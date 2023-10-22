Защитник «Пари НН» Гоцук удален за 2-ю желтую после фола на Мозесе. Перед этим игрок «Спартака» отмахнулся от Александрова – фол не зафиксировали

Кирилл Гоцук удален за две желтые карточки в матче со «Спартаком».

На 91-й минуте защитник «Пари НН» получил вторую желтую карточку, сбив хавбека «Спартака» Виктора Мозеса. Перед этим нигериец отмахнулся от Виктора Александрова у кромки поля, попав локтем в подбородок соперник, но арбитр не зафиксировал фол.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

Удаленный Гоцук стал яростно общаться с судьями, вероятно, акцентируя внимание на отмашке со стороны Мозеса. Первую карточку Кирилл получил, когда стал предъявлять претензии судьям после того, как Никита Каккоев сбил Александра Соболева рядом с линией штрафной.

Матч «Спартак» – «Пари НН» обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

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