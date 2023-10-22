«Ак Барс» выиграл оба матча у ЦСКА в сезоне с общим счетом 9:3

«Ак Барс» выиграл второй матч у ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда тренера одержала победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата .

Первый раз в этом сезоне команды встречались в рамках Кубка Открытия сезона КХЛ – тогда « » выиграл со счетом 5:2.

«Ак Барс» находится на второй позиции в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 20 матчах.

под руководством расположился на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 23 баллов в 21 игре.