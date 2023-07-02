Протест «Астон Мартин» принят, итоги Гран-при Австрии обновят, когда ФИА завершит изучение более 1200 потенциальных нарушений пределов трассы

поделилась информацией о несметном количестве потенциальных нарушений на Гран-при Австрии.

После финиша протест подала команда «Астон Мартин», которая полагает, что не всем нарушителям пределов трассы выписали штрафы. По подсчетом реддита «Формулы-1», стюарды показали 61 предупреждение и восемь раз наказали пилотов.

Федерация сообщила, что протест «Астон Мартин» принят, итоги гонки обновят – изучение спорных моментов еще не завершено.

«Во время Гран-при дирекция гонки должна была справиться с рассмотрением более 1200 случаев, когда сообщали о машине, потенциально выехавшей за пределы трассы.

Результаты обновят, когда завершится изучение тех эпизодов, которые не удалось рассмотреть во время гонки», – говорится в заявлении ФИА.

Также Федерация признала, что некоторые действия, заслуживающие наказания, не были отражены в предварительном протоколе Гран-при Австрии.

«Астон Мартин» подал протест на результаты Гран-при Австрии из-за недостаточного количества штрафов

61 предупреждение и 8 штрафов получили гонщики «Ф-1» за нарушения пределов трассы на Гран-при Австрии

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