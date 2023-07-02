Отец Смолкина о переходе сына в Грузию: «Это было естественное желание мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол»
Актер Борис Смолкин объяснил решение сына перейти в сборную Грузии.
О переходе танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в Грузию стало известно в начале июня.
Ранее фигуристы представляли Россию и заняли 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин не выступили ни на одном старте.
«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США.
Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», – сказал Борис Смолкин.
Актер Борис Смолкин никогда ничего не знает про сына. У нас новости: теперь Глеб будет катать за Грузию
- Мальчик. И кто скажет, что это девочка, пусть бросит в меня камень!"
А вы знали, что кроме Омериги фигуристам больше негде тренироваться?? Только там можно, больше нигде)))
Утипути, малыыыш
Думаю, такие кадры должны менять гражданство полностью - без полумер. Никто против бы не был.