лучший русский игрок. Надоело что вы время ставите мне дизлайки за это, но от своей линии я не отступлю. Головин номер один.
Ну я тебе дизлайк поставил, чисто из-за того что ты об этом упомянул)
Не нужно трястись за плюсики и минусики. Имеешь своё мнение и хочешь его выразить: делай это по-взрослому, без оглядки на возможный рейтинг коммента)
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Сергей Лимонников
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я говорил и раньше и все время не устану повторять Головин лучший русский игрок. Надоело что вы время ставите мне дизлайки за это, но от своей линии я не отступлю. Головин номер один.
Фактос! Даже не понимаю, что тут минусовать
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bedLaM
Уже дубль!!
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RE$PECT
в этом матче шикарные голы, ещё Мец с центра поля забил, точно гол сезона в лиге 1
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Руслан Гафаров
офис Головина)
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Evergreen
Саша некрасиво вообще не умеет забивать? Супер гол.
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RE$PECT
у него в ЦСКА удары были шикарные, так ещё в Монако прокачал сильнее
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Усы НадеждыГеннадиевны
Как в фифке лонгшотиком уложил
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Денис Кулагин
Санек вообще красавчик, один из лидеров Монако и ведущих игроков, можно и задуматься остаться в клубе надолго.
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ХавиГави_Паратрупер
Саня фигню не забивает😎
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SpilightTwarkle
Хорош!
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Клирик
А разве не четыре гола у него?
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bestttttttofthebest
Шедевральный гол от Саши)
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Leon Petov
Ответ VlaD Burulyov
красава
тапки Савина работают
+9
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Владимир Абрамов
Ответ Денис Кулагин
Санек вообще красавчик, один из лидеров Монако и ведущих игроков, можно и задуматься остаться в клубе надолго.
"Задуматься остаться в клубе надолго". Интересная идея. Правда, Головин там с июля 2018 года. Он уже первое продление пятилетнего контракта прошел - на этот раз до 2026 года. А так да, можно и задуматься на остаться подольше.
+2
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Mbest77
Не понятно, он 2 гола забил или один?
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Кирилл
Еще и второй вдогонку положил )
Ну Головин выдает )
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RE$PECT
ещё штрафной с 26 метров в притырку со штангой, мастер!
+2
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Avior
Ответ Mbest77
Не понятно, он 2 гола забил или один?
2
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ALEXIS GOL
Вторую уже забил
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Фут.Боль
Уже дубль! Молодчина просто. Голы отличные.
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Ярик01
Может, наконец, в ЛЧ поиграет, по итогам сезона.
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tatanych
Гол конфета прям Метцо - сопрано
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kvint(ksk)
Уже дубль !))
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Stt
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я говорил и раньше и все время не устану повторять Головин лучший русский игрок. Надоело что вы время ставите мне дизлайки за это, но от своей линии я не отступлю. Головин номер один.
Че, реально кто-то спорит? Не переживай, они дебилы))
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Кирилл
Гол, конечно, просто на загляденье удался !
У вратаря вообще никаких шансов не было вытащить такой удар )
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закрыт по беспределу
Тащит
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Murtynya
красавчик Голова😎😎
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Машина
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Роман Тучин
Охренеть как Саня могёт! Гол просто обалденный!
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закрыт по беспределу
Красава!
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Михаил Никитов
Гол тура
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