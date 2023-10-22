Семак об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая, но бесполезно говорить об этом. На Sports.ru читал материал – мы страна, где больше всего пенальти, вопросов много»

Сергей Семак прокомментировал эпизод с ударом Амара Рахмановича в лицо Клаудиньо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.

«Многое удивляет. Есть игра жесткая, мужская, а есть грубая игра. Если игрок прыгает и не попадает в мяч – это желтая карточка. Когда тащат за руку в быстрой атаке того же Клаудиньо – ну это желтая карточка, неважно, какой контакт. Преимущество теряется у игрока, и это срыв атаки, даже если не грубая игра. Поэтому какие-то моменты – я просто не понимаю трактовки. Но бесполезно об этом говорить.

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На мой взгляд, как раз два компонента. Степень продавливания – каждый арбитр считает по своему усмотрению. И второй момент – трактовка правил игры рукой. Пока, на мой взгляд, вопросов много», – сказал главный тренер «Зенита».

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