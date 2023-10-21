Гран-при России. «Сердце Сибири». Петросян, Горбачева, Агаева, Захарова выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Алина Горбачева Аделия Петросян Мария Парамонова София Захарова Дарья Третьякова Мария Агаева Серия Гран-при России Людмила Фурсова Виктория Федянина Сердце Сибири Фигурное катание

22 октября на Гран-при России в Омске будут разыграны медали в женских соревнованиях.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Зарина Кашапова

2. Мария Парамонова 

3. Арина Видинеева

4. Виктория Федянина

5. Людмила Фурсова

Вторая разминка

6. Дарья Третьякова

7. София Захарова

8. Мария Агаева

9. Аделия Петросян

10. Алина Горбачева 

После короткой программы

1. Алина Горбачева – 75,89

2. Аделия Петросян – 71,48

3. Мария Агаева – 67,22

4. София Захарова – 63,26

5. Дарья Третьякова – 60,55

6. Людмила Фурсова – 59,71

7. Виктория Федянина – 59,14

8. Арина Видинеева – 54,24

9. Мария Парамонова – 52,36

10. Зарина Кашапова – 50,83

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4 комментария

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Мороженко
Ещё интересно посмотреть на контент Горбачёвой
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Мороженко
Аделии удачи!
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Анастасия Прудникова
Посмотрим, как выступят девочки и распределятся места на пьедестале.
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Defender64
Алинке чисто прыгнуть 4С, если готовила. И откатать с блеском.
Аделя может как уверенно победить, так и с треском проиграть - тут уж не угадаешь, но ниже второго места всё равно никто не опустится.
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