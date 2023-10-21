Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы

22 октября на Гран-при России в Омске разыграют медали в соревнованиях спортивных пар.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте канала.

Первая разминка

1. Елизавета Кулешова – Владимир Следь

2. –

3. Карина Акопова – Никита Рахманин

Вторая разминка

4. – Илья Княжук

5. – Алексей Брюханов

6. Анастасия Мишина –

После короткой программы

1. – Александр Галлямов – 73,50

2. Юлия Артемьева – – 72,85

3. Наталья Хабибуллина – – 72,69

4. – – 69,21

5. Алена Косторная – Георгий Куница – 68,06

6. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 56,82