Собослаи в «Ливерпуле», Украина в 1/2 финала Евро U21, Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, новая книга Родченкова, зарплата Месси в МЛС, Левандовски против мемов и другие новости

1. «Ливерпуль» объявил о трансфере венгерского полузащитника Доминика Собослаи. «Лейпциг» получит 70 млн евро за игрока. Футболист взять 8-й номер – у него есть тату с цитатой Стивена Джеррарда.

2. Украина 2-й раз в истории вышла в полуфинал молодежного Евро и сыграет с Испанией. Вторая пара – Израиль против Англии. В четвертьфинал украинцы прошли Францию (у Михаила Мудрика – ассист и заработанный пенальти), а Англия была сильнее Португалии.

3. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии-2023, Леклер – 2-й, Перес – 3-й. Команда «Астон Мартин» подала протест, стюарды по итогам разбирательств оштрафовали восемь гонщиков за срезки трассы.

Также прервалась серия Ферстаппена, который лидировал 248 кругов подряд – это третий результат в истории «Ф-1». А вот «Ред Булл» выиграл 10 Гран-при подряд и повторил достижение «Мерседеса», до рекорда «Ф-1» – одна победа.

4. Бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов завершил службу в армии и уехал в отпуск в Дубай.

5. Григорий Родченков написал вторую книгу о допинге в России.

6. «Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Тео Бонгонда за 10 млн евро с учетом бонусов. А вот от покупки Габигола красно-белые отказались из-за требований по зарплате: бразилец хотел 5,5 млн евро в год.

7. Лионель Месси будет зарабатывать 50-60 млн долларов в год в МЛС. Об этом рассказал президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

8. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет 240 млн евро при трансфере этим летом. «Реал» не будет его подписывать в 2023-м и считает «узником денег».

9. Семикратный олимпийский чемпион по плаванию Калеб Дрессел не отобрался на чемпионат мира-2023.

10. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поучаствовало в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии, где раскрыли сеть по производству нелегальных препаратов.

11. Россиянин Данил Лысенко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту на турнире в Бресте.

12. Французский велогонщик Виктор Лафе выиграл второй этап многодневки «Тур де Франс». Ван Арт – 2-й, Погачар – 3-й, Адам Йейтс финишировал в общей группе.

13. Юристы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского потребовали у польского сайта исправить мемы про рекламный контракт игрока из-за «недостоверной информации».

14. Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Цитаты дня.

Отец Смолкина о переходе сына в Грузию: «Это было естественное желание мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол»

Андрей Шевченко: «Российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях»

Зарема о Бакаеве и Федуне: «Странно видеть, как «Спартак» поздравляет целователя стрелки, но не бывшего владельца. Для Дзюбы тогда тоже должны найти добрые слова»

Президент «Интер Майами» Мас: «Месси может помочь МЛС стать одной из двух-трех лучших лиг мира»

Андрей Мостовой: «Мечта – уехать в сильный европейский чемпионат. Я этим живу, с 6 лет занимаюсь, надеюсь, все закончится как можно скорее и мы вернемся на международную арену»