Семикратный олимпийский чемпион по плаванию Калеб Дрессел не отобрался на чемпионат мира-2023

Семикратный олимпийский чемпион по плаванию Калеб Дрессел не поедет на чемпионат мира-2023.

Спортсмен не смог пробиться в сборную США – в отборочных заплывах он стал 19-м на 100 м вольным стилем, третьим на 50 м баттерфляем, пятым на 100 м баттерфляем и 22-м на 50 м вольным стилем.

В последний раз Дрессел выступал на чемпионате мира-2022 – там он взял две золотые медали и неожиданно снялся с турнира, сославшись на проблемы со здоровьем. После этого спортсмен не выступал девять месяцев.

Тренироваться 26-летний пловец начал только в феврале.

«Я уже давно не получал такого удовольствия, так что было приятно вернуться. Время, конечно, я показал не быстрое. Не плохое, но и не хорошее, но все в порядке.

Если я смогу сохранить образ мышления, который был у меня на этом турнире, в следующем году и дальше, то у меня впереди очень долгая и очень успешная остальная часть моей карьеры», – рассказал .