Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью Бенгоэчеа за матч с «Севильей»: «Социологический скандал. Арбитр – самый ценный игрок встречи. Он опять навредил «Реалу»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Лукас Окампос Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Джуд Беллингем Футбол

На клубном ТВ «Реала» выразили недовольство арбитром матча с «Севильей».

После матча там раскритиковали главного рефери Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

«То, что произошло сегодня с Бенгоэчеа, – это социологический скандал», – сказал журналист клубного ТВ «Реала» Хесус Алькайде с отсылкой к словам президента «Барселоны» Жоана Лапорты про «социологический мадридизм».

«Самый ценный игрок матча – де Бургос Бенгоэчеа. Он отлично выполнил свою работу», – добавил Алькайде.

Клубное ТВ также распространило снимок с трибун, на котором видно, что Джуд Беллингем при голе «Севилье» якобы не находился в офсайде.

«С трибуны есть кадр, на котором видно, что Рамос находится за спиной Беллингема, но мы должны считать, что это офсайд. Изображение очень четкое, оно не оставляет места для сомнений.

Они дали только одно изображение. Никто не протестует, никто из «Севильи» не поднимает руку. Это недопустимо, что в трансляции матча не дается ни одного изображения, на котором можно было бы увидеть офсайд.

«Реал» постоянно обижают подобными действиями», – сообщили на клубном ТВ.

Телевидение «Реала» также оценило незасчитанный гол на 8-й минуте.

«Бенгоэчеа решает продолжить игру, но, когда мяч подхватывает Вальверде, он говорит, что нужно оказать помощь игроку «Севильи», который лежит на газоне. Почему из секунды в секунду судья решает, что нужно оказать помощь Окампосу? Даже игроки «Севильи» не понимают, что судья свистит.

Этот матч можно понять, если посмотреть на послужной список Бенгоэчеа в матчах с «Реалом». Он продолжает пополнять послужной список в матчах нашей команды. За первые 8 минут он не засчитал два гола. Бенгоэчеа в очередной раз навредил «Реалу», – сказали на клубном ТВ. 

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение судьи Бенгоэчеа на матч с «Севильей»: «3 ошибки в класико стоили нам победы в Ла Лиге. В игре с «Валенсией» арбитр тоже был главным героем»

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50 комментариев

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corazón blanco
Честно говоря это уже немного поднадоело. Раньше Мадрид не опускался до такого уровня. Видимо терпение лопнуло. Судьи всегда будут ошибаться, а то, что Мадрид начал кампанию против них до добра не доведет.
+46
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+38
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Arthurino
Ответ corazón blanco
Честно говоря это уже немного поднадоело. Раньше Мадрид не опускался до такого уровня. Видимо терпение лопнуло. Судьи всегда будут ошибаться, а то, что Мадрид начал кампанию против них до добра не доведет.
А мне вот непонятно, почему новостники акцентируют внимание именно на клубном ТВ Реала? Все большие клубы имеют свое ТВ и некоторые из них позволяют себе куда более резкие высказывания и против соперников, и против судей, и против лиги, где команда играет. Почему именно клубное ТВ Реала цитируют? Это не Перес, не члены совета клуба, не игроки и даже не журналюги местные
+33
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+17
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anshef
Судья опять навредил, а должен был опять помочь?
+20
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Роман
Судейский проект теперь уже в открытую всё делает без стеснений
+26
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stas82
Ответ anshef
Судья опять навредил, а должен был опять помочь?
Наверное навредил тем, что не помог)
+13
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Harut Hovsepyan
Ответ corazón blanco
Честно говоря это уже немного поднадоело. Раньше Мадрид не опускался до такого уровня. Видимо терпение лопнуло. Судьи всегда будут ошибаться, а то, что Мадрид начал кампанию против них до добра не доведет.
Так многие хотя бы увидят, что испанские судьи - дно и ошибаются во все стороны. А если вдруг это понимание дойдет до руководителей лиги, то может быть что-то и поменяется.

Но опыт показывает, что все это - безнадежно! Испанские судьи косячат и против Реала, и против Барсы, и против других команд Ла Лиги, и даже в еврокубках. Слежу за Ла Лигой именно плотно где-то с 2009 - ничего не меняется, что с ВАР, что с ВОР, что без этого всего...
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Proper Chels
В общем Реал делает все по красоте.
Когда соперники жалуются на то, что тебе помогают судьи - обвини соперников в том, что им помогают судьи.

Это классика от Переса. Это знать надо.

Ну, а чего вы хотели от клуба, который на весь мир требует засчитывать ему голы из оффсайдов в эпоху ВАР?
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Абдул Абакаев
реал никогда не ноет)
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King_X
Соц скандал - это они Барсу троллят так со словами про соц мадридизм? 😂
+11
-5
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Ramindze
Ответ Рокко Сиффредди
Пчёлы против мёда. Рок против наркотиков. Реал против судей.
Дзюба против мастурбации.
+4
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corazón blanco
Ответ Arthurino
А мне вот непонятно, почему новостники акцентируют внимание именно на клубном ТВ Реала? Все большие клубы имеют свое ТВ и некоторые из них позволяют себе куда более резкие высказывания и против соперников, и против судей, и против лиги, где команда играет. Почему именно клубное ТВ Реала цитируют? Это не Перес, не члены совета клуба, не игроки и даже не журналюги местные
Приветствую, амиго, рад тебя видеть, давно ты здесь не появлялся, куда пропадал? С Вашими словами тоже согласен, избирательная политика. Добавляют самое обсуждаемое и горячее. Просто меня пугает то, что раньше считалось клубное ТВ Барселоны таким едким, но сейчас и Мадрид пошел по этой дороге, вот о чем речь и это меня огорчает. Но больше всего забавляет, как иногда приводят в пример слова комментатора матча клубного ТВ в прямом эфире ( который естественно болеет за Мадрид) как истину и мнение всего руководства Мадрида. Видимо ему быстро позвонили по телефону, лично Флорентино ( по мнению некоторых) и попросил сказать эти слова)
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Ramindze
Реал жалуется на судей. Анекдот дня.
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ЧИКО
Все только реал и обижают…. Эти бессовестные и бесчестные люди превращают великий клуб в посмешище. Наверное Барса заплатила судье и они не смогли сыграть. Типа не видят свои ошибки и всё валят на других, ноют и плачут как беспризорные дети…. Несчастных пострадавших играют, а про снижение бана Начо и подобных явлении, молчат…. Ну не смогла выиграть команда, что-то пошло не так, у всех бывает, по мужски признать надо это и исправлять ошибки. Но нет, судья их обидел, зритель оскорбил…..Наверное у Переса начинаются старческие приступы… противно на них смотреть и слушать….
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ZaSvabody
Ответ Игорь Климов
Счёт по игре, какие претензии могут быть к судье?!
При том, что Беллингема можно былот удалять за наступ шипами на голень. И по-хорошему играть в классико они должны без Начо и Беллингема. Но у них еще хватает наглости ныть.
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R-9
не скажу что Мадрид вчера засудили, виноваты сами, очень слабая игра. Севилья больше на победу наиграла. Но то что этот судья очень слабый это неоспоримый факт.
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человек-муравей человек-физрук
когда это тв расскажет правду про все купленные ЛЧ в этом веке? они по любому в курсе
+6
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corazón blanco
Ответ Igor Shalamov
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Юноша, дурачка Вы в зеркале увидите. Я лишь не хочу, чтобы клуб опускался до такого же уровня. Мадрид всегда славился именно тем, что был выше всего этого. А сейчас поступает точно так же, как те, кого раньше презирали и высмеивали за это. Только и всего.
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Кирилл
«Реал никогда не опускается до разговоров о судействе в отличие от Барселоны» - говорили некоторые болельщики )

И, надеюсь, никто не будет рассказывать, что «клубное ТВ» - это не представители Реала )
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atomio
Ответ Абдул Абакаев
реал никогда не ноет)
И в Реал никогда не зовут пять раз подряд
+17
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Игорь Климов
Ответ ZaSvabody
При том, что Беллингема можно былот удалять за наступ шипами на голень. И по-хорошему играть в классико они должны без Начо и Беллингема. Но у них еще хватает наглости ныть.
Да, это абсолютная правда, что их должны были удалить!
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-1
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prosto D.
Ответ nurikkkk
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Знаменитый тренер это Ван Гал?
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nurikkkk
Ответ человек-муравей человек-физрук
когда это тв расскажет правду про все купленные ЛЧ в этом веке? они по любому в курсе
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
когда это тв расскажет правду про все купленные ЛЧ в этом веке? они по любому в курсе
Ты про сезоны 2005/06, 08/09, 10/11?
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ДЖИН
Ответ ljolik888
Когда играет Реал - 1 - соперник должен играть в десятером 2 - Вини - может делать чего хочет и его должны все слушаться 3 - если не дай бог , соперник огрызается и не поддаётся, то надо назначить пару пенальти . Прошу всех судей Испании прочитать и подписаться
ты забыл добавить по 10- минут к каждому тайму, и такое они делают...но тут судья не виновен в том что реал в свои ворота уже забивает, как такое судить..
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Igor Shalamov
Ответ corazón blanco
Юноша, дурачка Вы в зеркале увидите. Я лишь не хочу, чтобы клуб опускался до такого же уровня. Мадрид всегда славился именно тем, что был выше всего этого. А сейчас поступает точно так же, как те, кого раньше презирали и высмеивали за это. Только и всего.
до какого уровня опускался? если тебе в долго бьют, ты стоишь и смотришь? говоришь, что не опустишься до такого уровня? надо бить в ответ. а ты максимум можешь на мой комментарий пожаловаться
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Igor Shalamov
Ответ corazón blanco
Честно говоря это уже немного поднадоело. Раньше Мадрид не опускался до такого уровня. Видимо терпение лопнуло. Судьи всегда будут ошибаться, а то, что Мадрид начал кампанию против них до добра не доведет.
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Nikich1990
Реал будет сниматься с чемпионата?
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Cevin Cigan
Так пусть хотя бы кто нибудь оспорит то,что выкладывает Реал!!! Что ещё остаётся команде? Я смотрел матч и сам не понимал,что и за что(как и комментаторы матча!),вот только всевидящие око каталонцев все видят и всё зреют! Вы даже игру не смотрев,сразу ,как истерички начинаете строчить,что Реал виноват во всех грехах! Оспорьте хотя бы один видеоповтор этого матча,или только кляузы писать смелые???
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Мгер Цолакян
"Реал не жалуются на судьей."

Вспомиим матч Реал 3-1 ПСЖ, где судья поставил левую пенку и засчитал гол после нарушения. Без ошибок, ПСЖ контролировал ход матча.

Но жалобы ПСЖ в сторону судей - этот позор и нытьё.

https://www.sports.ru/football/1060237204.html

https://www.sports.ru/football/1071966558.html
Самый лицемерные клуб и фанаты.
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S. A.
Каким же дном стала Лол-Лига. Не так давно была чуть ли не сильнейшей лигой мира, а счас там на первом месте не футбол, а расизм в адрес Винисиуса, нытьё по поводу судей и взаимное обсерание друг друга двумя клубами
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Бестрофейник 19/20
А что сделал арбитр? Именно он самолично. На что все жалуются?
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