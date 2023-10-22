«Ак Барс» выиграл оба матча у ЦСКА в сезоне с общим счетом 9:3

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Хоккей

«Ак Барс» выиграл второй матч у ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу со счетом 4:1 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Первый раз в этом сезоне команды встречались в рамках Кубка Открытия сезона КХЛ – тогда «Ак Барс» выиграл со счетом 5:2.

«Ак Барс» находится на второй позиции в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 20 матчах.

ЦСКА под руководством Сергея Федорова расположился на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 23 баллов в 21 игре.

24 комментария

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Ильнур Хасанов
Отличный матч, сегодня удача была на стороне барсов, гол Радулова просто не вероятен
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Ильнур Хасанов
Ответ marshal .masha
В этом году надеюсь не на унылых ЦСКА-Ак Барс будем в финале смотреть, а на какой - нибудь Спартак - Торпедо или Динамо из Москвы.
Пусть эти сначала доживут до финала.
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Vagner01
А толку? Они разве при этом КГ взяли? Матчи регулярки только и всего!
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ILO. 28 april
Ак Барс с победой ! 🟩🟥
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yrka2206@gmail.com
Можете , когда надо.
С Победой!!!
Вот так и продолжайте.
Удачи вам.
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h8j5zx5zks
Вот интересно, Полтапов периодически полирует лавку за матч, а Мамин, который просто как мешок с костями, на прямых катается, в борьбу не идёт, постоянно в составе, что не так с доверием тренера в клубе? Понятно, что мы не видим многое, но дайте молодому набраться опыта, регулярка ещё долго будет, где как не с сильными командами этого опыта набираться!
Наблюдаю за Маминым давно, рост, габариты, ещё по возрасту далеко не ветеран, а он как на рельсах за ворота и на смену.., чето на пятаке тырк пырк, ни продавить не бросить не может, про передачи вообще молчу, просто 0, Камень ошибся в начале сезона, на лавку присел пару игр, а у этого с чего такой иммунитет, типа ничего не делает и не ошибается, что ли так.., наболело
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Ильнур Хасанов
Ответ marshal .masha
Комментарий удален пользователем
Радулов так зафигарил в щель, что даже не понятно как она вообще прошла.
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Ильнур Хасанов
Ответ marshal .masha
Самый невероятный это Федотов в воротах ЦСКА ) А сколько летом шума было и ради чего?
Нормальный вратарь, если был настолько плох, то остался бы в запасе. А не вышел ,бы сегодня играть, против одной из сильнейших команд востока. Ну ему можно дать скидку, провел один сезон в армии, может он там и тренировался, но точно не как в проф клубе. Еще наверное наверстает.
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Vagner01
Ответ Илья Муромцев
Согласен! В прошедшем сезоне нам немножно не повезло.! Но в предстоящем... Я думаю с мясом вырвем эту победу!!!👊💪✌✌✌✌ Аминь!☝️
Поживем увидим!
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Илья Муромцев
Ответ Vagner01
А толку? Они разве при этом КГ взяли? Матчи регулярки только и всего!
Согласен! В прошедшем сезоне нам немножно не повезло.!
Но в предстоящем...
Я думаю с мясом вырвем эту победу!!!👊💪✌✌✌✌
Аминь!☝️
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Rudenzik
Ответ askmi13
ЦСКА нет попадет в финал чувак)))
Да мне всё равно
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Илья Муромцев
Ответ Rudenzik
Имею ввиду прошлый сезон
Да это уже пройденный этап!🤷‍♂️
Я думал ты вперёд забежал)
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Rudenzik
Ответ Илья Муромцев
А чё уже кто -то в финале ?)
Имею ввиду прошлый сезон
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Илья Муромцев
Ответ Rudenzik
Я думаю, болельщики Ак Барса променяли эти две победы на одну в 7 матче финала
А чё уже кто -то в финале ?)
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marshal .masha
Ответ Ильнур Хасанов
Отличный матч, сегодня удача была на стороне барсов, гол Радулова просто не вероятен
Самый невероятный это Федотов в воротах ЦСКА ) А сколько летом шума было и ради чего?
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marshal .masha
Ответ Ильнур Хасанов
Отличный матч, сегодня удача была на стороне барсов, гол Радулова просто не вероятен
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KasperSurgut
Матч не смотрел, но результат хороший!!!
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wolf 100
ведь могут когда надо ,с сибирью вату катали,а тут собрались и победили, дома -нужно всегда побеждать,дабы болельщики не разочаровались и приходили на каждый матч,поэтому биллу и команде прошу учесть это резюме
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Олег Носов
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Илья Муромцев
Сколько же желчи в тебе?
Ну везде старается подосрать!
Вроде сл всеми Уфимскими щас нормально общаемся....
Но ту какая особая дичь!!!🤮
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Rudenzik
Я думаю, болельщики Ак Барса променяли эти две победы на одну в 7 матче финала
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sd4fmwrvz8
Зато главные матчи того сезона проиграл
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