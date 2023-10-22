В «Спартаке» заявили, что у Соболева и Абаскаля нет конфликта. И опровергли информацию об особом отношении тренера к легионерам

В «Спартаке» заявили, что у Александра Соболева и Гильермо Абаскаля нет конфликта.

– Были такие слухи, да. Но слухи мы не комментируем. Никакого конфликта нет, Соболев тренируется с командой. Он в заявке, а на скамейке запасных может оказаться каждый.

– Правда ли, что отношение тренерского штаба к легионерам и российским игрокам разное?

– Задам вам встречный вопрос. Отъезд Николсона и Бальде это особое отношение к легионерам? Конечно, нет. Отношение ко всем одинаковое, – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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