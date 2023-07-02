Отец Смолкина о переходе сына в Грузию: «Это было естественное желание мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол»

Теги танцы на льду переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Борис Смолкин Фигурное катание

Актер Борис Смолкин объяснил решение сына перейти в сборную Грузии.

О переходе танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин в Грузию стало известно в начале июня.

Ранее фигуристы представляли Россию и заняли 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин не выступили ни на одном старте.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США.

Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», – сказал Борис Смолкин.

Актер Борис Смолкин никогда ничего не знает про сына. У нас новости: теперь Глеб будет катать за Грузию

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89 комментариев

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Данил Тармасинов
Сенсация-сенсация, Борис Смолкин сказал, что наконец-то что-то знает про карьеру сына в фигурном катании
+67
-6
+61
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bezsugar
Поняли, Акатьева, Гуменник, БК и МГ, вы в стол тренируетесь😂
+43
-8
+35
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Wkpro
"- Это и есть Ваш мальчик?
- Мальчик. И кто скажет, что это девочка, пусть бросит в меня камень!"
+31
0
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bezsugar
Ответ Данил Тармасинов
Сенсация-сенсация, Борис Смолкин сказал, что наконец-то что-то знает про карьеру сына в фигурном катании
Тихо, он до сих пор не в курсе о свадьбе😄
+27
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bezsugar
Мальчик😄 женатый мальчик) такой глупенький несмышленыш, женившийся ради американского гражданства, и в ожидании заветной гриночки сидевший на российской зарплате😁
А вы знали, что кроме Омериги фигуристам больше негде тренироваться?? Только там можно, больше нигде)))
+32
-10
+22
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Е...С
Так в федерации Грузии и сказали, что мальчик израильтянин, а не грузин.
+22
-2
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murzzzzzilka
23-летнего мальчика???
Утипути, малыыыш
+24
-5
+19
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Е...С
Ответ Анна Беляева
Все эти спортсмены могут соревноваться в России,а Смолкины, очевидно, сидят в США в ожидании гринкарты и никто их в Россию на старты не выпустит. Они в прошлом году уже пытались.
Бедные, бедные. Так рвались, так пытались.
+17
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76er
Глеб Смолкин. Очень, очень хороший мальчик. Слушает папу и каждое утро делает зарядку. )
+19
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Gemma157
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Эх, раскусили таки дворецкого Константина..
+14
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Trash Talking
"Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное"
Думаю, такие кадры должны менять гражданство полностью - без полумер. Никто против бы не был.
+13
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Андрей Балабаев
А мальчик до скольки лет теперь считается? Перешёл и перешёл. Зачем так нелепо отрицать было?
+14
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papadok
Ответ Андрей Балабаев
А мальчик до скольки лет теперь считается? Перешёл и перешёл. Зачем так нелепо отрицать было?
В хорошей семье мальчик считается пока он не девочка.
+13
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Алеся Ткаченко
Папа наконец-то узнал что сынуля в другую федру перешел,поздравляю.
+10
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Katerina Sunny
Папа Смолкина проснулся. И повторяться не стоит. Американское пока не светит, а про другое папа снова может быть не в курсе.
+7
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Николь Тян
О, ну хорошо хоть об этом он в курсе )
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asusp527
Ответ Артём Побрейся
кто это
Очередные середняки-приспособленцы.
+6
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Додик Аксель
Борис Григорьевич хоть что-то теперь знает о своём мальчике. Где он тренируется и за какую страну будет выступать.
+9
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havoc3
За чей счет проживание в США?
+8
-2
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Евгений Румкин
Какой жалкий отмаз. Впрочем их уход не потеря для России!
+6
-1
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Darya-yeNoor
Понятно вам всем лузерам сборной России? Вы тренеруетесь себе в стол. Папа сказал на своём языке идиом идиота.
+8
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Андрей Балабаев
Ответ Trash Talking
"Да, месяц назад оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное" Думаю, такие кадры должны менять гражданство полностью - без полумер. Никто против бы не был.
А вдруг потом в думу? Будут рассказывать что душой с Россией были
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Katerina Sunny
Ответ JL JL
Так пара уже сможет выступить на ближайшем ЧЕ? Если, конечно, они уже первая пара Грузии. Кстати, а от Грузии может выступить одна танцевальная пара или две на ЧЕ?
Может, грузинская пара была на ЧЕ восьмой, то есть в десятке. Могут ехать и Казакова-Ревия и Дэвис-Смолкин.
+4
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Darya-yeNoor
Понятно вам всем лузерам сборной России? Вы тренеруетесь себе в стол. Папа сказал на своём языке идиом идиота.
Папа врун выростил сына вруна
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Алеся Ткаченко
Ответ havoc3
За чей счет проживание в США?
Про это нельзя спрашивать
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