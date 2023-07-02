«Спартак» отказался от покупки Габигола из-за требований по зарплате. Бразилец хотел 5,5 млн евро в год (Metaratings)
«Спартак» отказался от покупки форварда сборной Бразилии Габриэла Барбозы.
По данным Metaratings.ru, «Спартак» отказался от идеи подписать Габигола, узнав о его зарплатных ожиданиях. Посредники обозначили уровень желаемой зарплаты бразильца в 5,5 млн евро за сезон без учета бонусов.
Сейчас Барбоза зарабатывает во «Фламенго» около 3 млн евро за сезон.
«Спартак» не единственный российский клуб, заинтересованный в Габиголе, поэтому его переход в РПЛ пока не исключен.
Контракт Барбозы с «Фламенго» истекает в декабре 2024 года.
Только у 15-ти команд нашего чемпионата нет таких денег, чтобы купить такого игрока, а затем платить ему зарплату в 5,5 млн.
А потом борзыкин и вася инвалид будут биться в истерике проклиная всех и вся