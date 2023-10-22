Защитник «Пари НН» Гоцук удален за 2-ю желтую после фола на Мозесе. Перед этим игрок «Спартака» отмахнулся от Александрова – фол не зафиксировали

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Виктор Мозес Кирилл Гоцук Алексей Амелин Пари НН Виктор Александров Футбол

Кирилл Гоцук удален за две желтые карточки в матче со «Спартаком».

На 91-й минуте защитник «Пари НН» получил вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр не зафиксировал фол.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

Удаленный Гоцук стал яростно общаться с судьями, вероятно, акцентируя внимание на отмашке со стороны Мозеса. Первую карточку Кирилл получил, когда стал предъявлять претензии судьям после того, как Никита Каккоев сбил Александра Соболева рядом с линией штрафной.

Матч «Спартак» – «Пари НН» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Удалов
Гоцук конечно на красную наговорил ещё в эпизоде с Соболевым. На судью напал знатно
+63
-11
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Гоцуку надо голову лечить и сказать спасибо, что не был удален еще при первой желтой за борзый жест с физическим контактом с арбитром.
+52
-8
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neromog
Ответ Eugene88
Как же приятно видеть провалы лысого. Привет от айртона✌️ посидит на дискве матча 4-5 надеюсь
Вообще один из самых неадекватных футболистов в РПЛ. Сделал бы что-то подобное условный Соболев -- уже бы вой стоял на весь спортс.
+56
-12
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Как же приятно видеть провалы лысого. Привет от айртона✌️ посидит на дискве матча 4-5 надеюсь
+39
-14
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ Taddy Brain
Комментарий скрыт
ну а сейчас будешь неделю ныть ты, радуйся! :-)
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6kMz
Должен был свистеться фол от Мозеса, тогда и второй жёлтой бы не было. Но и Гоцюк к этому моменту уже не должен был играть с такими криками в сторону судьи.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Updated
Объективно, Гоцук возмущался по делу, но на результат его удаление вряд ли повлияло, Спартак победил заслуженно.
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арасланов Роман
По нормальному, Гоцука должны были удалить уже после того, как он дёрнул судью за руку.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Амелин был непоследователен. Фол был сперва у Мозеса, ну ладно допустим главный не видел. Тогда куда смотрел боковой, отмашка Мозеса была у него в трёх метрах. Матч был не самый грубый и сложный для судейства, но даже здесь они не справились 🤷‍♂️
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Гоцук мог не фолить, если уверен, что раньше была отмашка. Он знал, что сидит на ЖК.
Более того, после КК он наговорил ещё матча на 3 дисквы
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garikus89
Уж не знаю, что там за установку арбитрам дали в новом сезоне, но отсутствие желтых карточек даже за срывы атак - это явный перебор. И из-за этого градус только накаляется.

Гоцук свою красную заслужил сполна, спору нет
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ luu
Мне не понятно, в одном случае ВАР отматывает 20 секунд до гола с сомнительной игрой рукой игрока Рубина, а в другом не сомтрит отмашку в предыдущем эпизоде перед удалением, судить в этом сезоне стали ещё хуже
не прямая красная, вар не вмешивается...боковой проспал момент...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Ответ Taddy Brain
Комментарий удален модератором
Ты слишком скучный🥱 своих мыслей совсем нет, что просто собираешь штампы и выдаешь?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ luu
Мне не понятно, в одном случае ВАР отматывает 20 секунд до гола с сомнительной игрой рукой игрока Рубина, а в другом не сомтрит отмашку в предыдущем эпизоде перед удалением, судить в этом сезоне стали ещё хуже
я так понимаю это регламент вар. гоцук ведь и тут все по-дурацки сделал - если бы не нарушил и Спартак забил, то вар бы как раз отмотал на отмашку и гол отменил бы. а так гоцук тупо наорался и удалился. псих.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леонид Романов
Ответ Taddy Brain
Комментарий удален модератором
Выздоравливай)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
murzzzzzilka
Ответ Честный контроль
Судья позорище. Почти такая же кб легенда, как и Хусаинов.
Да, именно благодаря 8-ми матчам, которые Хусаинов отсудил, Спартак и доминировал 10 лет😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Торт Спартак
Ответ Caustic
ну а сейчас будешь неделю ныть ты, радуйся! :-)
Этот чел не в первый раз залетает с этим комментом. Все на плюсики надеется🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hruken
движение рукой у Мозеса, похожее на отмашку, было конечно. Но блин, пересмотрите...корчиться в судорогах после такого касания - тьфу просто
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зубы Дзюбы
Ответ Caustic
Гоцуку надо голову лечить и сказать спасибо, что не был удален еще при первой желтой за борзый жест с физическим контактом с арбитром.
По уму ему матча 2 ещё плюсом надо накидывать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Игорь Удалов
Гоцук конечно на красную наговорил ещё в эпизоде с Соболевым. На судью напал знатно
посмотрим на решение ЭСК, они умеют удивлять...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caustic
Ответ Taddy Brain
После поражений видна их смелость, сидят молча, а сейчас раскудахтались тут)
вообще, тут больше всего именно твоих комментариев, так что очевидно кто раскудахтался. :-))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Торт Спартак
Ответ Taddy Brain
Почему когда вы проигрываете, вас тут не видно, заремовцы)))
Про себя лично могу сказать только то, что я пишу коммент тогда, когда есть что сказать. И это не очень зависит от того, как сыграл Спартак по результату.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lior Diamond
Ответ Taddy Brain
Комментарий скрыт
ну хоть ты то не ной)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Андреев
Ответ Taddy Brain
Комментарий скрыт
Пока ноешь только ты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ uragan
Комментарий удален модератором
Облом, я не болею за Зенит, плюс один к балабольству)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
uragan
Ответ Taddy Brain
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Lior Diamond
ну хоть ты то не ной)))
Ноет тушино, им пиши), я не имею отношения к клубу, где рулила эскортница)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZECA
Ответ Taddy Brain
Де зеув играл в клубе с лгбт традициями на букву с, угадаешь название клуба?))
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lior Diamond
Ответ Taddy Brain
Ноет тушино, им пиши), я не имею отношения к клубу, где рулила эскортница)
знатно видимо рулила,раз до сих пор ее вспоминают)с каким ты себя клубом то ассоциируешь?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZECA
Ответ Taddy Brain
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Caustic
ну а сейчас будешь неделю ныть ты, радуйся! :-)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Taddy Brain
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Мне не понятно, в одном случае ВАР отматывает 20 секунд до гола с сомнительной игрой рукой игрока Рубина, а в другом не сомтрит отмашку в предыдущем эпизоде перед удалением, судить в этом сезоне стали ещё хуже
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бык бенни
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Ответ </c/>
не прямая красная, вар не вмешивается...боковой проспал момент...
Да, точно, забыл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зубы Дзюбы
Ответ Streetbor
Амелин был непоследователен. Фол был сперва у Мозеса, ну ладно допустим главный не видел. Тогда куда смотрел боковой, отмашка Мозеса была у него в трёх метрах. Матч был не самый грубый и сложный для судейства, но даже здесь они не справились 🤷‍♂️
Может боковой это увидел как симуляцию. Тут вопрос к протоколу вар как обычно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поцелуй Рубиалеса
Ответ Eugene88
Как же приятно видеть провалы лысого. Привет от айртона✌️ посидит на дискве матча 4-5 надеюсь
А почему от Айртона?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Eugene88
Как же приятно видеть провалы лысого. Привет от айртона✌️ посидит на дискве матча 4-5 надеюсь
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakovec navsegda
Однозначный момент игры, фол Спартака и отмена кк НН. ВАР не вмешался т.к. это вторая жк была, потому стоит внести изменения в работу ВАР, такие эпизоды тоже влияют на игру в целом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lior Diamond
Ответ Игорь Удалов
Гоцук конечно на красную наговорил ещё в эпизоде с Соболевым. На судью напал знатно
главный неадекват среди защитников.многое ему сходило.вот пусть посидит и подумает,если сможет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дарни новый мкпеешер
Ответ Дурачок
Комментарий удален пользователем
🤡
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergFed71
Зачем вар? Сейчас рахманович из КС заехал игроку зенита локтём, тишина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
murzzzzzilka
Фол 100% был. Максимум желтая.
Но Гоцук вел себя неадекватно абсолютно. Вторая желтая по делу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Лепехин
В еврокубке он бы сразу ее получил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий