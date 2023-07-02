Семикратный олимпийский чемпион по плаванию Калеб Дрессел не отобрался на чемпионат мира-2023

Теги плавание Чемпионат мира по водным видам спорта сборная США Калеб Дрессел Водные виды

Семикратный олимпийский чемпион по плаванию Калеб Дрессел не поедет на чемпионат мира-2023.

Спортсмен не смог пробиться в сборную США – в отборочных заплывах он стал 19-м на 100 м вольным стилем, третьим на 50 м баттерфляем, пятым на 100 м баттерфляем и 22-м на 50 м вольным стилем.

В последний раз Дрессел выступал на чемпионате мира-2022 – там он взял две золотые медали и неожиданно снялся с турнира, сославшись на проблемы со здоровьем. После этого спортсмен не выступал девять месяцев.

Тренироваться 26-летний пловец начал только в феврале.

«Я уже давно не получал такого удовольствия, так что было приятно вернуться. Время, конечно, я показал не быстрое. Не плохое, но и не хорошее, но все в порядке.

Если я смогу сохранить образ мышления, который был у меня на этом турнире, в следующем году и дальше, то у меня впереди очень долгая и очень успешная остальная часть моей карьеры», – рассказал Дрессел.

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9 комментариев

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Антон
Неожиданно заболел на турнире, и потом не выступал 9 месяцев... Пока болезнь не вышла из организма?
+21
-4
+17
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Сергей
Ответ Антон
Неожиданно заболел на турнире, и потом не выступал 9 месяцев... Пока болезнь не вышла из организма?
Да не, рожал
+11
-3
+8
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закрыт по беспределу
Мощно
+2
0
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Владимир Новиков
удачи легенде
+2
-1
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aslvowk@mail.ru
Вот американцы странные! Они не знают, что можно просто за былые заслуги впихнуть звезду на турнир, а реально отобравшимся сказать, что они ещё молодые? Российская федерация все время так делает
0
0
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aalto
Ответ Антон
Неожиданно заболел на турнире, и потом не выступал 9 месяцев... Пока болезнь не вышла из организма?
не по методичке пишете. у него же ТИ должно было быть. все знают что всем спортсменам сша на второй день занятия спортом выдают ТИ на все случаи жизни
+3
-3
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Robin Good
Ответ Сергей
Да не, рожал
Ахахахах))Точно и такое бывает))
+1
-1
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