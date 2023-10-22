Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Sports.ru видеоповторы Артем Чистяков Амар Рахманович Клаудиньо Футбол

Сергей Семак прокомментировал эпизод с ударом Амара Рахмановича в лицо Клаудиньо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.

«Многое удивляет. Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая игра. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая карточка. Когда тащат за руку в быстрой атаке того же Клаудиньо – ну это желтая карточка, неважно, какой контакт. Преимущество теряется у игрока, и это срыв атаки, даже если не грубая игра. Поэтому какие-то моменты – я просто не понимаю трактовки. Но бесполезно об этом говорить.

Вы, наверное, на Sports.ru читали материал достаточно хороший по поводу судейства и количества пенальти, которые ставятся у нас в чемпионате России. Если [сравнить] с Чемпионшипом – в три раза больше пенальти! Мы страна, где больше всего ставится пенальти.

На мой взгляд, как раз два компонента. Степень продавливания – каждый арбитр считает по своему усмотрению. И второй момент – трактовка правил игры рукой. Пока, на мой взгляд, вопросов много», – сказал главный тренер «Зенита».

Как часто назначаются пенальти в футболе? Связана ли частота с введением VAR? Проверим, проверим

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39 комментариев

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unreality
«Задолбали эти козлы» думал Семак в этот момент.
+40
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+39
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unreality
Ответ Иван Новиков
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Ты о чем? Там целенаправленно локтем целился. Другого мнения у минимально вменяемого человека быть просто не может.
+26
-3
+23
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SMART789
Мозесу можно локтями

Против Зенита в можно локтями

Когда локоть будет у игрока Зенита даже ничтожный сразу будет красная и все моменты признают верными

балканский клоун на зарплате непотопляем
+37
-20
+17
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Сергей48
Сергей Семак прав! На Sports.ru ерунды не напишут!
+17
0
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ТрактоПоктер
Ответ unreality
«Задолбали эти козлы» думал Семак в этот момент.
Культурный человек и думает культурно)
Я был бы гораздо категоричнее в своих комментариях....
+13
-1
+12
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Nissan 0123
Богданыч, привет!
+8
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ygcn5c2ty9
там вообще много вопросов
Евгеньев сносит Мантуана на жёлтую - ничего
сам Клаудиьно без попытки сыграть в мяч лупит сзади этому Рахмановичу- опять ничего
по локтям даже вообще говорить ничего не надо
+8
-2
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Алексей Филиппов
Вы хоть Семаку подарок какой нить сделайте, за рекламу
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Alexander Prokofyev
Семак прорекрамировал Спортсру
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Карл_Иваныч
Так быдлячить только против "Зенита" в РПЛ "можно".
Причём самим игрокам "Зенита" так махать руками тоже нельзя.
+7
-4
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gelkin
Ответ SMART789
Мозесу можно локтями Против Зенита в можно локтями Когда локоть будет у игрока Зенита даже ничтожный сразу будет красная и все моменты признают верными балканский клоун на зарплате непотопляем
Скорее всего заговор спартаковский
+5
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analogia
Уровень судейства в РПЛ максимально отвратительный, и эти персонажи получают еще довольно большие деньги за свою некомпетентность
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Сергей48
Ответ Dark.Babysitter
тонко)
Семак среди всех тренеров всегда отличался интеллектом и интеллигентностью! В этом вопросе он тонко дал оценку ситуации сославшись на самый популярный спортивный сайт!
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Товарищ Наркотик
А Богданыч то знает, что его сельдереичем называют)
По любому на спортсе комменты читал
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Dark.Babysitter
Ответ Сергей48
Сергей Семак прав! На Sports.ru ерунды не напишут!
тонко)
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Groznyi2024
Ответ Зубы Дзюбы
У мозеса был не локоть, а предплечье. Но набрасываешь неплохо, продолжай. П.с. Про наступы в прошлом матче кс и зенита не вспоминаем...
У тебя предплечье от кисти начинается? Я конечно всегда знал, что доктор Лю кормил волшебными зельями ваших игроков, но похоже не только их
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Tintobrass
Ответ Evgeny Trifonov
Сергей Богданович, под каким ником сидите на sports.ru ?
скорее всего "heybogdanyazdes")))
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Gremlin
Ответ Товарищ Наркотик
А Богданыч то знает, что его сельдереичем называют) По любому на спортсе комменты читал
Он сам это и запустил )
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Groznyi2024
Ответ Зубы Дзюбы
И где же по вашему уважаемый начинается предплечье? Ладонь или предплечье в контексте данного посыла не имеют разницы Тут вообще про локоть пишут.
Так пересмотри повтор, есть на рутубе. Начал от плеча и закончил ладонью. Всей рукой по горлу проехался
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Зубы Дзюбы
Ответ Groznyi2024
Так пересмотри повтор, есть на рутубе. Начал от плеча и закончил ладонью. Всей рукой по горлу проехался
Пересмотрел. Попал в подбородок.
Пусть задают вопросы комнате вар.
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Groznyi2024
Ответ Зубы Дзюбы
Предплечье идёт от кисти до локтя, дон
У тебя от пальцев кисти
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Groznyi2024
Пересмотрел повтор, Мозес просто всей рукой проехал по горлу
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pavelrytov@icloud.com
Sports образовательный
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Evgeny Trifonov
Сергей Богданович, под каким ником сидите на sports.ru ?
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Катя_СПб
Ответ igor.igorev
Удар локтем был небольшой, Клаудиньо там изобразил предсмертные муки. Зубы на месте, даже царапины нет. Артист бразильский.
Не, нормально так определять КК. Зубы ведь не выбили. Ногу не сломали, голову не оторвали. Вот когда зубы выбьют, тогда и приходите. А то, что кровью сплевывал - это ерунда, даже не нарушение вовсе.
Как удар по кадыку тому же Клаудиньо в матче с Факелом. Ну жив же ведь.
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Сергей Жарковский
Сергей Богданович как всегда культурно и вежливо объяснил свою позицию в плане судейства. Респект!👍
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