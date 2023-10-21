Гран-при России. «Сердце Сибири». Петросян, Горбачева, Агаева, Захарова выйдут на лед с произвольными программами

22 октября на Гран-при России в Омске будут разыграны медали в женских соревнованиях.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Зарина Кашапова

2. Мария Парамонова

3. Арина Видинеева

4. Виктория Федянина

5. Людмила Фурсова

Вторая разминка

6. Дарья Третьякова

7. София Захарова

8. Мария Агаева

9. Аделия Петросян

10. Алина Горбачева

После короткой программы

1. – 75,89

2. – 71,48

3. Мария Агаева – 67,22

4. – 63,26

5. Дарья Третьякова – 60,55

6. Людмила Фурсова – 59,71

7. Виктория Федянина – 59,14

8. Арина Видинеева – 54,24

9. Мария Парамонова – 52,36

10. Зарина Кашапова – 50,83