«Спартак» отказался от покупки Габигола из-за требований по зарплате. Бразилец хотел 5,5 млн евро в год (Metaratings)

Теги Спартак Фламенго премьер-лига Россия возможные трансферы Габриэл Барбоза деньги Футбол

«Спартак» отказался от покупки форварда сборной Бразилии Габриэла Барбозы.

По данным Metaratings.ru, «Спартак» отказался от идеи подписать Габигола, узнав о его зарплатных ожиданиях. Посредники обозначили уровень желаемой зарплаты бразильца в 5,5 млн евро за сезон без учета бонусов.

Сейчас Барбоза зарабатывает во «Фламенго» около 3 млн евро за сезон. 

«Спартак» не единственный российский клуб, заинтересованный в Габиголе, поэтому его переход в РПЛ пока не исключен.

Контракт Барбозы с «Фламенго» истекает в декабре 2024 года.

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66 комментариев

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Eugene88
Ответ Фан Рубина
Сэкономили 2 миллиона евро в год. Потратили 10 миллионов на трансфер какого-то днища из испанской бей-беги лиги.
Если уж лалига бей-беги, то что такое бразилия😀 чемпионат коробки бутово?
+60
-5
+55
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savik-A.M.
Ответ Фан Рубина
Сэкономили 2 миллиона евро в год. Потратили 10 миллионов на трансфер какого-то днища из испанской бей-беги лиги.
что за чушь , и ещё плюсуют , никого они не купили и сами даже о переговорах не говорили , все сплетни испанское прессы
+49
-10
+39
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Фан Рубина
Сэкономили 2 миллиона евро в год. Потратили 10 миллионов на трансфер какого-то днища из испанской бей-беги лиги.
+86
-52
+34
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RAMIK
Учитывая что в Европе он провалился, большой риск давать такой контракт.
+24
-1
+23
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Никита Самарин
В текущей экономической ситуации в стране и без еврокубков, платить такие деньги просто за гранью.
+22
-5
+17
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RAMIK
Ответ Ilya_Panchenko
Не сравнивай чемпионат Италии и России
Он и в Португалии провалился. Ладно бы хоть как то играл,нет же.
+16
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Тимур Гарипов
Ответ Дмитрий Крутенко
Я понимаю Батистута был Габигол, потому что клепал в лучшем чемпионате мира на тот момент. А этот клепает в каком-то захолустье и тоже Габигол...
Друг, Батистута был Батигол)
+13
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Амин Чич
Ответ Никита Самарин
В текущей экономической ситуации в стране и без еврокубков, платить такие деньги просто за гранью.
а когда она была у нас не текущей?)))
+14
-2
+12
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Nickson
Удивительно, что уже в Бразилии платят 3 миллиона евро. Конечно, он будет личку космическую просить в изолированном чемпионате
+12
-3
+9
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Илья Богданов
А что они хотели собственно? Я, когда услышал эту новость, был уверен, что запросы будут миллионов 6-7, если он в своей любимой и комфортной для себя Бразилии получает вроде бы 4+, а не 3, как написано в новости (да даже если и 3, то ситуация не особо меняется). Оказалось даже поменьше запросы. Неужели они рассчитывали, что такой футболист поедет в Россию на 4 млн в год и меньше?
+10
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Саша Чук
Ответ Eugene88
Если уж лалига бей-беги, то что такое бразилия😀 чемпионат коробки бутово?
Прошу уточнения какого Бутово? Южного или Северного? Тут разные коробки)
+9
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Фан Рубина
Ответ Ilya_Panchenko
Не сравнивай чемпионат Италии и России
В России сложнее чемпионат. Кварадона не даст соврать.
+5
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ГШ68
Ответ Evgeny Valyaev
Такие игроки нужны чемпионату и конкретно Спартаку. Только с такими покупками можно бороться за чемпионство. Такие игроки будут притягивать внимание. Было бы круто, если бы договорились.
Да, такие игроки нужны нашему чемпионату.
Только у 15-ти команд нашего чемпионата нет таких денег, чтобы купить такого игрока, а затем платить ему зарплату в 5,5 млн.
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Амин Чич
Миссис Леопольд ваш выход
+5
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Evgeny Valyaev
Такие игроки нужны чемпионату и конкретно Спартаку. Только с такими покупками можно бороться за чемпионство. Такие игроки будут притягивать внимание. Было бы круто, если бы договорились.
+4
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Гусеконь
такую зарплату только Зенит платит
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iegord
Вопрос немного не по теме. Почему только одного игрока спортс во всех заголовках называет его прозвищем? Какой Габигол? У него же есть имя фамилия. В новостях про Суареса же не пишут «Эль Пистолеро может перейти в Гремио». Это даже заучит смешно, и в случае с Барбозой - тоже
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WelD
ооой РЖУ не могу ))))) Да куда там Барбозу, наши горе скауты ща притащут ГэнгБонгу за 10ку и зарплату пропишут ему и все рады будут, кроме болельщиков !!!
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Ramon Mercader
А так не в курсе были, что игрок сборной Бразилии из самой богатой команды лиги запросит нехилую зарплату? Хотя бы отдаленно похожие на профессионалов менеджеры в Спартаке закончились, видимо, правят делитанты.
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Дмитрий9779
Лукойл мог бы и раскошелиться,сколько уже было всяких пассажиров малостОящих,а толку нет.Бонгонда за 10...ну ну
+3
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ЫЫыыы
Ответ Илья Богданов
А что они хотели собственно? Я, когда услышал эту новость, был уверен, что запросы будут миллионов 6-7, если он в своей любимой и комфортной для себя Бразилии получает вроде бы 4+, а не 3, как написано в новости (да даже если и 3, то ситуация не особо меняется). Оказалось даже поменьше запросы. Неужели они рассчитывали, что такой футболист поедет в Россию на 4 млн в год и меньше?
хотят и сэкономить (рыбку съесть) и за чемпионство побороться.
А потом борзыкин и вася инвалид будут биться в истерике проклиная всех и вся
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Кую коней
Ответ Дмитрий Крутенко
Я понимаю Батистута был Габигол, потому что клепал в лучшем чемпионате мира на тот момент. А этот клепает в каком-то захолустье и тоже Габигол...
Батигол, Батистуту именно так звали
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AIBOLIT66
Зарема на Вайлдберисе нашла?
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Incendier Deafening
Какой-то неправильный бразил. Обычно, любой бразил в России обожает русских, русские города, Владимира П и конечно мечтает получить российское гражданство, а с этим чет не то))
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юра георгиевский
Ответ AIBOLIT66
Зарема на Вайлдберисе нашла?
Арнольдыч и Зарема сейчас только на своей кухне, своей квартиры командуют. Федун продал все акции концерну «ЛУКойл», сейчас Арнольдыч и Зарема - обыкновенные болельщики на диване.
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