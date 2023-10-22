Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью Бенгоэчеа за матч с «Севильей»: «Социологический скандал. Арбитр – самый ценный игрок встречи. Он опять навредил «Реалу»

На клубном ТВ «Реала» выразили недовольство арбитром матча с «Севильей».

После матча там раскритиковали главного рефери Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

«То, что произошло сегодня с Бенгоэчеа, – это социологический скандал», – сказал журналист клубного ТВ «Реала» Хесус Алькайде с отсылкой к словам президента «Барселоны» Жоана Лапорты про «социологический мадридизм».

«Самый ценный игрок матча – де Бургос Бенгоэчеа. Он отлично выполнил свою работу», – добавил Алькайде.

Клубное ТВ также распространило снимок с трибун, на котором видно, что Джуд Беллингем при голе «Севилье» якобы не находился в офсайде.

«С трибуны есть кадр, на котором видно, что Рамос находится за спиной Беллингема, но мы должны считать, что это офсайд. Изображение очень четкое, оно не оставляет места для сомнений.

Они дали только одно изображение. Никто не протестует, никто из «Севильи» не поднимает руку. Это недопустимо, что в трансляции матча не дается ни одного изображения, на котором можно было бы увидеть офсайд.

«Реал» постоянно обижают подобными действиями», – сообщили на клубном ТВ.

Телевидение «Реала» также оценило незасчитанный гол на 8-й минуте.

«Бенгоэчеа решает продолжить игру, но, когда мяч подхватывает Вальверде, он говорит, что нужно оказать помощь игроку «Севильи», который лежит на газоне. Почему из секунды в секунду судья решает, что нужно оказать помощь Окампосу? Даже игроки «Севильи» не понимают, что судья свистит.

Этот матч можно понять, если посмотреть на послужной список Бенгоэчеа в матчах с «Реалом». Он продолжает пополнять послужной список в матчах нашей команды. За первые 8 минут он не засчитал два гола. Бенгоэчеа в очередной раз навредил «Реалу», – сказали на клубном ТВ.

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало назначение судьи Бенгоэчеа на матч с «Севильей»: «3 ошибки в класико стоили нам победы в Ла Лиге. В игре с «Валенсией» арбитр тоже был главным героем»

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