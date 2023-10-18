НФЛ. 7-я неделя. «Джэксонвилл» сыграет с «Нью-Орлеаном» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Балтимор Кливленд Питтсбург Индианаполис Джексонвилл Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 20 по 24 октября пройдут матчи седьмой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

7-я неделя

20 октября

ДжэксонвиллНью-Орлеан – 3.15

22 октября

ДетройтБалтимор – 20.00

КливлендИндианаполис – 20.00

БаффалоНью-Ингленд – 20.00

ВашингтонНью-Йорк Джайентс – 20.00

АтлантаТампа-Бэй – 20.00

Лас-ВегасЧикаго – 20.00

ПиттсбургЛос-Анджелес Рэмс – 23.05

АризонаСиэтл – 23.05

Грин-БэйДенвер – 23.25

Лос-Анджелес ЧарджерсКанзас-Сити – 23.25

23 октября

МайамиФиладельфия – 3.20

24 октября

Сан-ФранцискоМиннесота – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит

Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры

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2 комментария

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vzi
Ранняя загрузка тура в новостную ленту.
Спасибо.

Единственное пожелание - можно первые и вторые команды в парах поменять местами? Для российских болельщиков привычно первыми видеть хозяев в парах, а не гостей. Или тогда не черточку ставьте между соперниками в парах, а @ на американский манер. ;)
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vzi
Американский футбол начинается в Новом Орлеане, но продолжается в Огайском госуниверситете, где состоится заруба года в NCAA между Огайо Стейт и Пенн Стейт в субботу в 7 вечера.

Увы, Питтсбург начинает поздно в воскресенье. Максимум первую четверть посмотрю. Ну может вторую еще, если быстро идти будут.

В 8 вечера кого смотреть будем, робяты?
Как Баффало будут лупить некогда хозяина лиги Беличека? ;)
Или Детройт@Балтимор? С точки зрения турнирной позиции команд - лучший матч.

Шефы играют в полночь, а 49-е вообще во вторник ночью. Не посмотреть. :(
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