Протест «Астон Мартин» принят, итоги Гран-при Австрии обновят, когда ФИА завершит изучение более 1200 потенциальных нарушений пределов трассы

Теги ФИА Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

ФИА поделилась информацией о несметном количестве потенциальных нарушений на Гран-при Австрии.

После финиша протест подала команда «Астон Мартин», которая полагает, что не всем нарушителям пределов трассы выписали штрафы. По подсчетом реддита «Формулы-1», стюарды показали 61 предупреждение и восемь раз наказали пилотов.

Федерация сообщила, что протест «Астон Мартин» принят, итоги гонки обновят – изучение спорных моментов еще не завершено.

«Во время Гран-при дирекция гонки должна была справиться с рассмотрением более 1200 случаев, когда сообщали о машине, потенциально выехавшей за пределы трассы.

Результаты обновят, когда завершится изучение тех эпизодов, которые не удалось рассмотреть во время гонки», – говорится в заявлении ФИА.

Также Федерация признала, что некоторые действия, заслуживающие наказания, не были отражены в предварительном протоколе Гран-при Австрии.

«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии из-за недостаточного количества штрафов

61 предупреждение и 8 штрафов получили гонщики «Ф-1» за нарушения пределов трассы на Гран-при Австрии

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14 комментариев

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ffmp
Клоунаде нет предела. Да вообще без разницы кто что нарушил если штрафы будут после гонки. Либо во время гонки, либо в крайнем случае после 5-10 минут. Все остальное клоунада
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Streetbor
а всего-то нужны гравийные ловушки, барьеры и прочие ограничители.. Пилоты на скорости под 300 км должны смотреть, где там тонкая белая линия под жопой проходит.
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Павел Дуро
Клоунада продолжается
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Мистер Уайт
Заодно пересмотрят результаты сезона 2008 и, может быть, отдадут титул Массе.
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ffmp
Ответ Streetbor
а всего-то нужны гравийные ловушки, барьеры и прочие ограничители.. Пилоты на скорости под 300 км должны смотреть, где там тонкая белая линия под жопой проходит.
Проблема в том, что на таких трассах проводят и мотогонки. А там для безопасности больше требований, в том числе места где в случае аварии было достаточно место для падения чтобы не получить серьезные травмы итд
Не очень разбираюсь в их правилах, но именно из-за этого нельзя насыпать гравий в том самом злосчастном повороте. Самое правильное решение - отменить этот бред с линиями
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Bronepoezd
Ответ ffmp
Проблема в том, что на таких трассах проводят и мотогонки. А там для безопасности больше требований, в том числе места где в случае аварии было достаточно место для падения чтобы не получить серьезные травмы итд Не очень разбираюсь в их правилах, но именно из-за этого нельзя насыпать гравий в том самом злосчастном повороте. Самое правильное решение - отменить этот бред с линиями
Мотогонки же не в этот уикэнд проходят, правда? В чем же тогда проблема в паре поворотов менять гравий на твёрдое покрытие раз в году? Проведение одного гран при обходится в миллионы долларов, так что точно не в деньгах
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timx
Тот случай, когда результат становится интереснее самой гонки.
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Ser Gradov
ФИА: Мы решили всем гонщикам дать 5секундные штрафы, так что штрафы мы раздали, но результаты от этого не меняются.
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swerh
Идиотизм
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Under
т.е. закончат примерно к следующему Гран-при Австрии?
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Vladimir RA108
Ответ Alex Sin
Как говорил товарищ Шариков, это какой-то позор!
Швондер, так-то 😉 хотя сути позора это не отменяет)
+1
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Paninaro
Ответ Мистер Уайт
Заодно пересмотрят результаты сезона 2008 и, может быть, отдадут титул Массе.
Лучше 2003, титул имени немецких трактористов.)
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