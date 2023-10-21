Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Илья Княжук Алена Косторная Никита Рахманин Алексей Брюханов Юлия Артемьева Карина Акопова Наталья Хабибуллина Серия Гран-при России Владимир Следь Сердце Сибири Елизавета Кулешова Фигурное катание

22 октября на Гран-при России в Омске разыграют медали в соревнованиях спортивных пар.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Елизавета Кулешова – Владимир Следь

2. Алена КосторнаяГеоргий Куница

3. Карина Акопова – Никита Рахманин 

Вторая разминка

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 73,50

2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 72,85

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 72,69 

4. Карина АкоповаНикита Рахманин – 69,21

5. Алена Косторная – Георгий Куница – 68,06

6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 56,82

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3 комментария

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Katerina Sunny
Алёнка, утро вечера мудренее.Оставь все плохие мысли в сегодняшнем дне и откатайте завтра с Георгием ПП так, чтобы сама могла порадоваться и болельщиков ваших порадовать.
+5
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+4
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Беглый*
Косторке с мужем чистого проката, мигам честных оценок
+3
-3
0
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Defender64
Я думаю, что завтра судьи Должны поставить Алёнке и её Кунице 180 баллов за прокат ПП. Ну что им, в самом деле стоит? Я не думаю, что другие пары обидятся, ведь к этой ситуации нужно отнестись с пониманием.
Главное, чтобы золотко перестало обижаться и склеило сердечко в телеграмме обратно.
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0
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