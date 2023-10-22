«Ак Барс» выиграл оба матча у ЦСКА в сезоне с общим счетом 9:3
«Ак Барс» выиграл второй матч у ЦСКА в сезоне КХЛ.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Первый раз в этом сезоне команды встречались в рамках Кубка Открытия сезона КХЛ – тогда «Ак Барс» выиграл со счетом 5:2.
«Ак Барс» находится на второй позиции в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 20 матчах.
ЦСКА под руководством Сергея Федорова расположился на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 23 баллов в 21 игре.
С Победой!!!
Вот так и продолжайте.
Удачи вам.
Наблюдаю за Маминым давно, рост, габариты, ещё по возрасту далеко не ветеран, а он как на рельсах за ворота и на смену.., чето на пятаке тырк пырк, ни продавить не бросить не может, про передачи вообще молчу, просто 0, Камень ошибся в начале сезона, на лавку присел пару игр, а у этого с чего такой иммунитет, типа ничего не делает и не ошибается, что ли так.., наболело
Но в предстоящем...
Я думаю с мясом вырвем эту победу!!!👊💪✌✌✌✌
Аминь!☝️
Я думал ты вперёд забежал)
Ну везде старается подосрать!
Вроде сл всеми Уфимскими щас нормально общаемся....
Но ту какая особая дичь!!!🤮