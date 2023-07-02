«Спартак» отказался от покупки Габигола из-за требований по зарплате. Бразилец хотел 5,5 млн евро в год (Metaratings)

«Спартак» отказался от покупки форварда сборной Бразилии Габриэла Барбозы.

По данным Metaratings.ru, « » отказался от идеи подписать Габигола, узнав о его зарплатных ожиданиях. Посредники обозначили уровень желаемой зарплаты бразильца в 5,5 млн евро за сезон без учета бонусов.

Сейчас Барбоза зарабатывает во « » около 3 млн евро за сезон.

«Спартак» не единственный российский клуб, заинтересованный в Габиголе, поэтому его переход в пока не исключен.

Контракт Барбозы с «Фламенго» истекает в декабре 2024 года.