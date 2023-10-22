Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»
Сергей Семак прокомментировал эпизод с ударом Амара Рахмановича в лицо Клаудиньо.
Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.
«Многое удивляет. Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая игра. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая карточка. Когда тащат за руку в быстрой атаке того же Клаудиньо – ну это желтая карточка, неважно, какой контакт. Преимущество теряется у игрока, и это срыв атаки, даже если не грубая игра. Поэтому какие-то моменты – я просто не понимаю трактовки. Но бесполезно об этом говорить.
Вы, наверное, на Sports.ru читали материал достаточно хороший по поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся у нас в чемпионате России. Если [сравнить] с Чемпионшипом – в три раза больше пенальти! Мы страна, где больше всего ставится пенальти.
На мой взгляд, как раз два компонента. Степень продавливания – каждый арбитр считает по своему усмотрению. И второй момент – трактовка правил игры рукой. Пока, на мой взгляд, вопросов много», – сказал главный тренер «Зенита».
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Против Зенита в можно локтями
Когда локоть будет у игрока Зенита даже ничтожный сразу будет красная и все моменты признают верными
балканский клоун на зарплате непотопляем
Я был бы гораздо категоричнее в своих комментариях....
Евгеньев сносит Мантуана на жёлтую - ничего
сам Клаудиьно без попытки сыграть в мяч лупит сзади этому Рахмановичу- опять ничего
по локтям даже вообще говорить ничего не надо
Причём самим игрокам "Зенита" так махать руками тоже нельзя.
По любому на спортсе комменты читал
Пусть задают вопросы комнате вар.
Как удар по кадыку тому же Клаудиньо в матче с Факелом. Ну жив же ведь.