Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы
22 октября на Гран-при России в Омске разыграют медали в соревнованиях спортивных пар.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Кулешова – Владимир Следь
2. Алена Косторная – Георгий Куница
3. Карина Акопова – Никита Рахманин
Вторая разминка
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 73,50
2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 72,85
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 72,69
4. Карина Акопова – Никита Рахманин – 69,21
5. Алена Косторная – Георгий Куница – 68,06
6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 56,82
Главное, чтобы золотко перестало обижаться и склеило сердечко в телеграмме обратно.