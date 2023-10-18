НФЛ. 7-я неделя. «Джэксонвилл» сыграет с «Нью-Орлеаном» и другие матчи
С 20 по 24 октября пройдут матчи седьмой недели регулярного чемпионата НФЛ.
Регулярный чемпионат
7-я неделя
20 октября
Джэксонвилл – Нью-Орлеан – 3.15
22 октября
Детройт – Балтимор – 20.00
Кливленд – Индианаполис – 20.00
Баффало – Нью-Ингленд – 20.00
Вашингтон – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Атланта – Тампа-Бэй – 20.00
Лас-Вегас – Чикаго – 20.00
Питтсбург – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
Аризона – Сиэтл – 23.05
Грин-Бэй – Денвер – 23.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сити – 23.25
23 октября
Майами – Филадельфия – 3.20
24 октября
Сан-Франциско – Миннесота – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит
Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры
Спасибо.
Единственное пожелание - можно первые и вторые команды в парах поменять местами? Для российских болельщиков привычно первыми видеть хозяев в парах, а не гостей. Или тогда не черточку ставьте между соперниками в парах, а @ на американский манер. ;)
Увы, Питтсбург начинает поздно в воскресенье. Максимум первую четверть посмотрю. Ну может вторую еще, если быстро идти будут.
В 8 вечера кого смотреть будем, робяты?
Как Баффало будут лупить некогда хозяина лиги Беличека? ;)
Или Детройт@Балтимор? С точки зрения турнирной позиции команд - лучший матч.
Шефы играют в полночь, а 49-е вообще во вторник ночью. Не посмотреть. :(