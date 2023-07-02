Отец Смолкина о переходе сына в Грузию: «Это было естественное желание мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол»

Актер Борис Смолкин объяснил решение сына перейти в сборную Грузии.

О переходе танцевального дуэта – в Грузию стало известно в начале июня.

Ранее фигуристы представляли Россию и заняли 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин не выступили ни на одном старте.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США.

Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», – сказал Борис Смолкин.

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