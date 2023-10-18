НФЛ. 7-я неделя. «Джэксонвилл» сыграет с «Нью-Орлеаном» и другие матчи

С 20 по 24 октября пройдут матчи седьмой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

7-я неделя

20 октября

– – 3.15





22 октября

– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 20.00





– – 23.05





– – 23.05





– – 23.25





– – 23.25





23 октября

– – 3.20





24 октября

– – 3.15





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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