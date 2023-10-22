В «Спартаке» заявили, что у Соболева и Абаскаля нет конфликта. И опровергли информацию об особом отношении тренера к легионерам

Теги Спартак премьер-лига Россия Кейта Бальде Александр Соболев Спорт-Экспресс Шамар Николсон Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль Футбол

В «Спартаке» заявили, что у Александра Соболева и Гильермо Абаскаля нет конфликта.

– Были такие слухи, да. Но слухи мы не комментируем. Никакого конфликта нет, Соболев тренируется с командой. Он в заявке, а на скамейке запасных может оказаться каждый.

– Правда ли, что отношение тренерского штаба к легионерам и российским игрокам разное?

– Задам вам встречный вопрос. Отъезд Николсона и Бальде это особое отношение к легионерам? Конечно, нет. Отношение ко всем одинаковое, – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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26 комментариев

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Bartez1986
а что они ещё могут заявить? а что то, что единственный форвард в команде в запасе - как минимум наводит на подозрения
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Aleksey Yashin
У Соболева с Абаскалем нет конфликта. Есть конфликт у Соболева и Джикии с Абаскалем - добавили в пресс-службе Спартака
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КБ Сергей
Конечно. Просто Игнатов, как нападающий, гораздо сильнее.))) Скорее бы уже вся эта возня закончилась. Надоели все эти дрязги, слухи, инсайды карповых…
+6
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Гол в девятину
Мощный шаг для тренера, all in.Когда ты исключаешь из состава лидера и авторитетного игрока, то либо немедленно улучшаешь результат и получаешь полную власть над раздевалкой.

Либо, если ничего не изменится, раздевалка тебя окончательно сольет, как самодура.
+3
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T622222
Ответ Bartez1986
а что они ещё могут заявить? а что то, что единственный форвард в команде в запасе - как минимум наводит на подозрения
Соболев как основной форвард вот что наводит на депрессию
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Иван Поречный
Интересно, а было ли хоть раз чтобы пресс-служба говорила: да, действительно, у тренера и игрока конфликт?
Мне кажется, всегда все говорят, что всё нормально, а как на самом деле - неизвестно.
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ApXuMaHqPuT
А играть без центрального напа - это, конечно, великолепный план, надёжный, как швейцарские часы👍
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Dimasick89
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Немного не в теме. Из за чего рыжий и дельфин ругались?
Абаскаль не доволен отношением Соболя к делу, плюс жёлтая карточка которую он получил перед дерби и в итоге пропустил важный матч
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Юрий Богодаев
Ответ Bartez1986
а что они ещё могут заявить? а что то, что единственный форвард в команде в запасе - как минимум наводит на подозрения
Подозрения могут быть только у тех кто не знаком с "кредитной историей" этого форварда... Всё ясно как белый день - Саша загнался.
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Хамыч
Именно потому что нет конфликта единственный нападающий команды сидит на скамейке ?) Смешно...
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DVS1
Рыжий бездарь в конец разваливает команду и убивает сезон, а эти все чего-то ждут, корча хорошую мину. Неужели надеются, что рассосется. Да не рассосется. Из всех футболистов в команде рыжему рад наверно только Денисов.
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bestttttttofthebest
Теперь все будет хорошо у них)
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Konstantin Zorin
Ага, верим. А Соболев в запасе просто так.
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Кирилл.С-Пб
Рыжий по пердиву хочет погастролировать
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Сергей Ганжа
Если у Спартака что то пойдёт не так, Соболев выйдет 100%.
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samarskij-kuzmich
у Абаскаля и Соболева нет конфликта. Просто ненавидят друг друга и не переваривают ))
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Pok_Toholo
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Зеленов красавчик, в очередной раз очень грамотно осаживает гонщиков за жареным...
Был бы красавчиком, то сразу бы правду сказал, а не сочинял то что опровергнется очень скоро
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